在宅防疫 輕鬆在家儲備糧食

【文－張雅琳 攝影－Midori 圖－台北農產運銷股份有限公司】

當防疫成為全民共業，自「煮」管理也就成了家家戶戶的日常風景。為了減少出門採購的群聚風險，民生相關物資的宅配需求應運而生，各式各樣的防疫食材箱一躍成為明星商品，也是防堵疫情最實質的後勤戰力。

食材組合多樣好處理

隨著三級警戒發布，為滿足一日三餐所需，民眾開始減少過往到市場或賣場採買的消費型態，上網搶購生鮮食材成為常態，無論男女老少都開始加入網購行列。舉凡量販店、超商、電商和小農，不約而同推出「蔬菜箱」的訂購服務，回應疫情下的市場需求，不僅減少在實體通路可能造成的群聚疑慮，也擴大網路商機。

要說到網路聲量居高不下、網友們紛紛大讚佛心價的蔬菜箱品牌，非「北農嚴選」莫屬。線上電商平台「北農嚴選」是台北農產運銷股份有限公司於2020年成立，以有機友善、產銷履歷和在地農會出產的農產品為主要銷售品項，蔬果品質經多道把關，確保安全無虞。

北農總經理翁震炘指出，北農嚴選的蔬菜箱以現在小家庭三到四人為基準，設定可食用五至六餐的分量，不管是「有機澎湃蔬菜箱」或「產銷履歷蔬菜箱」，都提供十二項不同種類的蔬菜，包含葉菜類和根莖瓜果類，讓消費者料理時能彈性運用。當季、新鮮、有機或產銷履歷驗證自是基本盤，冬季葉菜類大出，數量就配得多些，夏季雨水多、影響葉菜類生長，就提高耐存放的根莖類比重。

台北農產運銷公司推出的電商平台「北農嚴選」，嚴格把關蔬果產地，並且提供便利的線上銷售服務，成為民眾購買安心生鮮食材的管道之一。 （圖／台北農產運銷股份有限公司）

台北農產運銷公司推出的電商平台「北農嚴選」，嚴格把關蔬果產地，並且提供便利的線上銷售服務，成為民眾購買安心生鮮食材的管道之一。 （圖攝影／Midori）

除了按季節、產季選配蔬果，蔬菜箱的食材組合更暗藏用心，例如消費者可直接將其中的幾樣蔬菜搭配做成料理，像是葉菜類小松菜搭配蕈類杏鮑菇，或是將紅蘿蔔、馬鈴薯等根莖類拿來燉咖哩，多種搭配組合讓民眾相當省心。再加上不定期推出限時贈送蔥薑蒜等辛香料或馬鈴薯切條等食材，讓消費者每次購買都有不同的驚喜。首重實用之外，整體蔬菜箱搭配起來的「顏值」也是考量要點，不僅蔬菜品項的視覺豐富性要高，也要重視品質的優良，讓人一開箱就覺得很澎湃。而在食安方面，所有品項皆定期經「質譜化學快檢」，可以精準檢測出蔬果農藥殘留量，為有機及產銷履歷標章蔬果多一層把關，讓消費者收到商品時，只需簡單清洗便可安心食用。

為響應防疫生活，北農加碼推出因應國人飲食需求的「防疫糧食箱」和「防疫即食箱」，可搭配蔬菜箱一同採購。顧名思義，前者組成包含米、麵等主食及油、醬和各式調味品等，滿足家庭必備的最基本需求。後者的設計則是考量到許多年輕族群在外獨居，居所未必有完善的廚房空間，冷凍食品只要運用電鍋或微波爐簡單加熱，便可快速享用，簡單又方便。

蔬菜箱內的作物經過精心挑選，不僅品質、外觀有保證，同時考慮料理實用性搭配各類食材。 （圖／台北農產運銷股份有限公司）

台北農產運銷公司長期與台灣在地農場合作，疫情期間確保了蔬果供應的數量與品質。 （圖／台北農產運銷股份有限公司）

全方位動員順暢出貨

疫情期間，各家蔬菜箱皆湧現龐大訂單，難免有調度不來的擔憂。對此，翁震炘自信表示，北農的優勢在於和產地農場合作多年，早已建立默契，提前向生產者確認訂購數量，便能確保穩定的貨源。同時，北農更緊急協調各部門增派人力，協助出貨前後的各項工作，加上每日與物流端密切聯繫，確認當日貨物可交寄數量，再依訂單順序調整出貨。全方位動員為的就是讓蔬菜箱能快速平穩送達消費者手中。

此外，北農蔬菜箱早在去年便首創「車來速」服務，民眾上網訂購後，便可在指定時段自行開車到北農嚴選門市戶外取貨區，由專人將蔬菜箱直接放上車，全程快速又零接觸。在疫情期間，這項服務大獲民眾好評，有效因應物流塞車影響產品保鮮的問題。

滿足消費心理的多元化商品

在北農嚴選的電商平台，民眾只要動動手指，就可以同時購買到米、麵、蔬菜、水果等產品，在家坐等包裹送到，一站購足所需。甚至還有人拍攝開箱影片，和網友分享猶如收到禮物的喜悅。可見值此時刻，蔬菜箱不只是可食用的食材，而是能在出門購物受到限制、物流也不穩定的時期，讓購買者享有成為「蔬菜富翁」所帶來的安全感。

有意思的是，相較於日常不可或缺的必要食材，在這波疫情中異軍突起、廣受歡迎的，還有北農嚴選各地農會出品的脆梅、地瓜酥等零食，反映了居家防疫期間，消費者想要追求口腹之慾的小小樂趣，也增加地方農特產品的能見度，成為疫情時代的另類商機。

未來，北農將逐步開發更多不同組合的蔬菜箱選項，回應消費者的期待。翁震炘提到，許多小農的產品品質好、品項特殊，但產量較少，所以蔬菜箱不定期推出的贈禮，便經常與他們進行採購合作，前陣子有機澎湃蔬菜箱贈送的櫛瓜花，便是一例。「有了這些別出心裁的食材，不僅增進民眾對食材的認識及興趣，在網路上也能引發蔬菜箱的討論熱度。」而從小農的角度來看，原本通常在週末固定舉辦的小農市集，也都因為疫情暫停，透過與北農的蔬菜箱合作，不僅能持續拓展客群，也可讓有機蔬果的能見度提高，提升民眾對小農的接受度和信心。

居家防疫期間，購買蔬菜箱不僅能幫助產地農民維持基本客源和銷售，也能讓食材精準地送達家家戶戶，成為基本溫飽的重要來源，是疫情期間溫暖而必要的連結。

※目前因冷凍物流配送量大，「防疫即食箱」售完後暫不銷售，後續視物流情形再加開。

除了蔬菜箱，北農嚴選也推出「防疫糧食箱」，讓民眾輕鬆補給日常烹煮的基本食材。 （圖／台北農產運銷股份有限公司）

防疫期間，台北農產運銷公司的「車來速」服務，維持零接觸使民眾安心。 （圖／台北農產運銷股份有限公司）

【完整內容請見《台北畫刊》7月號642期】。