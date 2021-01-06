全方位的內容推手--影視版權經紀人

影視版權經紀人所經紀的對象不是明星或藝人，而是小說與故事。整合出版業與影視業資源，為紙本的圖文內容找出以電影、電視劇、舞台劇、音樂劇或虛擬實境等各種影音型態轉譯的可能。影視版權經紀人林珊珊從影視跨足出版，既了解出版業的眉角，也熟悉影視業生態的她站在兩者的交會點上，成為雙向溝通譯者，將台灣原創內容推往更高、更寬廣的世界。

優秀的台灣文學作品透過版權經紀之手推廣到全世界，提升文本影視化的機會。圖為《天橋上的魔術師》4 國譯本 （圖／林冠良）

優秀的台灣文學作品透過版權經紀之手推廣到全世界，提升文本影視化的機會。圖為澳洲出版社使用吳明益《單車失竊記》的原畫作為封面。 （圖／林冠良）

業務發展

開發媒合、宣傳推廣

綜觀影視版權經紀人的日常，一是閱覽各式出版品，找尋新穎的故事，並以科學數據歸納出讀者的反饋，評估市場喜好與「含金量」；二是時刻關切各國影視產業趨勢與動向，從觀察拍攝手法、蒐集紅海現況到預測藍海潛力，推敲故事文本合適的轉譯形式與銷售對象。

林珊珊以張國立的推理小說《炒飯狙擊手》為例，「一位看似平凡的廚師，卻是隱姓埋名的殺手，從台灣一路橫跨到羅馬的犯罪陰謀，是個節奏明快、適合改編類型片的絕佳素材。在2019年2月出版後，我們立即決定全面代理並鎖定海外市場，以最快的速度準備英文書訊和全書英文譯稿，以便在10月登場的法蘭克福書展上向國際出版專業人士介紹。現已成功售出德語、法語、荷語、英語、俄語等海外翻譯版權，同時獲得好萊塢影視公司的青睞與合作邀約。」

「我時常覺得影視版權經紀人就是『Book-to-Film』中的『-』符號，在人格特質上，需要對人有好奇心、對故事有熱忱；在專業知識上，必須了解海內外影視產業需求、熟悉著作權法規，同時具備議價談判的能力，才能發揮連結出版和影視兩端的作用，雖然常自嘲是跨界的邊緣人，但我很樂在其中。」林珊珊的初衷十分純粹，她期待自己的判斷能夠貼近大眾對文本改編的想像，讓文字作品轉換為影像畫面時，保留原著完整的底蘊和細節。

《天橋上的魔術師》文本影視化的歷程長達十年，同名電視劇改編將在2021年2月於公共電視播出。 （圖／林冠良）

《天橋上的魔術師》文本影視化的歷程長達十年，同名電視劇改編將在2021年2月於公共電視播出。（圖／公共電視）

媒合授權

價格商議、合約簽訂

然而過去長久以來，台灣內容產業對影視改編領域不夠重視，普遍缺乏版權意識與專業認知，加上影視經紀此一角色的長期缺席，導致內容產業成長動能不足。林珊珊分析，「影視版權經紀所連結的兩端，說著不同的語言，各有各的專業。作家的本業是創作，出版業專注在經營、擴充出版版圖，且礙於規模偏向中小型，大都沒有聘請專人處理影視版權，反而將其歸屬在編輯或版權的業務之下，幾乎只能做被動授權。」對此她認為，由於影視版權經紀人熟悉出版和影視產業兩種截然不同的業態，因此在洽談影視版權時更能採取主動姿態，並以中立、客觀的角度，找出製作方、版權方都能接受的價格與條件，而作者也更能專注於創作本身，持續產出更多精彩的內容。

但授權與否的要點也並非價高者得，林珊珊提到，更重要的是為作品找到最恰當的演繹者，「授權價金多寡並非決定性因素，擁有雄厚財力、資源的影視製作方不見得就是改編作品的最佳出路，我們反而更看重製作方合作的導演或編劇對於題材的喜好和掌握度，而我們的工作就是要找出最佳的媒合路徑。」

當媒合成功之後，影視版權經紀人便是原著作者的最佳代言人，可以與影視製作方針對改編方向做溝通討論。而影視版權經紀人因為對作品內容的理解與掌握，也成為影視製作方在開發時期相當重要的顧問，「透過我們居中協調，使雙方都能在自己的崗位上好好發揮。」

守門員

品質控管、進度追蹤

對林珊珊而言，版權售出不等於結束，而是另一個階段的開始，「我習慣定期追蹤作品的開發狀態，也會不定期和作者或出版方報告進度。」林珊珊以吳明益的小說《天橋上的魔術師》為例，從2011年書籍出版、2016年授權影視改編，接著公共電視公開徵求製作團隊、去年拍攝殺青，到今年即將播出，前後歷經十年。各個重要階段、環節，都需集結眾人之力，發揮各自的專業，兢兢業業走穩每一步，才能克服萬難到最後。

從文本、劇本到影像化等階段，短則一、兩年、長則十多年，一部部膾炙人口的影視作品，才能出現在眾人眼前。林珊珊特別提及文本作品改編在台灣的優勢，「我們擁有言論與創作的自由，因此能多元選擇創作的題材，不必避開敏感話題，也不必憂慮創作心血被扼殺。」林珊珊相當珍惜環境給予的自由動力，同時也期待挖掘、活化更多好故事，讓原創作品日漸成為台灣、甚至全世界文化內容產業的焦點。

姓名：林珊珊

職業：影視版權經紀人

人格特質：喜歡閲讀與分享、抗壓性高、有耐心、能變通。

工作任務：找尋作品轉譯的價値，結合對應的客群和市場，給予對應的人脈和資源。

核心理念：透過不同形式為故事創造新生命，讓好的作品被更多人看見。

林珊珊 （圖／林冠良）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號636期】。