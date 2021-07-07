跨界抗疫 串聯正循環

【文ー田育志．攝影ー林盈靜．圖ー社群丼】

新冠肺炎疫情籠罩，宅在家已成為防疫生活新日常，儘管人與人的面對面接觸因此減少，但在網路空間與現實生活中，卻有許多人展開串聯活動，為社會創造各種美好的連結。由YouTuber社群丼創辦人傑哥擔任發起人之一的「#好家在我在家」，透過社群呼應傳遞各類防疫資訊；而從事藝文公關行銷的「翁氏工作室」與花藝工作室「感官花子」則共同發起「國產週花配送」計畫，串聯起花農與消費者。各式線上線下串聯活動，搭起社會堅強的防疫陣線。

新冠肺炎疫情籠罩，宅在家已成為防疫生活新日常，儘管人與人的面對面接觸因此減少，但在網路空間與現實生活中，卻有許多人展開串聯活動，為社會創造各種美好的連結。 （攝影／林盈靜）

透過社群影響力

傳達正確防疫資訊

面對嚴峻疫情，防疫已是全民課題，數名台灣YouTuber於5月發起號稱「史上最大社群串聯」，以「#好家在我在家」作為活動主軸，串聯各線上平台創作者一起為防疫盡份力量。

協助推廣這項活動的傑哥表示：「在這非常時期，我們都想做點什麼，因此希望透過創作者的影響力，宣導希望大家配合的事項。」在幾位活動核心成員的討論下，他們很快地確定了要以「倡導正確防疫觀念」、「提供居家者一點療癒與舒緩」與「呼籲年輕人向長輩傳遞防疫資訊，避免假訊息」作為這次串聯活動的創作核心。

各界群起響應

用網路標語串聯防疫宣傳

「活動發起約一週，YouTube上已累計近1,500萬次的影片觀看、在各大社群平台上則有超過3,000則相關內容、累計近170萬次的讚、留言、分享、愛心。」傑哥提到，這次的串聯活動不僅產出各種教導民眾在家做菜、練瑜伽、耍廢或防疫知識的影片、圖文，也吸引餐飲與百貨業者參與，以hashtag巧妙結合自家品牌產品，像是「聚北海道鍋物」推廣自家火鍋料外帶的一週宅飲食計畫，或是「屈臣氏」教大家長時間待在家吹冷氣肌膚如何保溼等，不僅推廣自家商品，也鼓勵民眾多多待在家。

透過好記的標語，以及社群的串聯影響力，「# 好家在我在家」串聯活動首週就獲得民眾的高度共鳴。 （圖／社群丼）

就傑哥的觀察，隨著活動的發酵，除了預先串聯的YouTube創作者，也接續在Facebook與Instagram吸引更多創作者、民眾主動加入，至今仍可在社群平台上看到相關的發文或創作。例如，在木柵的地區性臉書社團，就有民眾以此hashtag發文「一張照片證明你現在在家」，獲得百張以上照片的留言回應。

在社群媒體發達的時代，網路的互動性與連結性讓不同地方、身分的人們能相互串聯，讓彼此認同的理念被更多人聽見。疫情或許降低了人與人的親身連結，但如同這次「#好家在我在家」的串聯活動，在網路社群的擴散之下，以各種創意方式提醒身邊朋友盡量待在家中，也能達到攜手抗疫的效果。

檢視社群丼公布的YouTube 關鍵字雲，可以發現「# 好家在我在家」線上串聯的擴散領域很廣，各種類型的創作者都能將防疫議題融入內容，提醒民眾疫情期間待在家的重要性。 （圖／社群丼）

國產週花配送

支持花農也療癒消費者

除了透過線上串聯一起對抗疫情，各種線下串聯活動也如火如荼進行著。感官花子創立者何豐旭說道，由於實施三級警戒，購買花卉人數銳減，許多花卉因此滯銷而必須忍痛丟棄，從花農到中盤商都飽受損害；而因疫情開始居家工作的翁氏工作室創辦人翁浩原，則有感於待在家中的時間增長，居家環境若有花卉妝點，也能增加空間中的陪伴感。於是兩人一拍即合發起「國產週花配送」計畫，搭起花農與消費者間的橋梁。

何豐旭分享道，類似的花卉配送目前也有許多花店正在進行，「比起疫情剛爆發時，現在花的銷量的確好很多，至少讓花農不會完全沒收入、甚至賠錢。」每次接到訂單時，何豐旭會根據當週花材思考要搭配什麼風格，但在這段防疫期間，何豐旭也有了新的體悟。過去他喜歡使用顏色鮮豔的花卉組合，現在反而偏好選用繡球、桔梗等彩度較低的花朵，「我挑選這些帶有療癒感的花卉，能帶給人更多安定感。」何豐旭希望能透過每份送出的花束，讓消費者在此慌亂時期獲得些許安慰，同時幫助花農挺過這次的難關。

串聯眾人之力

一起度過艱困時刻

翁浩原表示，「國產週花配送」計畫的特別之處，在於每週所獲得的收益會捐出10%給社福團體「芒草心」與「人生百味」。「會選擇這兩個投入協助萬華街友的團體，除了因為萬華是這波疫情初期最嚴重的地區，也因為當地有許多街友，疫情期間他們更需要被照顧。」

一如翁浩原所言：「買花除了是讓自己開心的事，也可以把這個善意傳播給更多人！」傑哥也指出，社群串聯就像個有機體，透過搭建一個平台，讓參與的人都能用自己的方式延續下去。「即使疫情短時間內還會持續，我也相信每個時間點一定都有人會站出來，運用自己的專長來發揮影響力。」不論是線上的「#好家在我在家」，或是線下的「國產週花配送」，都是希望藉由串聯、匯聚每個人的力量，在疫情中傳遞正向的能量，彼此依靠、彼此支持，共度這艱難時刻。

【完整內容請見《台北畫刊》7月號642期】。