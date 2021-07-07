航空樞紐如常運作的幕後功臣 機場維護員

【文－翁珮恒 圖－台北松山機場】

松山原名「錫口」，鄰近基隆河，又是火車、捷運網絡的重要樞紐，歷來為大台北地區的交通重心之一，而坐落其中的台灣第一座機場——台北松山機場，自1936年啟用，至今不僅仍維持良好的硬體設施，提供國內外旅客舒適的候機體驗，更是擔任護送國人逢年過節平安返家的要角。為了維持機場的順暢營運，其中的幕後功臣，便是由松山機場維護組組長張榮宗所帶領的維護團隊，他們不分日夜密切控管機場各個角落的設備運作、擬定維護保養計畫，默默付出，為的是要讓旅客擁有安全、優質、舒適的搭機環境。

擔負多元的維護任務

確保硬體設施順暢運作

自小便對機械裝置運轉原理充滿好奇、選擇以機電工程為專業的張榮宗，因緣際會下進入機場從事維護工作已三十餘年，從桃園國際機場到松山機場、從一線的維護員到擬定計畫的管理職，維護工作一直帶給張榮宗高度的成就感，「經過維護同仁齊心協力完成修繕及改善，讓航機能夠順利通行、設施服務安穩，這種感覺真的很棒。」

機場維護組由多元人才組成，組內有土木、電工、水匠、木作、油漆與機械等專業技師與工程師，從機場內的滑行道、地下排水系統到大廳座椅等，旅客看得到、看不到的設備都由維護組包辦。除了每日監控設備狀態，確保系統正常運作之外，亦有定期保養與汰舊換新等工作，甚至遇到臨時突發狀況，維護組必須隨機應變，在最短的時間內排除問題。

「除了專業的工程問題，不少體力活也得包辦。記得有一回行李輸送帶出狀況，為了不耽誤旅客行程，同仁們先協助行李搬運後立即進場修繕。」張榮宗說，維護員執行任務時，時常搞得髒兮兮、臭烘烘的，「不過看到我們的辛勞轉換成旅客能夠面帶笑容地在機場使用各項設備，成就感油然而生。」

維護工程中除了打造舒適安全的硬體、環境，也特別將台北文化匯入松山機場，使機場設備成為彰顯台北城市特色的平台。張榮宗舉例，機場內嵌有的台北大地圖、輪播台北觀光資訊的電子看板，或是廁所入口的台北自行車道意象，都是維護工程與台北文化的結合，讓旅客在機場就一目了然台北城市特色。

機場維護組由各類專業技師與工程師組成，因應各種突發狀況，像是行李輸送帶故障、動力馬達檢修，甚至是一般公物修理，都需要組員共同執行任務。 （圖／台北松山機場）

機場維護組由各類專業技師與工程師組成，因應各種突發狀況，像是行李輸送帶故障、動力馬達檢修，甚至是一般公物修理，都需要組員共同執行任務。 （圖／台北松山機場）

隨機應變突發狀況

維繫飛機起降安全

曾在桃園國際機場服務的張榮宗，來到松山機場後發現，松山機場擔負國內航空運輸的中樞神經，「每逢節日，壓力都特別大。」他回想，某年小年夜正開車返鄉途中，突然接到滑行跑道破洞的訊息，他當下立即回到工作崗位，調度人員、機具、材料，並關閉機場進行搶修作業。又如今年母親節過後有飛機因爆胎返航松山機場迫降，為了不影響旅客收假返家，維護員得在短時間內刨除遭航機刮損的道面，並重鋪跑道以維持機場營運。諸如此類的突發事件，使得維護員必須與時間賽跑，分秒必爭地完成任務。

除了按照計畫執行每日工作內容，維護員仍需時時觀察環境狀態的變化，並以乘客的視角換位思考，以調整設備運作方式。張榮宗說，像是每天的空調溫度或日夜間照明亮度等細微調整，都會在不經意間帶給旅客、機場工作人員最直接的感受。

機場滑行跑道的標誌重繪也是機場維護員的工作之一，如此才能確保飛機起降的方向辨識和飛行安全。 （圖／台北松山機場）

機場滑行跑道的標誌重繪也是機場維護員的工作之一，如此才能確保飛機起降的方向辨識和飛行安全。 （圖／台北松山機場）

保持溝通協調力

促成跨界理解與合作

不畏辛勞默默付出，維護員仍不免受到誤解，像是男性維護員進入女廁修繕時，被投以不友善的眼光，或是地板反潮被誤認為漏水，或被指責維護作業怠慢。「維持機場設施正常運作有許多環節需要注意，甚至有工序先後，每一個突發狀況，都有它所需檢查及修復的時間。」張榮宗表示，若為追求速度而貿然處理，可能會造成更大的損害，而面對旅客的陳情，他則希望透過溝通，彼此了解與體諒。

維護員除了需要與陳情民眾溝通狀況問題，在執行各項設置或維護工作的前置作業上，更需要與不同專業領域的工作者協調，才能精準執行工作內容。張榮宗舉例，近期因應疫情而在松山機場內搭建的快篩站，便是機場維護員與具備醫療檢疫專業的人員共同努力的結果，過程中維護員與市府衛生局同仁反覆確認醫護設備設置資訊，並且依據取得的任務需求，以專業判斷如機房、動線等設置方式，過程堅守嚴謹的態度，不容許有任何防疫的疏漏。

機場維護員如同機場設施的醫生，每日不斷地為場內設備做「健康檢查」，「設施安全無虞、設備順遂運作、捍衛國門形象」就是維護員的成就感來源。「機場是歡送旅客開心出遊、迎接旅客滿載而歸的場域，空氣中總散布著歡樂的氣氛。」張榮宗說，帶著維護工作的使命置身於機場的獨特氣氛中，讓工作壓力轉換成工作價值，「還能跟飛機近距離接觸，這是多麼迷人的一件事！」

張榮宗 （圖／台北松山機場）

姓名：張榮宗

職業：松山機場維護組組長

特質：耐心、細心、同理心、專注力與執行力兼具。

工作任務：帶領機場維護員維持機場設備順利運作，確實執行維護工作及解決突發狀況，為旅客創造舒適的機場環境。

核心理念：確保設施安全無虞、設備順遂運作，以捍衛國門形象。

【完整內容請見《台北畫刊》7月號642期】。