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創意 × 植物 從大自然汲取想像力

聯合新聞網 / 臺北畫刊
陳譓如運用花藝的專長，以蕨類、花卉為空間增添活力。 （攝影／蔡耀徵）
陳譓如運用花藝的專長，以蕨類、花卉為空間增添活力。 （攝影／蔡耀徵）

【文－賴韋廷 攝影－蔡耀徵、張晋瑞】

常赴陽明山放鬆紓壓

「像我們這樣在台東鄉下長大的小孩，大自然、花花草草本來就是生活的一部分。」陳譓如侃侃而談成長歷程。她創辦的「丹尼爾花藝」與「瞬設計」近年為BELLAVITA寶麗廣塲與台北101購物中心打造許多大型的植栽裝置藝術，藉由豐沛的綠意轉化空間表情，使遊客走在室內也能感受到盎然生機。

由於兒時親近自然的成長經驗太難忘，即便北上投身花藝工作，至今寓居台北十餘年，陳譓如自嘲仍無法「像個都市人」，空閒時必定得奔赴郊外，在山上或海邊信步遊逛。「如果是市區，陽明山最方便，上次去二子坪，這次就到冷水坑，下次可以去竹子湖，整個山區可以散步踏青的路線太多了。」她興致勃勃地分享道。

為了澈底放鬆身心靈，陳譓如從不為踏青休閒訂立計畫，也不刻意前往野外尋求創作靈感，但即便如此，山林花草之美，依然在她心中留下深刻印象。「如果以台北的植物為主題來創作，除了市花杜鵑之外，我會選陽明山的海芋和繡球花，特別是繡球花，太美了。」她津津樂道，海芋盛開時高度約至成人膝蓋，但繡球花卻能生長至成人高度，走進花田，不僅能看到遍地盛開的鮮花，甚至能感覺到自己被鮮花「包覆」，「那種茂盛、很有生命力的美麗，不管看幾遍，我都不會膩。」陳譓如的眼神裡充滿了嚮往。

不一定要以花卉來做裝飾，綠葉植物也是活化空間的好選擇。 （攝影／張晋瑞）
不一定要以花卉來做裝飾，綠葉植物也是活化空間的好選擇。 （攝影／張晋瑞）

台北有不少公共空間運用植栽營造出戶外空間般的活力。 （攝影／蔡耀徵）
台北有不少公共空間運用植栽營造出戶外空間般的活力。 （攝影／蔡耀徵）

時下流行的植物系咖啡廳，讓人身在都市卻有置身大自然的氛圍。 （攝影／張晋瑞）
時下流行的植物系咖啡廳，讓人身在都市卻有置身大自然的氛圍。 （攝影／張晋瑞）

蕨類比鮮花更適合造景

陳譓如由衷地欣賞植物的生命力之美，遠超過花朵型態之美，她傳遞的花藝美學，也反映了這樣的追求。陳譓如團隊曾以溫帶森林為主題，以各式蕨類為台北101購物中心的鐘錶珠寶展打造裝置藝術，其中使用了葉片淺綠、修長有垂墜感的窗簾蕨；葉片白綠相間、形狀不規則的鳳尾蕨；以及葉片深綠、形狀較為硬挺的魚尾蕨等，形塑出森林祕境的氛圍，獲得許多好評。「我不認為非得要用大量的鮮花才能做植栽藝術，尤其台灣是蕨類王國，我們應該要好好發揮天生的優勢。」她肯定道。

曾赴歐洲旅遊的民眾總對當地家家戶戶以鮮花盆栽妝點陽台感到驚豔，陳譓如分析，這除了肇因於歐洲人普遍重視美感，也得益於氣候條件。歐洲緯度較高，氣溫較低，因此較少蟲害，較利於鮮花的生長與維護。「但是歐洲人也羨慕我們有各種蕨類，歐洲太乾燥，蕨類很難存活。」她強調，台灣的風土條件自成一格，擁有超過700種蕨類植物，種密度（種數與單位面積比）為世界之冠。蕨類種類繁多，枝條各具姿態，葉片形狀與顏色不一，光是綠，就有由深到淺充滿變化的差異。而且不需要強日照，在室內也能順利生長，更是適合作為室內的花藝媒材，因此，台北市近年出現不少以植栽造景為號召的「植物系咖啡廳」，使用蕨類來創造空間中的野性之美，讓客人即便置身於水泥叢林，也能感受到自然的綠意。

城市裡的盎然綠意

台北101地下美食街的植生牆，是目前令陳譓如印象深刻、堪稱為公共空間運用蕨類的佳例。一般植生牆看上去不外乎是一格一格地栽種植物，但那裡的植生牆在視覺上，卻是植物一叢一叢地蔓生，彷彿是懸吊在牆上的熱帶叢林，「乍看之下是不規則排列，其實是用腎蕨、銀脈鳳尾蕨、蘭花、龜背竹等多種耐陰植物，堆疊出層次感，而且維護得極好，看起來非常鮮活。」不只是公共空間，若想在個人生活中營造綠意，她的首選也是蕨類。

於是，不論居家或是公共空間，陳譓如認為生命力強、容易照顧的蕨類或黃金葛，更能激起環境鮮活的感覺。她提到，流行已久的多肉植物也曾是許多空間布置最愛運用的植栽，但它不耐悶溼陰暗，「連我都養『扁』過一株原本圓胖可愛的多肉植物。」

要說植物到底能為人們帶來什麼？陳譓如望著手中正在整理的花材提到，「看它們生機盎然的模樣，不僅能柔軟自己的心，也能感受到輕鬆減壓。」因此，讓生命力強盛的植栽進入空間，正巧能給予都市人喘息的機會，「而且只要心情夠放鬆，就會有好靈感誕生。」她笑著說。

位在台北101地下美食街的植生牆，就是運用蕨類活化空間的理想範本。 （攝影／蔡耀徵）
位在台北101地下美食街的植生牆，就是運用蕨類活化空間的理想範本。 （攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號640期】。

台北畫刊第640期-扎根於城市的綠意　引領人們走向富饒綠洲
台北畫刊第640期-扎根於城市的綠意　引領人們走向富饒綠洲

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