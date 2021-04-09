新手爸媽的育兒之道 台北的幼兒友善場域

【文－林郁姍 攝影－蔡耀徵、林冠良】

肩上的攝影包換成了媽媽包，掛在胸前的相機換成了愛亂動的小娃，雖然用觀景窗看世界的頻率減少了許多，但也開始懂得蹲低，以另一種水平線測量奇妙的世界。攝影師李盈靜在台北的日常散步，多了一雙小腳陪伴左右，一起去探索屬於親子的新風景。

台北捷運站的哺乳室讓新手爸媽出門在外相當安心。 （攝影／蔡耀徵）

為了方便找尋哺乳室，李盈靜特別下載了搜尋App，讓自己出門在外不會手忙腳亂。 （攝影／蔡耀徵）

新手父母脫離按部就班

2019年底，李盈靜和同為自由工作者的先生，一起迎來了家庭的新生命⸺女兒果果，原本自由自在、四處踏尋取景的攝影師，甘願定下腳步，在果果起床瞬間按下快門，記錄能讓她回味久久的家庭風景。

但果果時常不照計畫走，在該吃飯時睡覺，在該睡覺時玩鬧，新手爸媽備受挑戰；且果果出生後沒多久，全世界就被迫接受疫情的考驗，內外交迫下，身體的勞累和心理的壓力隨時都有可能爆發。幸好李盈靜和先生兩人的工作型態都極具彈性，可以一起面對各種狀況，有默契地輪班，為彼此留下完整的工作或休息時間。雖然偶爾還是有需要抱著果果在電腦前工作的時候，但大的用手繪版、小的亂塗鴉，倒也相安無事、自得其樂。一同外出時，台北也提供新手爸媽能便利帶孩子的環境，像是捷運或捷運站內的哺乳室，更甚是整體的都市道路規畫都設有無障礙坡道，使得親子友善風氣旺盛，讓父母與孩子同行時能少一點慌亂、多一點餘裕，「我甚至還下載了提供台北哺乳室位置的App，當有需要時不會過於手忙腳亂。」李盈靜說道。

捷運沿線淨是親子同樂好選擇

四通八達的台北捷運是李盈靜一家出門時主要的交通工具，而電梯和無障礙通道的普及，更讓他們能安心推著嬰兒車出門。至於目的地的選擇，考量到果果才一歲，喜歡走來走去，但還不太會玩遊樂設施，因此捷運沿線的二二八和平公園、大安森林公園、華山1914文化創意產業園區、松山文創園區這類有戶外大面積草皮或空地的地方，就成了李盈靜時常帶女兒出外放風的去處，「從果果第一次出門到現在，看著她從緊張地抓著小被子、只敢睜著眼睛看，到現在好奇地邁著小腿四處探索，在公園賞花、觀察昆蟲、指認松鼠，陪著她成長的同時，我才發現，原來都市裡的公園有如此豐富的生命力。」李盈靜從果果的視界得到了未曾想過的滿足和快樂。

大安森林公園、華山文創園區等場域都設有無障礙坡道，方便嬰兒推車行進。 （攝影／蔡耀徵）

捷運站的電梯讓父母即使推著嬰兒車也能方便進出。 （攝影／蔡耀徵）

戶外踏青之餘，一家三口也很常搭捷運去信義區的百貨公司，除了因為一歲的果果仍與尿布、牛奶難分難捨，哺乳室相對重要，且百貨公司內的餐飲店家通常還會提供兒童座椅和兒童餐具，李盈靜笑說，「百貨公司真是造福所有父母。」

李盈靜提到，除了出遊地點，生活步調也和孩子出生前大不相同，除了出門時間必須配合孩子的作息，行程也要盡量排得寬鬆，時間不能過長，夜間活動幾乎是不可能，照顧孩子這一年多來，李盈靜甚至不曾踏進過電影院。「我不否認自己犧牲了很多，也還沒完全找回工作的節奏，但當身上有了孩子的重量，許多過去在意的事情也都能笑笑面對。」

調適自我的生活步調

李盈靜認為，倒不是說人生中多了孩子便綑綁住自由的腳步，只是慢下來、換種心態面對，接受現況後開始著手改變自己的步調。像是李盈靜之前因為工作需求、也是本身愛好的關係，時常帶著電腦流連在富有個性的咖啡館，但大多數不適合年紀太小的孩子，因此只能多花點時間，搜尋親子友善的咖啡廳。

比如提供兒童座椅、尿布台的「WOOLLOO MOOLOO」，用餐空間時髦，氣氛也不會過於嚴肅，能讓孩子自然地開懷大笑、媽媽悠閒地品味餐點。而先前帶著果果到台北市立動物園遊玩的經驗，李盈靜也發現了自己和先生習慣上的改變，「我們兩個大人變得不再執著要逛完整個園區，只要看見果果開心地對著入園第一個遇見的紅鶴打招呼，一切就值得了。」

隨著照顧果果的經驗漸豐，李盈靜也慢慢拉回了一點悠閒的步調，「那天帶著果果與朋友相約民生社區，吃了早午餐，沿路走過幾家店和小公園，看著果果走走跳跳，還第一次嘗試自己溜下滑梯，太陽曬得我們暖烘烘，很日常但很美好。」

台北為親子提供的友善設施及場域，讓許多父母更願意帶領孩子外出，大人不僅重拾戶外活動的步調，家庭關係也因此更加融洽。

台北擁有不少寬闊的共融式遊戲場，讓孩子可以安心玩樂。 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》4月號639期】