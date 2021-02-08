要吃什麼才會「賰家伙」？

【文．圖－魚夫】

現代人生日要吃蛋糕慶祝，為什麼是蛋糕雀屏中選，而不是別的食物呢？據說這是從希臘流傳下來的風俗。

古希臘人信奉月亮、狩獵的女神阿堤米絲，每年在她的生日慶典，必須在祭壇上供奉蜂蜜餅乾，並點上蠟燭，營造神聖的氛圍，以示尊崇。希臘人又相信在生日這一天，靈魂最容易被惡魔入侵，所以需要眾親友的聚氣祝福，以力抗惡魔，這般習俗演變到後來，變成送上從前只有國王才能享用的蛋糕作為最高的誠意，再插上具有祭拜阿堤米絲神祕力量的蠟燭，許願後吹熄，願望就會實現。

想來生日吃的蛋糕就是西洋吉祥食物。而咱們台灣版過生日，傳統則是吃豬腳麵線，又是根據什麼來著？

豬腳麵線若能再加上一顆紅蛋，那就功德圓滿了。紅蛋之為用大矣哉，紅色象徵吉祥、喜慶、希望，且能辟邪，蛋又是生命的起始，圓形外表還有圓滿融合的意義在。

享用麵線時，萬不可咬斷，因為製作麵線時麵條被拉得很長，又叫「長麵」，長麵的音近「長命」，因此又稱「長壽麵」，所以享用時不可用筷子夾斷，以免夭壽。

那豬腳裡最好還帶塊豬蹄，台灣話有句諺語：「衰到踏著豬屎。」過去養豬環境不佳，豬隻常腳踩穢物，引申為吃豬蹄可將衰運踩在腳下之意。

以上所言，果真有效乎？啊知，反正台灣人的觀念相信吃形補形，腦袋長在自己的脖子上，各自發揮想像力去吧。

台灣話說：「好喙斗。」是形容不挑食，什麼都吃，若能有「好喙水」（好的口才）那就更完滿了。

享受吉祥美食之際，最好再添上兩句美言，諸如「食芋才會有好頭路」或「食米粉芋，才會好頭路」，吃芋頭跟工作、職業當然八竿子打不著，但聽到這句祝福，食欲大開，肯定是有的。

再諸如「食粿才會賰家伙」、「食雞起家」、「食龍眼，賺錢像海湧」、「食菜頭，好彩頭」、「食香菇，金銀財寶滿倉庫」、「食水餃，生意做袂了」、「食甘蔗，做阿舍」、「食土豆，食乎老老老」、「食瓜子，好過日子」、「食貢丸，囝孫中狀元」等，當然連飯後吃水果，也有諸如「食王梨，好運來」、吃橘子代表吉利等意味在。

吉祥食物中，人們最耳熟能詳者便是紅龜粿了，祭祀、喜慶或年節時，都是重要的主角，然食粿有分教：華語文化裡的「糕」在台語裡多數是「粿」的意思。如「綠豆涼糕」，台語說「綠豆粉粿」、「蘿蔔糕」說「菜頭粿」、「甜糕」說「甜粿」；而台灣古早時代的年節文化並無所謂吃「年糕」，而是吃「炊粿」，要準備甜粿、發粿、包仔粿和菜頭粿等，且能端上供桌祭拜神明的才夠資格叫作粿，有古閩南語活化石之稱的中國潮汕話，亦尊粿而輕糕，和台語雷同。

說到吉祥食物，隔鄰的日本也不遑多讓。隨著日本美食逐漸在台北流行起來，許多典故也為人所知，譬如日式豬排飯。

現在日本人稱豬排飯為とんかつ(tonkatsu)，這是將日本漢字「豚」(ton)和英語cutlet兩字結合起來的新名詞，但因為かつ的發音和日文裡「勝つ」一樣，代表勝利的意思，所以凡我莘莘學子欲金榜題名，在考試期間就要多吃豬排飯才會出運。

再如日本人相信過年要吃蕎麥麵方能去霉運。日本過的是新曆年，除夕指的是每年的12月31日，日文叫「大晦日」，這一天得吃一種跨年的蕎麥(年越し蕎麦），因為蕎麥麵的「筋性」沒那麼強，容易剪斷，所以又可象徵將過去一年辛苦煩惱的霉氣給截斷了去，不要帶到即將來臨的嶄新一年。

原來這世上吉祥食物如此之眾，我聊畫數樣表現，那些都是吃了就會賰家伙的啦。

「食水餃，生意做袂了。」圖為台北龍門客棧餃子館。 （圖／魚夫）

【完整內容請見《台北畫刊》2月號637期】。