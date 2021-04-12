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2021 富邦身心障礙才藝獎

聯合新聞網 / 臺北畫刊
富邦身心障礙才藝獎。 （圖／台北富邦銀行基金會）
富邦身心障礙才藝獎。 （圖／台北富邦銀行基金會）

【文ーYi-Chern Liu．攝影ー蔡耀徵．圖ー台北富邦銀行基金會】

以才藝為共通語言，身心障礙者們嘗試在展演中讓自己發光發熱。由台北富邦銀行基金會舉辦的「富邦身心障礙才藝獎」，自2004年開始舉辦，至今已邁入第十屆。一路從障者培訓、才藝獎頒發，到後續展演的過程，對於所有參與者來說，皆是一場生命教育的洗禮，讓身心障礙者及工作人員在過程中彼此相互理解、成長。

以才藝獎啟動正向循環

富邦身心障礙才藝獎分為「創作類」及「表演類」2大項目，再依作品性質，創作類分為繪畫組、工藝組；表演類分為器樂組、歌唱組以及肢體表演組，並由各界的專業評審團進行選拔。

有別於其他才藝競賽，富邦身心障礙才藝獎並非「句點」，而是以才藝獎作為中心，前期為障友進行才藝培訓或是提供設備上的資助，後期則進行選拔並提供得獎者舞台，像是組成「愛無限樂團」至全台各地巡迴演出，以及舉辦「發現不可能」創作聯展，藉此吸引更多障友參與培訓及比賽，同時也使社會大眾更加了解身心障礙者。

翟小璧表示，基金會會持續將身心障礙者權利公約（CRPD）的精神原則落實在活動中。 （攝影／蔡耀徵）
翟小璧表示，基金會會持續將身心障礙者權利公約（CRPD）的精神原則落實在活動中。 （攝影／蔡耀徵）

突破對「礙」的既定想像

「身心障礙既是劣勢，也是優勢。」基金會總幹事翟小璧提到，許多時候社會大眾出於既定印象，將身心障礙視為藝術展演上的限制，然而當障友們勇敢面對難關、挑戰自我，所激發出來的生命能量以及專業演出，卻又往往使得社會大眾深受震撼與感動。

如「愛無限樂團」音樂劇排練過程中，視障者禹豪透過導演所設計的桌子與桌邊記號，記憶舞台站點與場景走位；而在肢體動作上，也要一改平日養成縮小動作的行為習慣，反而需要學習放大動作。表演中無法聆聽音樂的聽障者靖嵐，則是透過音響反射在地板上的微弱震動感受節拍，由此跟著音樂律動起舞。一場流暢的演出，是表演者們努力不懈、突破身心上的界限，身體力行為社會大眾帶來彌足珍貴的生命教育課。

身心障礙者克服先天上的不便，經歷多次排練，完美呈現音樂劇《我們》，感動無數觀眾。 （圖／台北富邦銀行基金會）
身心障礙者克服先天上的不便，經歷多次排練，完美呈現音樂劇《我們》，感動無數觀眾。 （圖／台北富邦銀行基金會）

在城市步調中以才藝相會

受到疫情影響，基金會自2020年推出線上展覽「發現不可能」，以影音呈現才藝獎創作類得主的作品，藉由動態影像搭配作品語音解說與背景音樂，在障友們的創作中遨遊探索，從中體會生命的力量與故事。

富邦身心障礙才藝獎也期待在疫情過後，能夠與國外相關單位建立起跨國連結，將身心障礙者們精彩動人的表演與創作帶向國際，碰撞出更多生命的可能性，開啟更多元的對話理解與成長視野。

第十屆富邦身心障礙才藝獎

報名日期：即日起～ 5/20（四）
決賽日期： 7/10（六）
決賽地點：富邦國際會議中心
（ 將視疫情狀況評估是否開放觀賽）

頒獎音樂會

日期：8/27（五）
地點：台北市親子劇場
（將視疫情狀況評估是否開放參與）

【完整內容請見《台北畫刊》4月號639期】。

台北畫刊639期－大手牽小手 用童心探索城市
台北畫刊639期－大手牽小手 用童心探索城市

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