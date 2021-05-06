聆聽真實的台北 創意總監方序中 × 聲景採集者蕭芸安

【文ー林佳蕙．攝影ー顏涵正．圖ー尖蚪映畫、蕭芸安】

在這個充斥萬千訊息的世界裡，你想聽見什麼聲音？聆聽的時刻，又觸發了你何種情緒與心思？過去這些年，大家逐漸對於台北的聲音有了越來越明晰的認識，透過對聲音創作有熱情的「究方社」創意總監方序中和聲景採集者蕭芸安的對談，大家對於所處環境中的聲音有了更多想像與期許。

聲音是回憶的觸媒

「一個人走在路上，可以選擇不看某個方向，但聲音卻會在無法預期的狀況下來到，除非摀住耳朵，否則聲音是很難被抵抗的，這是件很特別的事。」以視覺設計起家的方序中，對於聲響的世界一直保持著高度的興趣。直至近年老家的眷村面臨拆遷，對流失的事物心有所感的他，特別策畫「查無此人──小花計畫展」，提醒大家勿忘「心裡不想失去的那件事情」。

為了讓更多平日不進展場的民眾產生興趣，這場展覽邀集了許多歌手參與，以視覺藝術結合流行音樂展出，引起觀眾熱烈的回響，也讓方序中對聆聽經驗產生更多的想法。他認為，無論是什麼樣的聲音，它不僅與記憶相連，更能創造環境氛圍與回憶，他說：「我認為聲音是很珍貴的陪伴，在這個宇宙裡，話一經說出就消逝了，不像影像可以重複拍攝，聲音很值得被善待和保存。」

基隆出生的蕭芸安，大學畢業之後便致力於音樂創作，在一趟蒐集創作靈感的旅途中，因同行友人的建議而開始錄下周遭的聲音，作為專輯混音的素材。她發現當城市的聲音和音樂結合時，能創造出某種旅途的氛圍，可以帶領聽眾有如身歷其境般地感受她所經歷過的旅行。於是她開始嘗試將環境音融入音樂作品中，才知道有人專門記錄並研究環境中的聲音，並從而知曉「聲音地景」的概念。

在一趟趟採集聲音的旅行中，她發覺自己其實都在聲音裡追尋著接近出生地的海港記憶，她說：「只要在港邊或坐船，都讓我感到特別安心，無論是輪船的汽笛或貨櫃的裝卸聲。」她這才意識到聽覺不只是聲波的接受，而是與回憶及情感有更緊密的連結。

「查無此——小花計畫展」展出的多媒體裝置作品〈台灣是好所在〉，懷舊畫面結合喃喃自語的聲境，引發觀者的念想。 （圖／尖蚪映畫）

各式卡式錄音帶，承載著一代人的聆聽回憶。 （攝影／顏涵正）

方序中，設計工作室「究方社」創意總監。作品主要領域包括唱片包裝、書籍裝幀等，近期於大稻埕開設以聲音採集為主的實驗店面。 （攝影／顏涵正）

蕭芸安，創作領域涵蓋詞曲創作、劇場音樂設計、影像配樂及聲音藝術等跨界項目，近年致力於各地聲景的採集與推廣工作。 （攝影／顏涵正）

專屬台北的故事與聲響

方序中認為聲音如同一種線索，可以觸發聽者的想像力，「有參與才會有所感動，而聲音也有這樣的魔力，只需要一點點內容，聽者就能加入自己的想像，更容易進入講者想詮釋的畫面，聲音因此是很浪漫的。」經常參與策展的他特別珍視作品與觀眾之間產生的火花，有感於每回展覽為時短暫，因此，他和友人們一起在大稻埕開設以聲音收集為主的實驗店面「SIDOLI RADIO小島裡」，開始錄製這座台北城裡的故事。

無論是大稻埕周邊各種從業者講述自身故事的聲音，或是文化工作者對於城市生活的感想，都透過錄製保留在卡式錄音帶中，來此的訪客可以點杯飲料，運用現場提供的播放器聆聽他人故事，方序中說：「我們無法教別人怎麼生活，但故事可以引發一個人的思考，進行自我反思。」

對此深表認同的蕭芸安認為，聲音像個引子，透過靜心聆聽四周，可以發現原來周遭有這麼多平日被忽略的事物，「我希望可以把這樣的方法帶給更多不同的人，讓更多人可以透過聲音，發現生活中的美好細節。」行走多個國家與城市，她最喜歡從當地的市場開始採集聲音，市場的群眾與散發的活力，都讓她深受吸引。她分析，雖然各地市場的氛圍接近，但從方言、叫賣方式、室內或室外聲音發散和回音的方式，都可感受到每個地點的差異。

為了更了解台北市，家住士林區的她也曾刻意不返家，利用五週的時間居住在其他行政區，進行聲音的採集，「台北的聲音很像整個台灣聲音的縮影，有很國際性、很全球性的一面，同時也有很在地感、很接地氣的那一面，有飛機起降的聲響，台北捷運專屬的到站多語言廣播和提示旋律，亦不乏在地小販的叫賣聲，多元、包容、豐富，就像台灣這座小島。」

只要用心就聽得見

關於聆聽，方序中認為可以透過有意識的練習，讓自己對環境的聲音更具覺知力，「不知道大家有沒有這樣的經驗，有時過馬路時不覺得很吵，但仔細聽就會覺得汽車的聲響其實很大。我們對所處環境中的聲音常過於理所當然，而對一切概括接受。」他發覺環境裡還有很多細小的聲音，只要努力去聽，微小如鐘錶齒輪的轉動聲、樹葉在風中彼此摩擦的聲音，也會變得很清晰。他建議大家可以從現在開始練習，多一點觀察跟選擇，就可能從中找到自己想聆聽的聲音，對生活產生不一樣的認知。

蕭芸安也不諱言城市中有許多不悅耳的聲音，可先從聆聽與觀察著手，有所覺察之後，知其優劣，也才能有共同討論並改善的空間，她強調：「除了透過專注的聆聽分辨噪音來源、要求公權力介入改善，與我們文化、傳統及記憶相連的聲音，也可以被記錄下來，像萬華有爆米香的聲音，或是麻糬車齒輪運轉的聲音，這些聲音未來都可能會消失。而新住民的聲音也值得被我們聽見，他們其實也在默默融入我們的生活圈，但很少人聽見他們的聲音。」

兩人認為聲音其實是文化表現的一種面向，透過有意識的保留與創造，代表台北記憶的聲音可以更加豐富，而每一個人只要用心聆聽，都能在看似無奇的日常中，找到令自己感動的記憶之聲。

蕭芸安行走各處收集台北的聲音。 （圖／蕭芸安）

台北城中的植物園有著蟲鳴鳥叫等豐富的自然界聲響。 （圖／蕭芸安）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號640期】。