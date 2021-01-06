閱讀韓國正夯當 韓國語文學系教授郭秋雯×麥田出版副總編輯巫維珍

且看政治大學韓文系教授郭秋雯與麥田出版副總編輯巫維珍，分別從學界及出版界的角度出發，剖析韓國文學帶給台灣社會的文化洗禮。 （圖／顏涵正）

韓潮正夯，不僅韓劇、韓樂、韓流時尚深入大街小巷，韓國文學也日漸受到矚目。本月26 日揭幕的台北國際書展，也特別規畫韓國擔任主題國，帶領讀者從閱讀中看見韓國。且看政治大學韓文系教授郭秋雯與麥田出版副總編輯巫維珍，分別從學界及出版界的角度出發，剖析韓國文學帶給台灣社會的文化洗禮。

韓國文學翻譯院加速文化傳播

要聊台灣的韓國翻譯文學，不得不從這十幾年間的韓流說起。曾經手韓國知名作家孔枝泳《熔爐》以及丁柚井《七年之夜》、《射向我心臟》等知名作品的巫維珍表示，最早在台灣爆紅的韓國小說，就是麥田代理出版的《大長今》，而隨著韓劇在台灣逐漸打開市場，其他出版社引進的《鬼怪》、《信號》等熱門戲劇的劇本小說，也在出版界獲得高度關注。

研究韓國文化、文創產業多年的郭秋雯認為，除了韓流的影響，韓國文學翻譯院也對韓國文學在台灣的發展，起了推波助瀾的效果。「2010年時，韓國文學翻譯院主動與政大韓文系合作，在台灣舉辦全國性的『韓國小說讀後感大賽』，許多人因為參加比賽，才開始有機會接觸到韓國小說。」

韓國文學翻譯院一方面與政大韓文系合作，另一方面透過補助的方式，讓台灣出版業能申請經費，進行韓文小說的翻譯與出版。巫維珍補充道，韓國文學翻譯院在推廣母國文學的積極態度，令她印象深刻。她同時也指出，近年來台灣市場上韓國翻譯小說數量的增加，其實與韓國文學翻譯院的補助關係密切。

以議題為主的作品逐漸嶄露頭角

綜觀目前台灣出版市場的韓國翻譯作品，郭秋雯分析，大致上可分為三類：第一類為大眾關注的影視原著；第二類則是金英夏、孔枝泳等知名作家的作品；第三類則是探討社會議題的文學作品。

「其實這幾年在韓國的文學界，以純文學形式書寫的作家越來越少，反而是將社會議題或是文化內涵帶入文學作品成為趨勢。」郭秋雯指出，不論是以描寫典型韓國家庭主婦在日常生活中遭遇的大小事，帶出韓國女性社會地位的《82年生的金智英》，或是以轉型正義為題的《謊言：韓國世越號沉船事件潛水員的告白》，都是在此背景下誕生的文學作品。

巫維珍，麥田出版副總編輯。長期經營翻譯文學線，因深感今日韓國文學呈現的面向多元豐富，值得本地取鏡，而持續為台灣市場引進韓國翻譯書籍，為台、韓文化交流的重要推手。 （圖／顏涵正）

郭秋雯，政治大學韓國語文學系教授兼學務長。畢業於韓國成均館大學，長期關注韓流與文化創意產業的發展，以及韓流對台灣文化、經濟、教育等各層面所造成的影響。 （圖／顏涵正）

巫維珍則從出版業的角度，指出台灣每年出版的文學作品，其實高達六成都是翻譯小說，而對於翻譯文學的選書原則，出版社關注的不外乎是作品的文學價值或暢銷程度。韓國文學的特點之一，正如郭秋雯所言，即是藉由文學手法，讓作者想藉作品討論的社會事件或現象，經巧妙的情節鋪陳，成為讀來不感枯燥的內容，讓讀者自行在閱讀過程中，有所反省和思考。而這些與讀者生活相關的內容，容易引發共鳴，進而帶動閱讀熱潮。

巫維珍也舉金惠珍的作品《關於女兒》為例：「書中不僅描寫女兒的同志身分，也刻畫出母親面臨的年老問題，直到最後母親因年邁受到歧視，才恍然體會女兒因性向飽受的異樣眼光，作者巧妙地將兩個議題兜在一塊兒，令人耳目一新。」這本小說，也被譽為是繼《82年生的金智英》後，最受矚目的韓國女性小說。

期待台韓文學的交流與相互刺激

論及台灣與韓國在文學界的交流，郭秋雯指出，台、韓都曾有過被殖民的歷史，在韓國的文學市場上，流通的台灣文學作品以作家陳芳明為主的台灣文學史、殖民文學等作品數量最多，其次在1990年代時，韓國社會曾刮起一股瓊瑤旋風，接連翻譯了數本小說，其餘僅有白先勇、黃春明等少數作家的著作仍在韓國讀者圈流傳。

「比較可惜的是，因受台、韓斷交影響，台灣文學在韓國市場的數量急遽減少，反倒是在台灣還更能接觸到韓國翻譯文學。」郭秋雯有些扼腕地表示。

金惠珍的作品《關於女兒》討論性別議題和年老議題。 （圖／時報出版）

但巫維珍認為，從出版業的角度來看，韓國作家的寫作技巧的確值得借鏡。巫維珍點出，「擅長說故事」是韓國文學的特色，例如在書寫嚴肅的勞工權益、移民問題等主題時，韓國作家會先描寫動人情節，再帶出背後的議題。

「其實很多社會問題同樣存在台、韓社會，韓國作家孔枝泳筆下，探討特教體系性侵事件的內容成了感人的小說《熔爐》，而台灣後來也出現了類似的報導文學作品《沉默：台灣某特教學校集體性侵事件》。」巫維珍如是說。

「2021台北國際書展」便以韓國作為今年度主題國，並以廣納女性和男性、第三性別與人類末日等豐富意涵的英文字母「XYZ」作為展題，期待台、韓出版界能在此文學的場域，進行深度交流、共同激盪出創意火花，而本地讀者在此文化盛會中，亦能收穫甚豐，打開更寬廣的文化視野。

2021台北國際書展

日期：1/26（二）～1/31（日）

地點：台北世界貿易中心展覽1館

（台北市信義區信義路五段5號）

時間：10:00-20:00（1/29、1/30延長至22:00）

今年台北國際書展邀請韓國擔任主題國。 （圖／台北書展基金會）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號636期】。