一起重溫市場的美好 2021台北傳統市場節

【文ー山裡人．圖ー台北市市場處】

過去一年來受到疫情的影響，人們的生活與消費習慣產生轉變。為了喚起大家對於傳統市場的美好回憶，台北市市場處在4月10日至11日於花博公園長廊廣場，舉辦熱鬧滾滾的「台北傳統市場節」，邀請民眾一起來去「踅菜市仔」。

由於疫情期間，外帶、冷凍保存食品以及在家料理的需求增加，因此今年傳統市場節以水餃為主題，讓民眾能以方便、簡單的方式享用美食。除了集結台北市各市場具代表性的特色攤商，更推出「天下第一攤主題大賞：市場特級水餃」、「食材知識王」、「有獎徵答」與「趣味包水餃大賽」等一系列活動。

在「天下第一攤主題大賞」裡不僅提供了經典的水煮水餃，更能吃到各種獨具創意的水餃料理。此外，在4月11日上午11時特別舉辦「銅板價享水餃」活動，前100 名以悠遊付或悠遊卡結帳的民眾，就能用10元銅板價將特級水餃買回家。

「食材知識王」活動將考驗民眾對各類食材的認識；「有獎徵答」則是現場搶答蔬果相關知識，答對者可以獲得限量有機農產品1份；而「趣味包水餃大賽」將邀請攤商擔任導師，現場教大家做特級水餃，人人都能成為水餃料理達人。還有更多精彩活動，歡迎上「台北好市發聲」粉絲專頁掌握最新消息。

為推廣電子支付及響應環保減塑，活動期間到攤位使用悠遊付消費滿500元，或自備環保袋，就能到服務台兌換限量市場節好禮1份。另外也歡迎大家在逛完攤位後，至「市場特展」欣賞市場在台北城市空間中的蛻變，一同回味那些美好的記憶。

日期：4/10（六）～ 4/11（日）

地點：花博公園長廊廣場

資訊：活動入場採實名制，可先下載台北通App加速進場時間

【完整內容請見《台北畫刊》4月號639期】。