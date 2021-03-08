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向山學習靜心之道 在城市中慢走

聯合新聞網 / 臺北畫刊
不管身處何處，從山學習而來的靜心之道時時提醒雪羊放慢腳步，細心體會周邊環境。 （攝影／蔡耀徵）
不管身處何處，從山學習而來的靜心之道時時提醒雪羊放慢腳步，細心體會周邊環境。 （攝影／蔡耀徵）

文－Stella Tsai　攝影－蔡耀徵、林冠良

經常背著重裝、相機，縱走於台灣各地山林的登山家雪羊，22歲首登玉山之後，便開啟每月至少一次的登山日常。居住於台北市的他，相當喜愛不用1小時，就能抵達周圍郊山的方便性，滿足他平日的「山癮」。從山林學來的靜心之道，也使雪羊在都市生活時，開始有了放慢腳步的意識，持續實踐慢行的哲學。

從山林習得的慢步精神亦可於繁忙的城市中實踐。 （攝影／林冠良）
從山林習得的慢步精神亦可於繁忙的城市中實踐。 （攝影／林冠良）

將來自山林的體悟落實於生活

位於捷運麟光站旁，步行10分鐘可達的富陽自然生態公園，是雪羊推薦、位於市區內輕鬆易達的世外桃源。入口高樓林立，但一入園就遁入綠意盎然、鳥語花香的靜謐時空。大學主修森林系的雪羊，儘管自謙學術不精，聊起路上的一草一木卻頭頭是道，看到復育池裡的小白鷺更入迷地盯了半晌。近年投身大眾山林教育的他，也著實發揮森林系的專長，常透過生態教學帶領民眾走訪、認識近郊公園的自然環境。

將登山變成習慣，雪羊的足跡踏遍台灣各個角落，無奈卻又幸福地說：「我覺得台灣的山好像永遠都爬不完。」早年也如常人般追逐百岳、挑戰知名峰嶽的他，隨著登山資歷漸長，意識到永遠不會有追逐完的一天，因為每一座山林、每一條古道都會隨著四季更迭，長出截然不同的迷人風景，爬幾次都不會膩。雪羊的登山壯志因此逐漸內化，開始在一次次的攀登與探索間，深入了解所見所聞，豐富自己對台灣的認識。而長時間的山行，也改變了他在都市中的移動方式，在匆匆走過嘈雜繁忙的地帶之外，也會開始多留意富有生機的角落，例如老屋、人群和公園生態等值得細細品味、靜心感受的所在，一如登山時的自在喜樂，透過把思緒放慢的靜心練習，讓城市的風景也能披上生動多彩的外衣。

在富陽自然生態公園經常能遇見小白鷺的身影。 （攝影／林冠良）
在富陽自然生態公園經常能遇見小白鷺的身影。 （攝影／林冠良）

雪羊在富陽自然生態公園隨手記錄豐富的低海拔次生林相。 （攝影／林冠良）
雪羊在富陽自然生態公園隨手記錄豐富的低海拔次生林相。 （攝影／林冠良）

郊山環繞的台北盆地

比起鑽研繁複的山林生態知識，雪羊更推薦帶著純粹的好奇心觀察所經之處的森林百態。「台灣從平地郊山、中海拔群山、到3,000公尺以上的高山，都有著截然不同的森林面貌。」他舉眼前的富陽自然生態公園為例，在這座標準的低海拔次生林相中，就有超過300種植物可以認識。「入口處的大烏桕，運氣好時有機會見到渡邊氏長吻白蠟蟬在高處吸樹汁，是富陽三寶之一。」他分享，木質堅硬的大烏桕不僅能做家具，種皮、種仁、根皮也各有不同用途，待秋冬葉子轉紅，還能為這一帶增添美麗的秋意。「一座山好比一座寶藏，」雪羊笑說，「爬山時若看到山友蹲在地上對著不知名的東西觀察良久，不要害羞，去跟他聊聊吧！」

作為全世界最幸運的首都，雪羊眼中的台北除了有富陽自然生態公園，還有北面的陽明山國家公園，適合假日登山健行；往東亦有能於山林中慢走的貓空、內湖金面山與信義區象山……如此得天獨厚、郊山環繞的地理環境，是台北最難能可貴的資產。

循跡閱讀台北的過往記憶

「因為山，我才開始喜歡歷史。」雪羊解釋，山是一種特別的場域，任何人事物都會在此留下有形、無形的痕跡，即便是近在咫尺的台北郊山，也都有史料故事待你發掘。

他分享在一次與山岳插畫家沈恩民散步的行程中，認識了內湖金面山，不只步道口有舊礦坑遺址，山上還有清代採石場的遺跡，是興建台北城重要的原料採集場。「走在堅硬的石英砂岩山體上，想起先民在此奮力鑿石的身影，在美景之外，還有與台北歷史緊密相依的感覺，非常特別。」

從都市走向山林，再從山林回到都市，透過慢下來的時間感，我們得以好好觀察這塊土地，認識其中豐富的內涵，並在一次次的慢行中，換個視角重新認識生活周遭的美好。

環山的台北讓人們有很多機會可以放慢腳步，並從中發掘觀察城市的另一種角度。 （攝影／林冠良）
環山的台北讓人們有很多機會可以放慢腳步，並從中發掘觀察城市的另一種角度。 （攝影／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號638期】。

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