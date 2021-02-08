找尋自我風格 個人品牌時代來臨

文－林郁姍 攝影－林軒朗 圖－少女凱倫、93巷人文空間

消費者對於品牌的信任能夠連帶引發購買商品的動機，如果將品牌的策略轉移至個人身上，何種特質能對大眾產生足夠的吸引力？個人品牌「少女凱倫」創辦人凱倫的答案是「專業度」。近年來，青年的創業型態從零工經濟、斜槓接案，再到個人品牌經營，路線不斷改變與修正，一如凱倫對自己抽絲剝繭，在逐漸認識自己的過程中，把專長強化成專業，提供時下新創者一條打造個人品牌的參考方向。

從檢視自己的優勢出發

「對我來說，個人品牌的核心本質，是追尋自己喜歡的事情，並在過程中更認識自己，強化個人品牌的定位和特色。」凱倫在求學時期，就清楚訂下未來目標⸺成為電視新聞記者，但人生航程不是揚帆後就能一帆風順，凱倫在社會新鮮人時期，從社群小編、約聘記者，到公關操作、統計軟體應用，什麼都做、什麼都學，在不同工作與兼職中輪迴，甚至在25歲後仍當著工讀生，只為了等待轉職成為記者的機會，「我一度覺得我的能力被侷限了，找不到人生的意義。」

因為這份不甘心，凱倫開始尋找走出以零工維生的出口，她重新檢視自身的工作專長，「我發現能夠快速書寫的『寫作力』是我的優點，這多虧了寫網路新聞的經驗，一天10篇稿子的壓力使我迅速成長。」於是她試著在網路上分享自己的工作經驗，提供一篇又一篇職場菜鳥觀察，成功在年輕族群比例高的Dcard產生回響。

透過在Dcard的成功經驗，凱倫發現多元化的網路平台，像是Facebook粉絲團、Instagram、各大論壇，甚至是自己架網站，都能藉由嘗試書寫以轉換跑道，並且透過網路無邊際的擴散特性，進而發展出個人品牌雛形，「以我的經驗來說，因為不再受限於為雇主而寫的制式模樣，因此擁有調整寫作風格的彈性，也更能取得網友共鳴。」

凱倫將探索自我優勢的心得集結成書，引導許多人藉由反思自我，找出更多人生的可能性。 （攝影／林軒朗）

凱倫將探索自我優勢的心得集結成書，引導許多人藉由反思自我，找出更多人生的可能性。 （圖／少女凱倫提供）

強化個人專長並積極「被看見」

為了讓個人品牌特色更廣為人知，凱倫藉由閱讀充實自己，強化個人「寫作力」，以書寫出更好的文章。接案性質的工作，使她有機會不斷於城市中移動，只要路過書店，都會鑽入其中吸取書本裡的智慧，「像是在永康街一帶、誠品中山地下書街等，隨時都能找到有興趣的書籍，讓自己保持在充電狀態。」

除了讓自己產出的文章具有高品質，她也深知要「被看見」才能脫穎而出，於是她選擇從喜歡的閱讀出發，發起線上社群活動，像是跨界讀書會，聚焦在自己感興趣的職場規畫、自我成長、習慣養成、心理學等書籍討論，並透過定期活動，積極串聯參與讀書會的成員，以及邀約喜歡的作者前來演講，讓凱倫在正職工作之外，也逐步摸索出文案書寫和讀書會創辦人的個人品牌特色。

從斜槓接案到建立個人品牌，凱倫認為須具有「備受肯定的專業」，才能稱作品牌。她建議用她自創的「WPV」理論找出自己的專業，「當我能做好某件事（well）、我對它具有相當熱忱（passion）、並能從中找到自我價值（value），此三者交織的共同點便是個人的天職。」WPV理論可應用的範圍廣泛，以目前盛行的YouTuber而言，不論遊戲、美妝、旅遊、產品評測等類型，都是將個人興趣、專長發揮到最大值，進而轉化成專業，並且透過觀眾訂閱數反映大眾給予的肯定。

凱倫在各大校園與企業演講分享「WPV」理論，鼓勵創業者找出專業與競爭力。 （攝影／林軒朗）

凱倫從自己喜歡的閱讀出發，透過讀書會建立人脈網絡，強化個人品牌能見度。 （攝影／林軒朗）

城市的多元造就個人品牌

凱倫近期正式將「少女凱倫」登記為公司行號，並且將原本的線上讀書會開拓至線下，透過面對面的方式，建立信任感、串接資源與人脈，她提到，「對於創業者來說，能夠找到志同道合的朋友，並且交換即時的回饋，這樣的連結感相當重要。」台北擁有許多共享空間，例如共同辦公室、短租場地，甚至是企業免費外借的空間，都能提供讓創業者逐步建立品牌人脈的實體場域。此外，她特別提到，由於出版媒體業多分布在台北，更有助於藝文產業在此創業成功，「滿推薦天下、遠見等出版社在台北開設的複合型咖啡廳，可以邊品飲、邊翻閱各出版社的年度經典書籍，觀察社會趨勢，而透過這些空間舉辦講座、集會、與廠商洽談合作，也能提升自我品牌在社會上的公信力。」

台北創建個人品牌的風氣，相對亞洲鄰國旺盛許多，或多或少跟自由的民風有關，像是同志的個人品牌發展，在台北就比較容易被接受。凱倫並指出，韓國、日本新鮮人的整體就業趨勢，多以搶進大企業為目標，而台北的就業風氣則偏向發展個人特色，將技能觸角伸向多元的領域。

凱倫回顧自身個人品牌發展的歷程，她認為最大的收穫，在於專注經營個人品牌的同時，從而認知自己是誰，每一步都走得更加踏實與明確，「拿回人生主導權便是個人品牌的意義。」在台北包容多元文化的風氣之下，不僅能更明確地開拓未來事業的自我特色，也能為個人品牌注入良好的發展能量。

台北有許多複合式的藝文空間，提供個人品牌創作者舉辦活動、演講或觀察社會趨勢的場域。 （圖／93巷人文空間）

台北有許多複合式的藝文空間，提供個人品牌創作者舉辦活動、演講或觀察社會趨勢的場域。 （圖／93巷人文空間）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號637期】。