快訊

一晚連7震讓花蓮人超有感 氣象局：餘震還會2、3天

嗆紓困8400億亂花 柯文哲：與民進黨分手就是前瞻開始

隱藏在台北飲食中的福州菜

聯合新聞網 / 臺北畫刊
光餅長得像漢堡，可夾鮮蚵煎蛋一起食用。 （圖／魚夫）
光餅長得像漢堡，可夾鮮蚵煎蛋一起食用。 （圖／魚夫）

【文．圖－魚夫】

著名的台南炒鱔魚，有人說是從姓廖的兄弟開始的，廖家因為見過福州師處理，便試著炒鱔魚，從此一炮而紅；我有一回請教在台北開了分店的「阿輝炒鱔魚」的老闆，他說他們家也是跟福州師學的。

福州菜真有炒鱔魚？那倒是真的。台灣和福州的淵源甚早，到了日本時代，住在臺灣而無日本國籍的純正福州人有三萬餘人，當時基隆、臺北都有固定往返兩地的航班。

隱藏在台北飲食中的福州菜 （圖／魚夫）
隱藏在台北飲食中的福州菜 （圖／魚夫）

現在台北的延平北路上有家正宗福州菜餐廳「水蛙園」，老闆名喚黃炳森，他說從前延平北路都是福州人，像他幼時，住家附近一排十三間木造房子，福州人就占了一半，所以他父親（外號水雞）才開起福州菜館，大抵戰後延平北路、大稻埕一帶極盛時期，有至少四家福州菜館。

想一嘗福州炒鱔魚，水蛙園即有，但和台南那種酸甜滋味不同。福州以有三把刀著稱，即菜刀、剪刀（做衣服用）和剃頭刀，菜刀代表福州人很會做菜，尤其男人，我也曾去過福州研究當地美食，相比之下，發現台灣的福州菜許多已變化成台式口味，而進一步發揚光大。

比如刈包，金門人稱為「胡椒包」，但內餡其實不一定有放胡椒。我常去金門，久而久之，想到這可能是因為福州刈包又簡稱福州包，所以轉音成胡椒包，在文化部《臺灣大百科全書》裡便證實刈包是福州的小吃，不過現在刈包以「台灣傳統漢堡」揚名國際， 可見大眾咸認這是台灣美食了。

「光餅」是一種東方的貝果（Bagel)，也是一塊圓餅裡中間有個圓洞，可以穿繩掛起來當作戰時的一種軍糧，傳聞是明朝大將軍戚繼光帶兵時出現，所以又稱為「光餅」。光餅可在台北的迎神賽會上用來拜神，也可為嬰兒收涎，在台式口味的福州菜裡還可夾蚵蛋，滋味甚是鮮美，也長得像漢堡。

同樣的，胡椒餅本是福州小吃，約於1980年代開始在台灣風行起來，本叫福州餅，因為真的摻了大量的胡椒，訛音成胡椒餅也是理所當然的了。

台灣說「鐤邊趖」，在中國福州漢字寫成「鍋邊糊」或「鐤邊抆」，只是如今兩邊的作法和食材已然完全不同。比如麵皮在台灣是像潤餅皮一樣另外做好，再用煎刀剪碎加入，不像福州是在煮湯的鍋緣抺上一輪，直接鏟進湯中。

蚵爹二字的由來也與福州有淵源，福州話的「蠣餅」發音為diê-biāng，有人說漢字應作「蚮餅」，又叫「海蠣餅」，換句話說，蚵仔用福州方言來說音近似於「疊」，輕聲就是「爹」了，所以蚵爹兩字，其實都是在說蚵仔。

台北淡水有「阿給」，來自日本語「油炸豆腐皮」的音譯，久了被內化為台灣人說的「阿給」，但也有一種類似的「豆干包」，則是將油豆腐內裡挖空然後包肉餡，再用魚漿封口，放入蒸籠裡炊熟即成，這就來自福州了。

福州魚丸在台北的名店之一是「佳興魚丸店」，也在延平北路的巷子內，創辦人鄭伊凱就是道地的福州人；佳興的門口外也有家沒店招的魚丸湯，第一代是山東人，後來傳給女婿陳加星，據陳加星的說法，台北的福州魚丸最初是從江山樓附近賣起的，後來搬到了歸綏街，比佳興歷史還早。

