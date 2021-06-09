新寵時代的照護與教養

【文ー翁珮恒．攝影ー林冠良．圖ー毛小愛】

生活型態的轉變，促使越來越多都市人選擇以飼養毛小孩代替生育孩子，根據行政院農業委員會資料統計，毛小孩數量不斷攀升，甚至在2020年超越全台兒童數量，達到「黃金交叉」。毛小孩不再只是陪伴人們的「寵物」，而是關係緊密的「家人」，寵物的照護與教養學習便顯得越發重要。

寵物保母媒合平台

紓解飼養毛孩困境

「現代人養寵物都把牠們當孩子，會考慮到牠們的心情。」共享寵物保母平台「毛小愛」創辦人陳思璇，過去在美國讀書時，也曾兼職寵物保母賺學費，回台後因常常外出工作，時常需麻煩親友照顧自己的狗狗，因此發現許多飼主都有同樣的困擾。

毛小孩不再只是陪伴人們的「寵物」，而是關係緊密的「家人」，寵物的照護與教養學習便顯得越發重要。 （攝影／林冠良）

她形容，過往人們把寵物當作「物」看待，並不會顧慮寵物的心情與生活品質，隨著觀念改變，寵物成為了「毛小孩」，飼主開始重視牠們的照護。尤其現代人常因生活忙碌而無暇照顧或陪伴毛小孩，現行的替代方案多半是將牠們關進籠子或送寵物旅館，可這並非適合每一隻毛小孩。因此她將歐美寵物保母的概念帶回台灣，並建置媒合平台， 比照人類尋找保母的方式，讓飼主透過平台詳述毛小孩的生活需求，結合地區、照護要求等條件，媒合適合的保母，提供洗澡、美容、散步、食宿，甚至是到府照顧等客製化服務。

為了提供寵物完善照顧，陳思璇對於寵物保母的篩選不敢鬆懈，除了要有照顧毛小孩的經驗，還需通過平台的考試審核機制，確保每一位保母具備專業的寵物照護知識及愛心。飼主透過平台尋得合適的保母後，雙方將密切地溝通並簽訂合約與寵物保險，保障彼此權利。此外，亦有一套照顧的SOP，例如成功預約後會先進行家訪確認照顧細節、定時拍攝照片回報飼主等。陳思璇說，曾經有保母到府照顧毛小孩，餵食完成後發現桌上有寵物用藥，主動詢問飼主是不是還沒有餵藥，「這讓飼主十分感動，因為少餵那一次藥，對狗狗健康會有非常大的影響。」

除了提供讓飼主安心的毛小孩照顧服務， 平台也促成不少就業機會，「當初只是想要幫助毛小孩，沒想到也能夠幫助到人，這令我很意外。」陳思璇分享，保母群中獲得最多好評的，經常是二度就業的媽媽們，她們很細心地花許多時間與毛小孩建立關係，許多顧客都大讚她們的用心。陳思璇表示，自己目前也致力於推動寵物保母法規及寵物寄宿立法，希望讓相關規範更符合現代人的需求，也能建立比以往更完善的寵物照顧機制。

帶著毛小孩一同上課

互相了解培養默契

除了提供毛小孩適切的照顧，也要讓牠們學習適應都市生活，建立毛小孩與飼主之間雙向的和諧關係。來到寵物訓練師Corinne位於台北的教室，只見她熱情地接待來訪的客人與「毛客人」，並說：「牠現在看起來很緊張，得讓牠習慣一下環境。」

以毛小孩為本位思考，同時熟悉狗狗行為模式的寵物訓練師，光是從姿勢就看得出來牠們的身體狀態，因此近年來，有越來越多飼主在飼養上遇到問題時，就會尋求寵物訓練師的協助。Corinne表示，尤其在台北這個熱鬧的都市環境，更需要透過寵物課程，讓毛小孩們學習在都市生活。以大部分都會區的居住型態而言，如何管理狗狗大小便、吠叫的情形，以及讓牠們與陌生人相處、共乘電梯等，都是訓練需要著力的部分。例如狗狗從小就由飼主陪伴搭乘電梯，讓狗狗習慣電梯升降時的飄浮感，以免因為害怕而情緒不穩。

寵物訓練師Corinne 認為，透過寵物課程可以讓飼主與毛小孩找到共同生活的平衡點。 （攝影／林冠良）

此外，在都市遛狗也是重要課題，由於外在誘因、干擾較多，狗狗容易因為情緒不穩而暴衝，為了控制暴衝的狗狗，飼主有時會用力以牽繩牽制，反而對狗狗造成更大的傷害，因此飼主必須在狗狗還小時，就透過訓練培養牠們的穩定度。Corinne認為，「訓練的目的，是讓人與狗在生活中互相配合，而不是要求狗要絕對服從。」因此，訓練課程的主要對象是飼主，藉由上課的方式，讓飼主了解寵物行為所代表的意涵，才能在需要的時候，提供寵物適當的幫助。包括如何運用正向訓練幫助狗狗培養習慣，進而確立並堅守教養原則，和寵物找到共同生活的平衡點。

身為專業的寵物訓練師，Corinne建議飼主在養狗時，需將寵物訓練納入養育規畫中，同時也要針對家庭成員的組合、居家環境、生活模式等家庭狀況與欲飼養的犬種做綜合考量，評估是否適合彼此的生活步調，「狗跟人有依附關係，沒有足夠的陪伴與訓練，以及飼主細心的照顧與觀察，個性再溫馴的狗，都有可能成為問題狗狗，牠們是會思考的。」

隨著近年動物保護觀念興盛、生命教育觀念普及，寵物不再只是關在籠舍裡的觀賞物，而是如同家人一般的存在，寵物照護成為飼主的重要課題，而順勢興起的寵物旅遊風潮，讓毛小孩與人的相處機會增加，寵物課程則是幫助飼主能與寵物相互理解，為彼此建立起和諧的相處模式。

Corinne 舉辦各種寵物講座，推廣寵物課程的重要性。 （攝影／林冠良）

寵物訓練課程的主要對象是飼主，協助飼主理解狗狗的行為意涵。 （攝影／林冠良）

※疫情期間，飼主如因確診隔離，若無親友可協助照顧犬貓，可告知衛生局人員轉知動物保護處派員前往將犬貓帶回安置於單獨之隔離籠舍，讓毛小孩也能獲得妥善照顧。

【完整內容請見《台北畫刊》6月號641期】。