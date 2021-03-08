快訊

不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

【台海風險／下】台海短期內爆戰爭？ 專家：奪東沙逼談判恐是劇本之一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重塑屬於在地的食器文化--選品店創立者謝欣翰 × 設計師黃顯勛

聯合新聞網 / 臺北畫刊
選品店創立者謝欣翰 × 設計師黃顯勛 （攝影／陳冠凱）
選品店創立者謝欣翰 × 設計師黃顯勛 （攝影／陳冠凱）

文ー林佳蕙．攝影ー陳冠凱

隨著國人對設計與生活品質的日趨重視，民眾對使用的器皿也越發講究。過去要呈現這樣的精緻細節，往往得藉由使用國外的設計物方能完成，但隨著近年在地意識抬頭，「地衣荒物」創立者謝欣翰和「日目視覺藝術」視覺總監黃顯勛發現，有越來越多設計者和商家看見了傳統的美好，由此擷取靈感並賦予新意，打造出蘊含在地文化元素的特色餐具，讓本地的飲食文化展開美好新頁。

尋找屬於自身的歷史符碼

開設「地衣荒物」之前，謝欣翰即因工作之故，常有機會帶著外國人找尋具台灣特色的禮品，在此過程中，他深感人們總是急於引進外國產物，卻忘記本地其實也有值得探索的品項，導致市場上的產品選擇有限。有感於此，謝欣翰決定在大稻埕開設一家鼓勵在地製品的專門店，營業至今已近5 年。深知文化底蘊才是讓商品歷久不衰的關鍵，他除了花費心力了解店內每一樣物件的創作緣由與過程，並藉此評估商品的發展潛力外，自己也愛蒐羅特別的老件，更以此作為新品開發的靈感來源。

「我們得知道自己是誰啊！」他愛惜地拿起一只「北投燒」的杯子，娓娓地說道，在日本時代早期，台灣的陶藝重鎮在北投，因而北投曾有「北投窯」的發展歷史。他說：「這裡燒出來的釉色通常是綠色或咖啡色，像這樣的東西超級珍貴，因為現在都停產了。從這樣的角度探索台灣的文化脈絡很有趣。」

擅長特殊印刷加工的黃顯勛，平日也喜歡蒐集各式器皿，而他對以機器量製形體、再以手工上釉賦予單件特色的器皿製造方式，特別有感。他說：「設計物很重要的一點就是可以量產，還有可複製性，因此，可被量產及訂製是很吸引我的一件事情。」他認為，陶瓷器上燙金華美的細節或釉料天然燒結的痕跡，經常能觸發視覺上的新靈感，「食器還呼應了一個地方的風土。例如日本九州的陶藝師把火山屑加進釉料，所以能燒結出屬於當地限定的紋路質感。每個人、每個地方都有獨特的創造元素，這些事物都會透過作品反映出來。」

以惜物心情製作的傳統食器

對於食器所承載的文化面向深有心得的兩人，對於台灣傳統食器的特色也極有觀察。「以前的食器設計很直觀，大家認為吃飽就是福，所以會有福字碗這樣的東西，只要吃到碗底，就會看到『福』字。」謝欣翰強調從前的餐具不似一次性餐具用完就丟，因而外觀上會有更多的情感印記，「有些碗盤上會直接寫上擁有者的名字，那跟現在的Logo觀念不太一樣，以前的人會覺得『這是我的湯匙』，在這當中，我看到一種惜物的感情。」

黃顯勛對此亦有所感，他對台灣傳統器皿的印象即是扎實圓潤，以實用為導向，「這樣的餐具視覺上比較厚實，感覺比較不怕碰撞。此外，以前人們喜歡很豐富的感覺，覺得光把菜放在盤子上會有點空，因此就在盤子邊緣畫一些花朵，讓餐點上桌時感覺很澎湃，所以在老食器上，我們常能看到一些很繽紛的細節。」

