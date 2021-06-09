開啟前瞻文化的想像 ——美術館館長

【文－郭慧、圖－台北市立美術館】

中山區的在地藝文指標當屬台北市立美術館（以下簡稱北美館），從1983年開館以來，便以標誌性的白盒子建築，以及全台首座現代及當代美術館的身分為人所知，再加上周邊是廣闊的花博公園，兜成一區都市人假日休憩的好去處。今年2月，北美館迎來第九任館長王俊傑，他是新媒體藝術家，亦是國立台北藝術大學新媒體藝術系教授，如今成為北美館的領航員，致力於將北美館推向更多元、更國際的領域。

形塑營運方針與願景

奠定與國際交流的能量

作為剛剛走馬上任的北美館館長，王俊傑每一天都馬不停蹄。早上六點晨起後，便開始整理資料、確認整日行程，九點抵達北美館後，更要面對馬拉松式的會議、公文批閱， 有時也會與同仁外出觀摩其他場館的展覽， 作為未來北美館策展的參考，往往結束一整天的工作時，回過神來已是半夜時分。

館長王俊傑與藝術家盧明德於個展「大遷徙」開展前，針對整體呈現做最後確認。 （圖／台北市立美術館）

儘管行程緊湊，王俊傑看起來依舊神采飛揚，分享自己的工作內容時，更是眼神發亮、充滿熱情，對他而言，參與一檔展覽從無到有的過程，就是這份工作最大的成就感。王俊傑也認為，身為一位美術館館長，必須肩負引領藝術發展的責任。「北美館自詡為引領台灣藝術發展的火車頭，對我來說，館長不只是一份工作而已，而是有使命感的。」

王俊傑實踐使命的第一步，便是為北美館提出未來的營運方針。「這是身為館長的重要任務，關於美術館的營運重點、我們該如何連結專業人士的策展理念和一般民眾的觀展體驗，都必須率先提出我的想法，大家才能往一致的方向前進。」

舉例而言，面對有著38年歷史的北美館， 王俊傑提出的未來方向，包含「內部創新」及「國際接軌」。就內部創新而言，王俊傑希望從橫跨劇場、電影等多元領域的觀點爬梳藝術史，「過去美術館多從傳統美術史的角度來研究，但我想要以新的詮釋角度切入， 也藉此拓展觀眾的多元性。」不只是將藝術作品編年斷代，更要在研究的過程中，藉由現在的觀點回望過去，並理解過去對於現在的影響；而在國際接軌部分，王俊傑則希望透過更多國際合作，讓北美館成為國際藝術圈的一分子。

「美術館與國際藝術圈的互動，就像人與人之間交朋友。」王俊傑以向國外美術館商借展品為例比喻，「如果平時有往來，朋友之間借東西也是情理之內；如果平常沒有接觸，突然要跟對方借東西，哪有人要借你！」

今年北美館與插畫家歐希莉・揚森合作，為美術館量身打造平易近人的繪本，以人們參觀美術館時常有的提問出發，凝鍊成一幅幅有趣的畫面。 （圖／台北市立美術館）

今年北美館與插畫家歐希莉・揚森合作，為美術館量身打造平易近人的繪本，以人們參觀美術館時常有的提問出發，凝鍊成一幅幅有趣的畫面。 （圖／台北市立美術館）

整合力與溝通力的考驗

讓不同專業達成多方平衡

然而，無論是內部創新或是國際接軌，想要真正落實而非空喊口號，需要所有同仁一同努力。而在前進的過程中，如何整合大家的意見，讓不同單位踩著劃一的腳步前行，也是館長的重要任務。

「其實在館長的工作內容中，占比最高的就是開會。畢竟一座專業的美術館，背後有無數細瑣的事務，每位主事者都有自己的專業，彼此又需要討論與交流，所以我的任務便是整合不同面向、綜理館務。」也因此，王俊傑認為，「整合力」可以說是館長這份工作的核心能力。「美術館不只討論藝術，也關乎所有人對於文化和世界的態度，也因此，如果沒有辦法用跨領域的視野來整合所有事情，很難做好館長的工作。」

而王俊傑也表示，在整合的過程中，「溝通力」也是館長不可或缺的特質。「美術館是由無數專業人士所組成，例如研究、策展、行政、財務、行銷及公關人員等。專業人士基於對自身專業領域的判斷，難免會有主觀性，因此如何達成平衡，便是很重要的工作。」王俊傑開玩笑道，「如果每個人都堅持己見，無法達成共識的話，美術館可能要拆成20個小館了。」

用行銷推廣與大眾對話

把藝術轉譯成可理解的語彙

放眼未來，王俊傑期待透過研究、策展及推廣，讓北美館成為具有前瞻性及示範作用的首都美術館，也在過程中為台灣藝術定錨。「我覺得美術館不該只是迎合大眾的喜好，更應該去引領觀眾走向更具前瞻性的道路，公立美術館尤其如此。」

然而，往更為前瞻性的方向前進時，溝通與推廣便至關重要，像是北美館近期便委託挪威插畫家歐希莉・揚森（Åshild Kanstad Johnsen），以在美術館中「找自己」為主題， 打造《逛美術館自信心養成術》一書，以其筆下知名繪本角色「酷比」（Kubbe）作為故事引路人，透過輕鬆幽默的方式，帶領觀眾自信走逛美術館。「比起其他美術館，北美館更著重前衛、富實驗性質的新藝術，也因此跟許多人認知的『藝術』可能不太一樣。這時候就需要透過行銷對外推廣，把藝術轉譯成大家可以理解的語言。」王俊傑解釋道。

值得一提的是，北美館也即將擴建典藏庫房，以收藏日益增加的藏品，並在花博公園現址擴建空間更大的二館。未來北美館將以近現代美術展覽為主，二館則聚焦當代藝術，挑戰各種跨領域、具實驗性質的展演方式。北美館擴建不只是北美館的歷史轉捩點，也是王俊傑的關鍵任務之一，更是他帶領北美館為台灣當代藝術定錨的重要考驗。相信王俊傑將帶著新媒體藝術的專業、無比的熱忱，持續為台灣的當代藝術推廣拓展全新道路。

王俊傑 （圖／台北市立美術館）

姓名：王俊傑

職業：台北市立美術館館長

特質：對於多元領域事務保有敏感度與好奇心，也擁有和不同專業領域同事溝通協調的彈性。

工作任務：訂定北美館營運方向，整合館内研究、策展、推廣等各項館務，讓北美館成為引領台灣藝術界的火車頭，也吸引更多人親近藝術。

核心理念：將藝術推廣給大眾，並引領觀眾走向更具前瞻性的道路。

【完整內容請見《台北畫刊》6月號641期】。