多元包容的台灣月事進程

【文ーStella Tsai、陳怡如．攝影ー黃政達．圖ー望月女子谷慕慕】

隨著市面上女性生理用品的選擇變多，台灣女性也開始認知到可以自主選擇如何面對生理期，新觀念也伴隨著新產品，如雨後春筍般蓬勃發展。在這段演進的過程，女性生理用品有著跳躍性的變革，從早期傳統的衛生棉，到棉條、月亮杯及月亮褲等產品，不僅打破固有觀念，也讓現代女性擁有更多解決生活難題的選擇。

讓月事變小事 推動生理用品革命

有「棉條達人」、「月事教主」及「月亮杯教主」等稱號的「凱娜棉條」品牌總監凡妮莎，於2003年前往美國當交換學生，當時她剛發現棉條新大陸，希望也能推廣到自己的家鄉，面對當時台灣坊間保守的想像與批判，她不但大膽地開始海外代購棉條，還寫起部落格推坑買氣，順帶推動女孩的腦內革命。時隔十二年，她成立的棉條品牌在女性生理用品架上已占有一席之地，2015年更再接再厲推動「月亮杯募資計畫」，讓環保方便的月亮杯走入台灣女孩的私領域。

凡妮莎使用圖文並茂的教材，打開原本對月事保守的社會風氣。 （攝影／黃政達）

笑稱女生「流血七天」歸她管的凡妮莎，其實並非想挑戰傳統，只是單純想讓這件困擾女子數百年，甚至牽連民俗與傳統教條的月事，變成女生可以輕鬆面對的小事。凡妮莎笑說，「陰道跟經血真的超難溝通，一個自己看不到、一個會被嫌髒。」攤開她與公司自製的教材「小月飼養日記」，淺顯易懂的文字搭配插畫，詳細解說子宮與陰道構造、經血形成緣由，更提供各種情況適合的產品建議。凡妮莎認為，這不是一個非黑即白的狀況，而是在不同情境下，使用最方便舒服的產品，讓女性在月事期間有更好的生活品質。「更重要的是，我希望讓大家知道陰道是妳自己的器官，要使用什麼生理用品是妳的選擇，跟其他人一點關係都沒有。」

創業至今，凡妮莎發現客群多集中在北部，尤以台北為大宗。早先她以為南部的炎熱氣候有助於棉條熱銷，想不到抗拒異物放入體內的傳統觀念才是最大的阻礙，而她也總是告訴無助的女孩：「不需要為了生理用品跟媽媽對抗，等妳們長大離開家，再自己做決定。」她認為接受棉條與月亮杯的女性客層多半有點反骨，也有自主思考能力，願意為了更好的生活品質去學習且接受新事物。

凡妮莎從推動月事革命的先驅，轉為前進校園，利用自製道具教導兒童性教育。 （攝影／黃政達）

除了致力於生理用品推廣，凡妮莎也重視建立性別觀念，因此在2019年她推出「女子選手應援包⸺校園生理期教育計畫」募資計畫，集資打造囊括所有類型生理用品與使用說明書的應援包，贊助體育班的女孩。由於體育班女孩的活動量較一般女孩大，為了讓她們知道生理用品有許多不同選擇，生理期時運動也可以很舒服。「講解完後，那些女孩眼中燃燒的光芒，我現在想起來還是很感動。」

從棉條到月亮杯的光陰，凡妮莎也從當年的女孩轉變為兩個孩子的媽媽，她關注的議題也從女性身體自主意識，進一步拓展到兒童性教育，「坦白說，即便我已經是熟知子宮與月事的革命者，但還是不知道怎麼教小孩性教育，只能找專業的來。」於是凡妮莎出錢出力，與一群媽媽們成立協會，將兒童性教育的推廣化為下個十年的願景，從台北開始拓展，規畫了Podcast、教材、懶人包、網站等各式素材，為下一代女性的身體自主意識繼續努力。

啟動募資 投入女性每個月的溫柔時刻

如雨後春筍般崛起的生理用品募資活動，除了月亮杯外，還有台灣第一件吸血內褲「月亮褲」。月亮褲的推手是兩位對月事極度狂熱的七年級女孩史文妃和陳苑伊。兩人本身就是資歷超過十年的非傳統生理用品愛好者，在2015年共同參與月亮杯的募資專案後，一拍即合的她們在2017年成立品牌「望月女子谷慕慕Good Moon Mood」，以發展更多元的生理用品選擇，「驅使我們持續投入的動力，就是希望大家都能在生理期時，變得更開心、更舒適！」史文妃說。

「望月女子谷慕慕」積極參與各地的實體活動，除了推廣生理用品，也透過「正名」宣導平權理念。 （圖／望月女子谷慕慕）

她們從過去的推廣經驗發現，台灣女生對於要放入體內的生理用品還是有些障礙，有項調查更指出，台灣僅有4%的女性屬於非衛生棉的使用者。為了降低使用者的心理門檻，兩人決定以更易於讓人接受的「吸血內褲」出發，再次掀起生理用品的革命。

由於兩人透過電話訪談，以及自身使用經驗分享，突破當時固有的生理用品市場，因此2018年首批預購在三天內就迅速完售，隔年還打入日本市場。陳苑伊提到，「在這波推廣過程中，我們也在廣告跟網路議題的操作上看到國情差異，台灣是以輕鬆調性溝通，而日本在代理商操作下，則是以女權和身體自主的角度切入。」另外，她們在2019年到美國參加「世界月經大會」時，談起台灣在連鎖藥妝店就能直接買到月亮杯和月亮褲，更讓其他國家的人投以羨慕眼光，紛紛大讚台灣的多元和便利。

以首都為核心 擴散正確性別教育觀念

有了月亮褲的成功經驗，她們也累積了更多使用者數據做觀察，以台北來說，本就是各種新資訊匯集之地，消費者對於新東西的接受度高，加上人口基數大，再小眾的產品都能找到一群支持者，「支持者每年都會參加各地的美容展，相比中南部的少量詢問，台北的消費者已經被養成像蝗蟲一樣，從門口直接往攤位衝。」陳苑伊笑著說。

「推廣多元生理用品其實也肩負著教育成分。」史文妃說，她們並非要每人都換上月亮褲，而是想讓大家知道還有更多選擇，可以擁有更好的生活體驗。因此她們每月都會舉辦免費的實體聚會，邀請專家分享與月經有關的各種主題，像是從西醫觀點看待月經機制、營養師教導生理期該怎麼吃，或是適合經期的運動等。

「望月女子谷慕慕」於2019年參加「世界月經大會」，推廣台灣女性在選購生理用品的多元與自由。 （圖／望月女子谷慕慕）

「望月女子谷慕慕」每月舉辦「月月聚」實體活動，邀請醫生講解生理現象的正確觀念。 （圖／望月女子谷慕慕）

這些實體活動更歡迎男生一起參與，不少參加後的男生都笑著說，以後會對另一半更體貼。「月經好像是女生之間的小祕密，男生一直被排除在外，但其實月經就是正常的生理現象，多一點了解，就能多一點體諒和尊重，不會再把它當成玩笑話說：『大姨媽來了喔！』」陳苑伊說。

多元的生理用品發展以及方便的購買管道，不僅是城市高度發展的指標，更承載著創造女性舒適生活的願景，讓性別友善走向寬廣且包容的環境。

【完整內容請見《台北畫刊》4月號639期】。