特殊釉料能讓器物表面燒結出具有特色的紋理。 （攝影／陳冠凱）
特殊釉料能讓器物表面燒結出具有特色的紋理。 （攝影／陳冠凱）

舊時食器上會直接寫上擁有者或店家的名稱，反映當時的惜物心情。 （攝影／陳冠凱）
舊時食器上會直接寫上擁有者或店家的名稱，反映當時的惜物心情。 （攝影／陳冠凱）

謝欣翰，「地衣荒物」選品店創立者之一。涉足視覺設計、表演藝術、空間美術等領域，對生活方式有自己的美學觀點與堅持。 （攝影／陳冠凱）
謝欣翰，「地衣荒物」選品店創立者之一。涉足視覺設計、表演藝術、空間美術等領域，對生活方式有自己的美學觀點與堅持。 （攝影／陳冠凱）

黃顯勛，「日目視覺藝術」視覺總監，擅長特殊印刷加工，平日有蒐集老舊器物的習慣，認為美好的器皿，不但能增添生活情趣，也能帶來創意靈感。 （攝影／陳冠凱）
黃顯勛，「日目視覺藝術」視覺總監，擅長特殊印刷加工，平日有蒐集老舊器物的習慣，認為美好的器皿，不但能增添生活情趣，也能帶來創意靈感。 （攝影／陳冠凱）

用心盛裝生活好滋味

謝欣翰偏好將傳統器具的細節融入當代新品的創作手法，店裡熱賣的「中藥陶罐蠟燭」，便是以他蒐集的古陶藥罐為靈感所製，罐內放置帶有八角和當歸香氣的大豆蠟燭，濃烈的在地特色，讓人一見便想起大稻埕的氛圍，也因此成為許多人贈與外國友人的禮品。作為店主，他也發現自己的選物偏好，慢慢影響了一些店家選擇器物的標準，他樂觀其成地說：「很多開店的人來這裡找食器、找餐具，最近也有做沉浸式劇場的人來找東西，這代表大家對生活感知的能力逐漸提升，品味會互相影響，進而就能帶動產業發展。」

觀察本地的生活脈動，黃顯勛發現近年來台北開設越來越多陶土體驗工作室，表示大家願意去接觸並多了解這種材質，而講究器皿美學的茶藝空間也開始復甦，進而提升人們對於器皿美學的關注程度，「餐廳尤其是引領食器美學的重要據點，雖然多數餐廳還是以實用、耐碰撞為主，但許多以精緻為取向的餐飲業者已經開始慢慢提升水準。我覺得餐飲企業集團也是有社會責任的，他們有較大的使用量、有更充足的資金，應該做些具有地方特色的器皿。」

無論懷舊或新潮，在反映自身偏好的前提下，每一樣器物都有其存在的理由，謝欣翰說：「器皿能帶來療癒感，我不是廚藝精湛的人，但我買外食，一定把它盛放在好看的盤子裡，這會讓我覺得自己有被好好對待，那是屬於我和我自己的時光。」

黃顯勛也有感而發地說：「我們每天都會思考什麼場合要穿什麼衣服，但吃其實是人最重要的一個生活環節，也應該被好好地對待。」生活況味就從這些細節累積，好好挑選自己的食器，就是營造美好日常的開端，更是重新發掘在地文化底蘊的另類視角。

器皿的種種細節，讓謝欣翰（左）與黃顯勛（右）有著探索不完的樂趣。 （攝影／陳冠凱）
器皿的種種細節，讓謝欣翰（左）與黃顯勛（右）有著探索不完的樂趣。 （攝影／陳冠凱）

「地衣荒物」的熱賣商品「中藥陶罐蠟燭」（右），造型靈感來自傳統中藥罐（左）。 （攝影／陳冠凱）
「地衣荒物」的熱賣商品「中藥陶罐蠟燭」（右），造型靈感來自傳統中藥罐（左）。 （攝影／陳冠凱）

