一起聽見台北的聲音 台北廣播電台60週年

【文ーYi-ChernLiu．攝影ー蔡耀徵】

坐落於捷運圓山站、花博公園旁的台北廣播電台，建築外牆上張掛的「空中廣播一甲子，人間真情永流傳」60週年主視覺，訴說著台北電台60年來，透過聲音在繁忙城市生活中，給予人們最真摯的陪伴。

與台北城走過一甲子的歲月

在台北電台4樓的玻璃展示櫃中，整齊陳列著近40座金鐘獎獎座、入圍獎牌，不僅反映電台長年的用心經營與獲得的肯定，更記錄了電台隨時代蛻變的軌跡，在不同時期，隨著台北的城市脈動，扮演民眾與政府之間重要的資訊傳遞橋梁。

台北電台起源於1950年代，因戰時防敵情蒐和市政宣導的需求，而成立「天行廣播電台」；1960年代改名為「民防廣播電台」，戰時以報導敵情、維持治安為主要任務，平時則宣導警備、民防與報導市政；至1972年正式納入台北市政府體制，並更名為「台北市民防廣播電台」，此後，報導內容逐漸轉向以宣導市政及服務市民為重心；而歷經停播、於2001年復播後的「台北廣播電台」更逐步將內容向外延伸，結合生活化主題，與民眾的日常接軌。

如今電台的節目內容發展更加多元，也能機動性地以「行動播音室」進行實況轉播。透過移地搭建的簡易廣播空間，將台北辦理的世界級活動如2010台北國際花卉博覽會、2016台北世界設計之都、2017台北世大運及年度台北燈節、大稻埕情人節或電台演唱會，透過聲音與影像同步分享精彩內容，讓無法親臨現場的聽眾也能在空中一同參與。

百廢待興邁向繁花綻放

台北電台曾在1997年歷經預算近無、節目停播的艱苦時期。2001年電台復播，當時的台長與同仁面對一切短缺的窘境，逐步找尋各方資源重新建置。前節目總監余遠炫表示，為了促進多元族群的認識、服務生活在大台北地區的原住民族，2015年以AM1134設立了「HO HI YAN 喔！海洋」原住民專屬廣播頻道，以海洋文化的意象出發命名，給予原住民朋友發聲的管道，也提供多元的文化觀點。

現任節目總監吳適羲表示，近年來將節目內容進一步調整，邀請各界專業人才加入主持，並考量聽眾日常作息，依照不同的收聽族群安排節目。例如午餐時段《阿鴻回來了，給您健康上菜啦》，由料理達人陳鴻為聽眾解答烹飪的疑難雜症，並提供各項美食料理的好撇步與養生觀念，而晚間時段《楊照談書》則由作家楊照以「為台灣讀書」的心情，與聽眾一起讀書，豐富生命的內涵。

與時俱進的廣播精神

面對當今數位匯流的時代，台北電台從大廣播時代走向新媒體，結合線上直播、Podcast、YouTube以及LINE等多樣化平台，期待能夠觸及到更多的聽眾類型。台長陳慈銘表示，「在當今資訊爆炸、流通快速的媒體環境中，台北電台追求達成公共利益的使命，發揮公營媒體的價值，以廣播發出時代的聲音。」

歷經60年的歲月，台北電台立基過去、瞻望未來，持續以富有涵養及優質的節目，與聽眾建立起深厚的信任與情感連結，有些聽眾甚至會以信件、call-in等方式與主持人交流心情、分享生活趣事。錄音室外牆上的電台建築畫作，便是某年台慶聽眾親手繪製的賀禮。

今年台慶，台北電台將製播「歷任台北市長專訪」，並在廣告間穿插3分鐘「60週年大事紀」單元，同時也推出60週年專刊及紀錄短片。另外將舉辦快閃、call-in送小禮物等活動，邀請民眾一同歡慶電台走過一甲子，這充滿紀念性的時刻。

台北廣播電台用心走過一甲子，持續將專業、富有文化涵養的資訊帶給聽眾。（由左至右為節目總監吳適羲、台長陳慈銘和前節目總監余遠炫） （攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》7月號642期】。