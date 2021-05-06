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激發工藝美學生命力

聯合新聞網 / 臺北畫刊
激發工藝美學生命力 （攝影／蔡耀徵）
激發工藝美學生命力 （攝影／蔡耀徵）

【文ー翁珮恒．攝影ー蔡耀徵．圖ー國立台灣工藝研究發展中心、盧瑞芷】

「工藝」蘊含豐沛的藝術性，糅合了材料、生產設備、技術、設計等環節，讓工藝品在質地間深藏每一位工藝師的文化底蘊及人格特性。台灣具有獨特的歷史文化，東西方工藝技術匯集於此，因此國立台灣工藝研究發展中心所扶植的「台灣工藝之家」機制，透過與深耕在地及旅外海歸的工藝師合作，激盪出傳統與新思維的火花。而這些獲得認證的工藝師，在台北這個富有多元資源與創意能量的都市，發揮他們的無限潛能，不僅提升在地創生能量，更將美好的設計力傳達到全世界。

扶植品牌拓展

接軌國內外市場

「台灣的多元文化、族群、時代氛圍等特質，陶鑄了在地工藝師的深厚底蘊，但仍須透過品牌形塑才能突顯特質、邁向國際。」國立台灣工藝研究發展中心（簡稱工藝中心）行銷組組長蔡體智說，工藝中心從2004年起，透過「台灣工藝之家」機制，選出從事工藝行業15年以上資歷的優秀工藝師，授予「工藝之家」認證，協助拓展品牌。工藝中心不僅扮演資訊匯集的平台，並提供行銷通路與品牌曝光，協助工藝師與國內外市場接軌。

工藝之家遍布全台，台北市作為首善之都，更有多樣的活動合作機會與場地資源，完善工藝文化近用及品牌扎根。例如「2021台灣文博會」的「工藝館⸺微物集會Craft Land」，就展示了2位工藝之家的作品，以及1位進駐展場選物店，藉此讓民眾了解並進而喜愛在地工藝品牌。此外，工藝之家的年度大展，已於台北當代工藝設計分館舉辦多年，讓工藝文化得以在台北施展創新的活力，也拉近與民眾的距離。

除了辦理展覽推廣工藝文化，工藝中心也鼓勵工藝之家們走入地方，與居民深入對話。因此，工藝中心藉由地方創生的方式，以163位工藝之家作為工藝文化延續的載體與據點，讓工藝藝術走進社區，讓民眾有機會了解、體驗工藝，提升在地生活品味。蔡體智借鏡日本跟泰國的工藝發展皆緊扣具有歷史的在地工藝，並給予認證或推廣，進而活絡地方觀光，「『越在地、越國際』已是目前全球推廣工藝的潮流。」

除了工藝發展趨勢轉向在地深耕，對於工藝美學的發展，蔡體智認為需要有「傳統與當代」並存的概念，「我認為工藝品跟人是可以互動的，例如歐洲有些派別的工藝品牌，雖然使用的技法跟文藝復興時期差不多，但同時也會融入現代人的需求，或是現代的美學標準。」例如大稻埕有許多外籍觀光客，與國際連結較深，設計語彙就需要更彰顯時尚，「如果是珠寶工藝，就會建議工藝師在設計時能考量跟現代服飾搭配，如果是擺飾，那也必須符合現代的居家氛圍。」

2021台灣文博會展示台灣工藝師作品，讓民眾了解當代的工藝創作活力。 （圖／國立台灣工藝研究發展中心）
2021台灣文博會展示台灣工藝師作品，讓民眾了解當代的工藝創作活力。 （圖／國立台灣工藝研究發展中心）

工藝中心行銷組組長蔡體智（左）與工藝師盧瑞芷（右），共同討論工藝作品的特色與未來發展。 （攝影／蔡耀徵）
工藝中心行銷組組長蔡體智（左）與工藝師盧瑞芷（右），共同討論工藝作品的特色與未來發展。 （攝影／蔡耀徵）

「柿柿如意盤」結合傳統金工手法與當代美學，展現傳統工藝的新生命。 （圖／國立台灣工藝研究發展中心）
「柿柿如意盤」結合傳統金工手法與當代美學，展現傳統工藝的新生命。 （圖／國立台灣工藝研究發展中心）

工藝中心串聯全台工藝之家舉辦工作坊，不僅活絡在地創生，也增進民眾對工藝的認識。 （圖／國立台灣工藝研究發展中心）
工藝中心串聯全台工藝之家舉辦工作坊，不僅活絡在地創生，也增進民眾對工藝的認識。 （圖／國立台灣工藝研究發展中心）

深耕大稻埕的工藝師

傳統技法鑲嵌現代思維

「台北工藝藝術環境的形成，與歷史文化的發展息息相關。」選擇落腳在大稻埕的工藝之家盧瑞芷，細數當地產業與工藝的關聯，「像是茶文化帶動陶瓷、布業與時尚發展緊緊相依等，會選擇在此扎根的店家，都與大稻埕有一定的淵源，或與當地的氣質契合。」盧瑞芷在創作之餘，時常漫步在舊城老屋之間，打開五官、細細品味巷弄街角的氣氛，並化為創作靈感，打造專屬這塊土地的金工工藝。

赴歐洲攻讀珠寶金工設計與銀器製作近8年的盧瑞芷，在來到大稻埕後開始思考何謂台灣的文化意涵，如何從工藝的角度觀看在地與世界之間的脈絡。像是她的藝品「柿柿如意盤」，以老屋花磚中的柿蒂紋為基底，透過傳統的金屬物鍛敲加工技法，結合符合當代設計趨勢的洗練外型，勾勒出屬於自己的紋飾。「希望我的作品不僅承襲傳統技法，同時也能與當地對話。」她說，雖然傳統工藝技法類似，但因過程中融入現代審美的設計元素，也讓這項傳統工藝有了新生命。

「工藝之家是一個國家認證，這很有感。」盧瑞芷指著牆上「工藝之家」的認證說道，「對初次光顧的客人來說，這是一個安心的保證。」藉由政府推動認證的方式，為工藝師打造信任度，也展現了品牌化帶來的效益。此外，盧瑞芷亦藉由開辦工作坊與體驗課程，讓參與課程的學員初步了解金工工藝的工序、金屬狀態與價值特色，繼而引導他們進一步接觸更複雜的高階金工，同時也落實將工藝藝術推廣至社區的目標。

工藝中心除了扶植在地工藝師，亦希望未來能將工藝藝術與周邊學校合作，創作屬於地方的特色工藝品，讓工藝走入社區、走進生活，不再深鎖在特定階層的玻璃櫃中。盧瑞芷則從工藝師的角度，期許工藝產業能與地方更深刻結合，並藉由串聯台北各個藝廊，打造出藝術城市，讓大眾在悠遊台北的同時，也能體驗工藝的魅力。

「工藝之家」認證不僅是對工藝師的肯定，對消費者來說也是安心的保障。 （圖／盧瑞芷）
「工藝之家」認證不僅是對工藝師的肯定，對消費者來說也是安心的保障。 （圖／盧瑞芷）

「工藝之家」認證不僅是對工藝師的肯定，對消費者來說也是安心的保障。 （攝影／蔡耀徵）
「工藝之家」認證不僅是對工藝師的肯定，對消費者來說也是安心的保障。 （攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》5月號640期】。

台北畫刊第640期-扎根於城市的綠意　引領人們走向富饒綠洲
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