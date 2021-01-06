緊握筆桿 揮灑新年展望

聯合新聞網 / 臺北畫刊
從香蕉到透明塑膠球體，吳季禎樂於挑戰各種書寫載體。 （圖／黃政達）
從香蕉到透明塑膠球體，吳季禎樂於挑戰各種書寫載體。 （圖／黃政達）

雖然人們常將「年味淡了」掛在嘴邊，不過每到過年，仍不免俗地在門楣、楹柱上，張貼帶有喜氣祝福意味的春聯，縱使時代變遷，春聯依舊是年節前相當具有儀式感的事物。然而有別於傳統的對聯吉祥話，新世代藝術家在春聯內容上展現創作意志，提供別出心裁的新選擇。

吳季禎以獨特的字體風格書寫春聯，從傳統中迸發出新意。 （圖／黃政達）
吳季禎以獨特的字體風格書寫春聯，從傳統中迸發出新意。 （圖／黃政達）

從香蕉到透明塑膠球體，吳季禎樂於挑戰各種書寫載體。 （圖／黃政達）
從香蕉到透明塑膠球體，吳季禎樂於挑戰各種書寫載體。 （圖／黃政達）

透過書寫反映當下心境

創立品牌「今晚我是手」的藝術家吳季禎， 用手寫、刺繡等不同方式傳遞生活裡的感觸和情緒，將之提煉為一段段觸動人心的文字。作品當中最為人熟悉的風格，就是被她暱稱為「亂寫吧體」的毛筆字，被問到為何會如此定義自己的字體，她表示，因為世界上寫字漂亮的人太多了，「我比較想告訴大眾的是，文字內容本身才是我想傳達的重點。」

除了字體不走正規的書法流派、全憑自我心性揮灑，所選用的載體也十分創新，不僅在宣紙上寫書法，吳季禎也嘗試過蔬果、木頭、浪板、玻璃，甚至是人體。她笑說創作的人會一直不斷尋找新的媒材，「能寫的我都會盡量去嘗試。」

有意思的是，儘管取材面向多元，但最能和書法產生直接聯想的春聯，她卻直到2019年才初次嘗試相關創作。吳季禎回憶當時應風格選品店之邀，參加過年前舉辦的寫春聯活動，駐店一個下午現場揮毫。除了接受民眾「點菜」想要的祝福語，她也從自己的文字創作中，挑選了「美日美夜」、「願在新年與你團聚，飲一口酒談一夜小心事，只為暖和彼此的身心」等應景字句來書寫。

2020年她再度提筆寫下「如夢似幻，真切踏實」，以及「願你我同在那片自由之地」兩幅春聯。如同看見近年國際情勢有感而發， 她手指著第二幅春聯說：「只要世界上還有一個地方的人權或自由受到迫害，這句話就會一直存在。」此外，「誠實尊重，無所畏懼」則是吳季禎為迎接即將到來的牛年所寫，她誠摯地說：「誠實面對自己，尊重所有生命，自然就能夠無所畏懼。」力求活在每一個當下的她，認為創作其實是反映自己當時的心境，也因此在農曆年末時分，看著全球依舊對疫情束手無策，便想透過書寫的方式來鼓舞社會大眾，同時激發大家透過張貼春聯來表現自己的思想，甚至親自提筆創作，體驗不同於以往的新年儀式感。

傳統祝賀詞之外，新型態的春聯詞彙也能反映社會現況。 （圖／黃政達）
傳統祝賀詞之外，新型態的春聯詞彙也能反映社會現況。 （圖／黃政達）

時間暫停般的台北限定年味

從小在台北出生長大的吳季禎，過年就是一家人簡單吃頓年夜飯，沒有大肆慶祝的氣氛，反而是自己搬出來住之後，觀察到室友或朋友多會返鄉過節，從他們身上更真切感受到所謂「過年」這件事。「大家不是常說過年期間台北就像一座空城嗎？雖然我看街道上還是滿多人的，但可能是平時在身邊的人這時都不在台北，所以覺得整座城市彷彿散發著一種孤獨感。」

對她來說，年節期間的台北印象，不是充滿喜慶喧鬧的大紅色調，而是像陰天風景那般濃淡有致的水墨暈染，「在台北過年特別有這種很遠、很抽離的感覺。」一年匆匆的時光，彷彿在此時停下了腳步，時間暫停的寂靜，是吳季禎眼中台北獨有的年味。

由於一直以來都在同個城市生活，如果真要形容台北對創作過程有哪些啟發，吳季禎反倒認為身處其中的自己很難具體描繪。「形形色色的人都聚集在台北這座大城市，產生各種碰撞，在此可以接收到來自四面八方的訊息。」有如繁花盛開的城市滋養了藝術家的生命，即使無法解釋台北帶給她什麼，但吳季禎強調自己無形中一定是受到這個環境深遠的影響，才會成為如今的模樣。

手寫許下新年願望

在數位浪潮下，近年反倒興起了一波手寫字風潮。長期以來以書寫創作的吳季禎對此也是樂觀看待，「其實語言和文字就是每個人最原始的自我表達方式，大家只是把這件事『找回來』而已。」永遠都會有更新的流行興起，比起一味接收外界資訊，對她而言， 創作更需要從探索生命經驗、挖掘自己的內在開始。也因此，她漸漸發現大眾在書寫的詞彙選用上，已跳脫傳統制式的架構，改為更貼近生活的語言。字體風格也更偏好個人辨識度的展現，不論是狂野、娟秀、潦草…… 只要能呈現所思所想，便有它的存在價值。

除舊布新之際，書寫正是新年內化過去成長啟發、重新梳理嶄新目標的途徑，因此何妨提起筆來，揮灑極具個人風格的字體，寫下心中的新年祈願，如此跳脫傳統、充滿自由奔放的春聯風格，想必能帶來一整年的好運氣。

吳季禎曾與台北市立美術館合辦工作坊，吸引許多民眾參與自由書寫體驗。 （圖／台北市立美術館）
吳季禎曾與台北市立美術館合辦工作坊，吸引許多民眾參與自由書寫體驗。 （圖／台北市立美術館）

近年手寫風潮興起，台北也因而匯聚了多元形式的書寫創作。 （攝影／余梓勤）
近年手寫風潮興起，台北也因而匯聚了多元形式的書寫創作。 （攝影／余梓勤）

【完整內容請見《台北畫刊》1月號636期】。

台北畫刊第636期-年節儀式感 打開感官迎接新年喜氣
台北畫刊第636期-年節儀式感 打開感官迎接新年喜氣

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