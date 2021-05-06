日常 × 植物 在城市實現森林窗台

【文－林郁姍 攝影－林冠良、張晋瑞】

夜鷺、白頭翁、綠繡眼……這群嬌客相繼造訪景觀建築師吳書原家中的陽台，停在樹梢，啄著鳥類最愛的果實，滿布陽台的綠意活潑了灰白的水泥叢林，而不定期造訪的小生物，也帶來一片充滿生命力的蟲鳴鳥叫，令人在都會中也能享受森林的滋養。

找回生活中的綠意

「人是從自然裡走出來的，那裡是生命的根源，因此人們的DNA裡總有種回歸自然的嚮往。現在我們住在水泥盒子，使用昂貴家具，這些都是後來才編織出來的奢華幻想。」去年疫情席捲全球，讓吳書原發覺，人類比過去更加速思考地球遭逢巨變後的下一步，並且反思過去奢華浪費的生活，因此有關回歸自然的討論越來越熱烈，而第一步不妨可以從營造生活綠意開始。

吳書原認為，從2010台北國際花卉博覽會開始，接續到2018台中花博，一般大眾對植物物種的認識與想像逐漸被打開。吳書原觀察到，當民眾開始有意識地去認識植物後，花市販售物種的多元性明顯增多，雙方呈現正向互動關係成長。「我習慣每個禮拜到台北花卉村走走，那裡植物種類繁多，且都標有名字跟售價，對入門者來說十分親民、容易選擇。」吳書原只要看到沒見過的植物，就會買回家試著種植，自身參與策展後留下的植物，多數也會帶回照顧，目前自家陽台的植物物種已高達150種，說是一座小森林也不為過。

吳書原建議以「盆」栽種居家植物，較能根據植物需要的日照量移動位置，也方便更換土壤。 （攝影／林冠良）

具有蔓延特性的植物能營造大面積的綠意，但還是需要適時修剪，才不會顯得雜亂。 （攝影／林冠良）

在空間有限的室內，可栽種葉片繁茂的常綠灌木。 （攝影／林冠良）

認識植物從栽種開始

當初吳書原在設計自家陽台時，只規畫了6盆植物，結果看起來相當稀疏，這才體會現實環境不像平面圖一般，設計了盆栽就能享受綠蔭，隨著對植物特性的了解加深，慢慢調整後才向模仿山林的狀態拓展。「崇尚自然、不裝模作樣、不追求特別的植物種類，是我理想中的植物氛圍。」吳書原以有蔓延特性的蕨類打底，延伸出大面積的綠，搭配迷迭香、左手香、檸檬馬鞭草等香草植物，能防蚊蟲，還能隨時摘下葉片佐茶或佐酒。

若想達到在綠蔭下休憩的愜意，則可選擇2至3公尺高、低開枝的單幹喬木，才有開展的樹冠，像是台灣原生種田代氏石斑木，每到春天會盛放中心帶點粉紅的雪白小花，花期長達兩個月，且耐強風、抗旱的特性，也適合種植於高樓層的陽台。吳書原提醒，不管是哪種植物，種植方式皆以單盆為原則，如此才能根據日照移動位置，找出植物受光的最佳居所，而且也較方便觀察盆內的土壤根系，以便及時遏止病蟲害。

室內的綠意也從一開始就在吳書原的規畫之內，「當初找房子時很重視前後景觀，希望盡可能融入山跟溪，像我家後面是陽明山，前面是外雙溪，加上室內幾盆綠色植物，有種綠意流動通透的一致感受。」在空間有限的室內，吳書原建議選擇一般常綠灌木，如孔雀木、龜背竹，一株就能長出二、三十枝葉片，形成繁盛蓊鬱的景色。

植物選擇如此廣泛，但吳書原不想以專家身分建議種植特定植物，他引用素有「野草之神」稱號的荷蘭自然園藝大師Piet Oudolf的一席話，「『植物設計沒有絕對的規則及公式，一切都是實驗及探索』，我自己認為所有植物設計的知識都是從把植物種死之後才開始。」如果受某種植物吸引，那就不要害怕去接觸照顧，把握陽光、空氣、水等三大植物生存守則，而這其中最重要的是日照。「生死交替本來就是植物的常態，如果種死了那就做研究啊，翻書、查資料，總能找到解答，從錯誤中學習。」

展望花園中的城市

放眼台北，融合植物於生活已成為一門顯學，其中各類選物店、咖啡店的植栽叢林氛圍最為明顯，牆上、角落、窗台都以大量盆栽、蕨類來做點綴，吳書原笑說，現在連房地產廣告詞都改成「住在一片森林裡」了。吳書原指出，台灣的植物物種高達上萬種，原生種與外來種各占半數，相當適合用植物建立城市形象，「其實台灣是冰河時期後，世界上最重要的物種資料庫，因為地形多樣而有繁複的氣候，涵蓋溫帶到熱帶，是培育植物最好的方舟，被《華盛頓公約》列為二級保育物種的筆筒樹，在台灣卻四處可見，且台灣的蕨類高達700多種，也是世界最多。」

台北有成為世界一級綠色城市的絕佳潛力，吳書原舉了一個有力的例子，「仁愛路的林蔭大道路寬達90公尺，而法國巴黎著名的香榭麗舍大道也不過70公尺寬。」因此他期望，或許能透過擴張仁愛路的植栽面積，讓城市景觀的綠地面積更加開闊，打造「花園中的城市」。

在植物造景的選擇上，吳書原認為過去城市景觀的建構，多採用一年生的花卉，雖然開得很奔放，但也很快凋謝，需定期更換，相當耗費地球資源，「反觀野地自然長出的花卉最漂亮，還有鳥、蝴蝶、蜜蜂來採蜜，形成城市裡不斷循環的生態美感。」回到家中的植栽挑選，也是同樣的道理，若希望家中常駐綠意，吳書原建議盡量避免購買花朵正在盛放的植物，開花通常也就意味著植物生命即將到達盡頭，能妝點居家空間的時間相當有限。

「結廬在人境，而無車馬喧。」吳書原用綠色植栽闢一方淨土，從自家陽台實驗起，打造城市裡的桃花源，也進一步期待透過景觀設計的工作落實台北綠色城市的形象。

吳書原期望能擴張仁愛路的林蔭大道，將台北打造成世界級的綠意城市。 （攝影／張晉瑞）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號640期】。