【完整內容請見《台北畫刊》3月號638期】。

台北畫刊第638期－點擊慢調台北　播送城市的慢活主題曲
台北畫刊第638期－點擊慢調台北　播送城市的慢活主題曲

相關新聞

創意爆炸的台灣炸物

炸物這兩字很奇怪，不像日語，也不像台語，日語說到油炸的食物，漢字不會寫成炸物，而是用「唐揚げ」、「フライ」（fry）或「カツ」（katsu）來表示；台語說油炸物鮮少用「炸」字，而是使用「糋」，讀成tsìnn，按《教育部臺灣閩南語常用詞辭典》的舉例，如糋甜粿（炸年糕，音為tsìnn tinn-kué）、糋番薯糋（炸番薯，音為tsìnn han-tsî tsìnn）。而糋也可以是名詞，如肉糋（炸肉，音為bah-tsìnn）、豆乾糋（油炸豆腐，音為tāu-kuann-tsìnn）等。

虛擬明星的幕後催生者 特效化妝師

「特效化妝？跟彩妝差不多吧！」「是不是都在畫鬼啊？那萬聖節的時候就可以派上用場了！」這些，都是外界對特效化妝常有的認知。隨著台灣影視產業創造出越來越多IP角色，彩妝的視覺效果也更備受重視，特效化妝的重要性因此被更多人注意。 不到30歲的特效化妝師儲榢逸，參與過諸如《角頭2》、《樂園》、《紅衣小女孩》、《女鬼橋》、《誰是被害者》等電影和影集，2018年更以《麻醉風暴2》奪得第53屆金鐘獎美術設計獎。「特效化妝在拍攝過程中扮演滿重要的關鍵，我都稱它是在『創造另一個虛擬明星』。」在他的巧手下，總能打造出屢屢令人驚呼的畫面。

重塑屬於在地的食器文化--選品店創立者謝欣翰 × 設計師黃顯勛

隨著國人對設計與生活品質的日趨重視，民眾對使用的器皿也越發講究。過去要呈現這樣的精緻細節，往往得藉由使用國外的設計物方能完成，但隨著近年在地意識抬頭，「地衣荒物」創立者謝欣翰和「日目視覺藝術」視覺總監黃顯勛發現，有越來越多設計者和商家看見了傳統的美好，由此擷取靈感並賦予新意，打造出蘊含在地文化元素的特色餐具，讓本地的飲食文化展開美好新頁。

向山學習靜心之道 在城市中慢走

經常背著重裝、相機，縱走於台灣各地山林的登山家雪羊，22歲首登玉山之後，便開啟每月至少一次的登山日常。居住於台北市的他，相當喜愛不用1小時，就能抵達周圍郊山的方便性，滿足他平日的「山癮」。從山林學來的靜心之道，也使雪羊在都市生活時，開始有了放慢腳步的意識，持續實踐慢行的哲學。

異國餐酒文化中的風土學

餐與酒是密不可分的。在國外用餐時，服務生第一句問的都是「想喝點什麼」？順序是先點酒、再點餐。飲食文化源遠流長的歐陸國家，佐餐酒多以紅、白酒居多，講究點還細分餐前、餐後酒，例如，法國人習慣在餐前喝香檳，用清爽氣泡感來開胃；義大利人餐後喜歡來一小杯渣釀白蘭地（Grappa）幫助消化。餐與酒該如何搭配？以產地酒搭產地食物的風土學，就是餐酒相得益彰的祕訣。

尊重在地食材的美學 城市裡的慢食精神

近年來盛行的「慢食」（slow food）概念，強調的是「回歸」的精神，帶領消費者重新認識過往的飲食文化，而這項慢食精神，近年來也悄悄踏上台北的土地。曾赴義大利就讀慢食大學（UNISG）的慢食品飲專家周郁華，不僅是台灣不到10位獲得Certified Cicerone®認證的啤酒侍酒師，更透過餐酒將慢食精神與在地食材結合，以深入、緩慢的方式，在台北推行細微烹調、品味的飲食生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。