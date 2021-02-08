齊心協力創造美好 群眾募資圓創業夢

文－張雅琳 攝影－黃政達 圖－生鮮時書

當「創業」成為新一代進入社會的選項之一，漸漸成熟的群眾募資風氣，無形中也成了一股助力，為創業者另闢一條圓夢的路。而居中輔導的眾多群眾募資顧問公司，在科技、設計、影視和社會議題等跨領域的媒合經驗裡，也創造出更多改變社會和城市的美好價值。

用提前信任換取資源

創業不能光只有夢想與熱情，還需仰賴專業的策略，群眾募資顧問公司「貝殼放大」創立迄今已輔導超過300個國內外專案、總募資金額超過22億，以「透過群眾的力量，讓有價值的事物可以得到更好的機會」為願景。創辦人林大涵將「群眾募資」形容為「一個提前相信的流程」，將得到的信任經此過程轉換為更好的籌碼，交換到更多實際的資源，「當你身為產品開發者，有了群募訂單，就比較容易說服投資者；如果做的是倡議型的提案，也能透過群募的聲量，招攬更多認同。」

林大涵接著說：「很多時候我們看的不只是創業計畫的內容，而是這個創業團隊本身的信念，能否以實際行動爭取大眾的支持。」專案起始之初，貝殼放大會先透過市場調查做可行性分析，從樣本數裡分析出優化的建議，這也是傾聽使用者聲音、獲取反饋的方式。他建議創業者應做到的基本準備，就是盡可能先以較低成本打造出能夠提供市場試驗自家產品和商業模式的MVP（Minimum Viable Product；最小可行產品），「因為很多時候所測試的不只是市場反應，更是測試在市場上的可行性。」

林大涵認為群眾募資平台是創業者測試市場反應的重要管道。 （攝影／黃政達）

各種類型的產品和專案都能透過募資管道，獲得大眾給予的支持。

成為推動城市進步的力量

百年來，台北身為台灣的首善之都，聚集了來自四面八方的人才，自然也比其他城市擁有更多有利於創業的資源，林大涵指出，「光是資本密集、媒體匯聚這幾個條件，就足以讓大多數的創業者優先選擇在此進行計畫。」在團隊經手的專案裡，北北基的案件就占了將近6成，南港軟體園區、內湖科技園區等高科技產業聚落的建構，也成了最堅強的後盾，因此來自大台北團隊的提案中，不乏Cubiio掌上型雷射雕刻機、Cubo AI智慧成長型寶寶攝影機等科技類型的產品，多半都是源自於這樣的地緣因素。

林大涵認為，群眾募資有三個很重要的正面意義，一是讓生活有更多更好的選擇，二是讓更多城市空間得以誕生，三是讓文化內容獲得更多發展機會，台北就有不少很好的實例。他舉獲得「2019台北老屋新生大獎」社區空間類首獎的「Lightbox攝影圖書室」為例，透過群募籌措搬遷資金，如今館內可提供4,600本書籍免費閱讀，也會不定期舉辦講座、交流攝影文化，打造更理想的影像識讀分享空間；又或是由貝殼放大執行的「日星鑄字行：字體銅模修復計畫」，以推廣繁體漢字為號召，觸動群眾的共同記憶，成功募集到近千萬元，讓老舊的鑄字行搖身一變成為打卡熱點，也帶動太原街一帶的觀光熱潮。

他感性地說：「當這些空間和文化繼續存在，持續說著自己的故事讓更多人知曉，也能讓贊助者感覺到因為相信、並且付諸行動支持的滿足，甚至是超過期待的回報，未來便能激勵大眾對下一個改變更有參與的動力。」憑藉這些正向的循環，就有可能讓社會變得比想像中更好。

「Lightbox攝影圖書室」以及「日星鑄字行」是透過群眾募資讓文化資產得以延續的最佳範例。 （攝影／黃政達）

「Lightbox攝影圖書室」以及「日星鑄字行」是透過群眾募資讓文化資產得以延續的最佳範例。 （攝影／黃政達）

群募類型多元讓創業路走更遠

台灣的群募產業發展脈絡大約於2012年上半年開展，至2017年時已累積一定程度的商業規模，林大涵形容目前以自己的「體感」而言，新一波的創業黃金時代，似乎即將誕生，「而且你會慢慢發現，有些提案在台灣不做募資反而變得很奇怪，可能是一個有議題的桌遊，或一支有話題的紀錄片，這是我覺得很有趣的改變。」

隨著群眾募資越來越蓬勃發展，近年五花八門的提案，哪些類型脫穎而出、引發廣大回響？林大涵指出其中吸引人的關鍵之一是「生活」。以日曆來說，如果喜歡看書或是花花草草的，收錄作家金句的《讀曆書店》日曆、每天介紹一種植物的《一年生》日曆，就很吸引目光。「當這些和生活切身相關的產品，結合了特定的價值觀或信仰，就變得與大眾相對好溝通。所以說為什麼環保相關的產品特別受歡迎，就是因為它勾勒出理想生活的樣貌。」

訂閱式募資是時下另一種熱門趨勢，有別於一次性的募資，讓使用者透過定期付費訂閱，獲得相應的內容回饋。林大涵認為粉絲支持特定人物的「抖內（donate）」模式已然發展成熟，Hahow好學校、YOTTA等知識付費型的線上課程平台更是新的一波藍海。而在這兩類以外第三個廣受關注的類型，當屬社會運動或議題的募資，開始從以前的「對抗型」慢慢轉為「建設型」，比如去年1月初畫下句點的智慧海漂垃圾收集機器人「湛鬥機」專案，又或是二度募資的「ARRC前瞻火箭」，讓台灣自製火箭上太空不是夢，兩者都是透過定期定額的資金支持，讓提案團隊得以擁有更長的一段執行時間，更有餘裕地逐步實踐計畫。

常有人問林大涵，群眾募資的深度支持者，都是些怎樣的人？「有時候比較開玩笑地講，我會說他們是一群腦波弱、心腸軟的人，容易被打動，對於社會上種種不平等的現象較為關心，也希望自己的付出可以帶來些許改變；但我更喜歡用『好人』來形容。」每一次的贊助，不僅是支持一個創業夢想，更能使採取積極作為的參與者更加相信自己能夠改變世界，「也讓更多好人得到好報。」他正面地說。

關注生活議題的文創產品，是近期相當受歡迎的募資類型。 （圖／生鮮時書）

「ARRC 前瞻火箭」這類需要長期開發的科技產品，使得定期定額的產品募資受到矚目。

【完整內容請見《台北畫刊》2月號637期】。