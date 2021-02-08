一站式平台助攻 StartUP@Taipei激發新創軟實力

文－陳怡如 攝影－蔡耀徵

熱銷全球多國的「星球爆米花」、會員人數超過45萬的的線上教學平台「Hahow好學校」、榮獲CES 2020創新獎的運動穿戴科技公司「快樂島」、從獨立網站一躍成為媒體集團的「關鍵評論網」……這些大放異彩的新創公司，全都有一個共通點：在他們最需要資源協助的初創時期，背後都有「StartUP@Taipei創業服務辦公室」陪伴他們度過艱辛的時光。

「t.Hub 內科創新育成基地」為全台最大的創業基地，提供多元舒適的工作空間。 （攝影／蔡耀徵）

「t.Hub 內科創新育成基地」為全台最大的創業基地，提供多元舒適的工作空間。 （攝影／蔡耀徵）

6年寫下64倍驚人效益

「這是一個創業最好的年代！」台北市產業發展局局長林崇傑說。網路的出現，降低了創業門檻；科技的進展，帶來了爆發成長的機會，新世代期望用自己的創意改變生活，甚至翻轉世界，「這個世代充滿一種對創新的想像，創新創業成為台北當代非常重要的能量。」

為了協助新創產業茁壯成長，早在2015年，台北市政府就打造一站式的創業服務平台「StartUP@Taipei創業服務辦公室」，整合諮詢、業師、培訓、輔導、場域、資金、企業對接、國際鏈結等服務，透過單一窗口，省去要四處奔波、尋求資源的困擾，至今已有超過3 萬間新創公司接受諮詢，「北市府建構完整體系，把新創從小蝦米變成大鯨魚的過程中，所需要的資源都準備好。」林崇傑笑著說。

以新創最需要的第一桶金來說，StartUP @Taipei提供完善的補助體系，創業補助最高100 萬元、育成補助最高300 萬元、品牌／研發補助最高500萬元，自2015年至2019年，總計挹注了高達15億元，扶持1,100家新創公司，這些公司的營收加總已達967億元，創造超過64倍的效益，累積至2020年，更已協助超過1,320家公司。

StartUP@Taipei的資源挹注，的確為台北新創帶來許多助益。像是線上教學平台「Hahow好學校」，從成立時的3人團隊，如今已成長至90人，會員人數超過45萬人；將台灣元素幻化為印花布料的「印花樂」，從大稻埕一個小店面發跡，如今已進軍全球60個城市；主打水下運動科技的「快樂島」，以創新的穿戴式裝置，榮獲全球最大消費電子展「CES 2020創新獎」的肯定；專注研發各式創新口味的「星球爆米花」，至今則已推出超過50種口味，熱銷全球十多國。

「t.Hub內科創新育成基地」空間牆面展示目前輔導進駐的新創團隊。 （攝影／蔡耀徵）

形塑獨具魅力的創業之都

林崇傑觀察，身為台灣首善之都，台北擁有得天獨厚的創業條件，匯集科技大廠、金融機構、知名創投和充沛人才，台北共有33所科技相關系所，每年有多達6萬名大學畢業生投入就業市場，提供源源不絕的生力軍。

此外，台北創業氛圍蓬勃，一年與新創相關的活動超過860場，代表平均1天至少有3場，同時還有超過110處與新創相關的創業基地、育成中心、加速器和共同空間等，「整個城市充滿一種創造未來可能性的氣氛。」最重要的是，台北擁有健全的城市機能、豐富多樣的文化娛樂活動，形塑獨具魅力的城市生活風格，吸引人才持續留駐。

也因此，台北新創的成長力道相當驚人。若將新創公司營收與北市府核貸或補助的金額相比，2015至2017年是39.9倍，2018年成長為49.9倍，到2019年已成長至63.7倍，其中成立5年內的新創公司更是占補助對象的81%，「完全是增長十倍速的成長！」林崇傑說。

為了協助不同階段的新創發展，未來北市府提供資源的腳步將不停歇。過去StartUP@Taipei的獎補助規模，著重於創業早期階段，林崇傑表示：「我們發覺市場上的資金補助，在500萬到5,000萬元之間是空缺的。」因此北市府目前正積極修法，希望在2022年推出「新創投資」，預計組織50億元的資金規模，由北市府出資20億元，吸引民間投入30億元，投資種子輪／天使輪／A輪前（Pre-A）新創，每案投資約1,000萬至5,000萬元，希望透過更多元類型的資金挹注，幫助創業者站穩腳步。

打造全台最大規模的創育基地

除了資金外，打造扶持新創成長的創新育成基地也同樣重要，「育成空間和加速器扮演的是引動社群、帶動發展的角色。」林崇傑說。北市府在台北共規畫23處創新育成基地，面積廣達58萬平方公尺，創下全台最大規模，目前已完成14處，預計2028年將全數完工。

以去年底開始營運的「t.Hub內科創新育成基地」來說，坐落於創造全台最高營收的內湖科技園區，總面積超過7,800坪，是全台灣最大的育成空間，不管一人、十人甚至是上百人的團隊，都有合適使用的空間，滿足新創在不同成長階段的需求。

最特別的是，t.Hub不只提供育成資源，還設有托育中心、醫院診所、健身中心、咖啡廳，又鄰近捷運站，生活機能完善，讓創業者也能兼顧生活，目前吸引超過60組團隊入駐，進駐率近8成。

林崇傑表示，這14處基地各有不同特色，滿足新創各種需求。除了像t.Hub這種綜合性空間外，也有針對特定新興科技，如AR、VR、區塊鏈的育成中心，其他還有建構產業鏈及促進產業群聚的空間。像是位於永樂市場的「T-Fashion」，匯集打版師傅、布料供應商、新銳設計師、模特兒經紀公司、學校系所等，提供時尚產業發展的平台；而在圓山和南港分別各有5個和6個基地，構成產業聚落，期待帶動區域發展。

「創業是九死一生，不是每個人都會成功，但我們給予你跌倒之後還可以再站起來的機會，從每次失敗中吸取經驗，創造更多可能性。」林崇傑說。在創業最好的年代，北市府提供最堅實的後盾，激發台北更多新創軟實力。

進駐團隊在「t.Hub 內科創新育成基地」也能體驗各種創新科技的生活應用。（圖為智能科技點餐販賣機。） （攝影／蔡耀徵）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號637期】。