現在福州魚丸全台都有了，常搭配福州傻瓜麵。台北有家赫赫有名的「南門福州傻瓜麵」，但我去福州卻不曾遇見傻瓜麵，後來才知道咱們說「燙」一些麵條，台語念作「煠」、「一些」作「寡」，因此念來讀音類似「傻瓜」，也就是請老闆「煠寡」麵來吃吃的意思，了解這個，就不會像我一樣傻傻地到福州去要吃傻瓜麵了。

福州人的紅糟飲食文化，對台灣的影響也很大，其中紅露酒、紅糟肉、紅糟肉圓、紅糟鰻鯗等，只是要一一釐清脈絡，就可寫本論文了，不過福州菜到台灣，連閩菜之王「佛跳腳」也慢慢出現台式佛跳牆一系，那就可見台灣人的創意了！

【完整內容請見《台北畫刊》7月號642期】。

台北畫刊第642期-共聚希望的光束　串聯各界抵抗疫情危機
台北畫刊第642期-共聚希望的光束　串聯各界抵抗疫情危機

相關新聞

航空樞紐如常運作的幕後功臣 機場維護員

松山原名「錫口」，鄰近基隆河，又是火車、捷運網絡的重要樞紐，歷來為大台北地區的交通重心之一，而坐落其中的台灣第一座機場——台北松山機場，自1936年啟用，至今不僅仍維持良好的硬體設施，提供國內外旅客舒適的候機體驗，更是擔任護送國人逢年過節平安返家的要角。為了維持機場的順暢營運，其中的幕後功臣，便是由松山機場維護組組長張榮宗所帶領的維護團隊，他們不分日夜密切控管機場各個角落的設備運作、擬定維護保養計畫，默默付出，為的是要讓旅客擁有安全、優質、舒適的搭機環境。

一起聽見台北的聲音 台北廣播電台60週年

坐落於捷運圓山站、花博公園旁的台北廣播電台，建築外牆上張掛的「空中廣播一甲子，人間真情永流傳」60週年主視覺，訴說著台北電台60年來，透過聲音在繁忙城市生活中，給予人們最真摯的陪伴。

隱藏在台北飲食中的福州菜

著名的台南炒鱔魚，有人說是從姓廖的兄弟開始的，廖家因為見過福州師處理，便試著炒鱔魚，從此一炮而紅；我有一回請教在台北開了分店的「阿輝炒鱔魚」的老闆，他說他們家也是跟福州師學的。

挖掘冷凍宅配好物 疫中料理計畫

居家防疫，烹調美食也發展出新的學問，例如如何保存大量食材？如何挖掘冷凍宅配好物，為日常料理增添變化？而還沒用完的食材，利用小巧思重新組合，也能成就一桌澎湃。透過生活美學達人盧怡安的介紹與分享，讓讀者能夠善用手邊食材，在防疫期間以美食撫慰無法外出的躁動。

這些年我們一起追的網路平台--網路趨勢專家施典志 × 網路作家朱家安

隨著網路的普及，人們獲取資訊及議題流通的速度與方式，都有了巨大的變化。從早期的部落格到Facebook、Instagram 和YouTube 等社群平台，乃至近日崛起的Podcast 與Clubhouse，隨著主流網路平台的轉變，使用者經營網路內容的方式也隨之改變。藉由網路趨勢專家施典志和網路作家朱家安的對談，回顧這些年來網路平台對人們生活產生的影響，並預期網路平台如何影響未來社會中的互動方式。

跨界抗疫 串聯正循環

新冠肺炎疫情籠罩，宅在家已成為防疫生活新日常，儘管人與人的面對面接觸因此減少，但在網路空間與現實生活中，卻有許多人展開串聯活動，為社會創造各種美好的連結。由YouTuber社群丼創辦人傑哥擔任發起人之一的「#好家在我在家」，透過社群呼應傳遞各類防疫資訊；而從事藝文公關行銷的「翁氏工作室」與花藝工作室「感官花子」則共同發起「國產週花配送」計畫，串聯起花農與消費者。各式線上線下串聯活動，搭起社會堅強的防疫陣線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。