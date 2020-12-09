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雜誌主編Stanley：跨年活動不是倒數就結束

聯合新聞網 / 臺北畫刊
《Shopping Design》主編Stanley 攝影ー歐陽承博
《Shopping Design》主編Stanley 攝影ー歐陽承博

文ー林佳蕙．攝影ー歐陽承博

一年365 日的生活，可以一成不變，也可以透過創意巧思，讓分分秒秒都成為下一段精彩人生的可能節點。每個人都有一套屬於自己的跨年儀式，《Shopping Design》主編Stanley 偏好為每年的最後一日注入可以迎新的感性能量，讓新年的第一天延續著前一晚積累的感動，充實開展。

想知道跨年後可以去哪裡嗎!點我看Stanley介紹的台北私密活動

早年編輯和廣告公司的訓練，培養出Stanley 對於風格品味的敏銳感，以及獨到的生活態度。他總不願錯過任何一種可以滋養生命的事物，而跨年這樣的特殊時刻，對他來說更是不能馬虎，值得好好計畫。

「和今年好好說再見，去充滿可能性的場所，找有趣的未來，跨年活動應該具有某種程度的延續性，不只是酒端來就喝醉、倒數完就結束。我總是很期待跨年之後的全新開始，比較像是結語、採集、新企畫的延伸。」

Stanley 表示自己沒有固定的跨年行程，但隨著生命經驗的積累，會產生不同的想法與規畫。他認為前往有好音樂品味的夜店，或是到提供精緻調飲的酒吧小酌，都值得一試，但最令他感到意外的經驗，則來自在國家戲劇院由林奕華執導的舞台劇跨年場，他說：「我覺得劇場是一種很有能量的藝術形式，不管是台詞的文字力量或劇情安排，從中獲得的觸動，不管就空間或時間而言，都是有延伸性的，觀眾也會自動腦補投射不同時空情節。能在跨年的時候看場有趣的戲，獲得靈感，會覺得很滿足。」

用心的行程規畫深化了跨年時分的感性魔力，而周遭的節慶氛圍，則讓城市更加迷人。Stanley 發現平日的台北街道，在跨年的時刻變得全然不同，讓他看到城市的另一種魅力，「到信義區看煙火，看到很多人走出屋外、肩並肩站在街上，感覺我們都是這個城市的一分子，整個氣氛變得很輕鬆，平常那種緊湊的步調感都不見了，城市變得很愜意，我很喜歡這種時刻的台北。」

跨年之後，Stanley 對新的一年便抱持著期待，只要有好點子，元旦早晨也能更具意義。有一年，他參加升旗典禮後，特地前往國軍英雄館吃早餐，他說：「跨年除了徹夜玩樂，走出KTV 包廂發現天已亮外，我覺得在這個時候特別需要感受一下其他人的人生，像是看著早起的老人家規律生活，與他們一同迎接新的一年，便會覺得很踏實，充滿能量。」

認真送舊，慎重迎新，以這樣的態度面對每個特殊時刻，便能在生活中持續創造種種難忘的回憶；而在此跨年時分，Stanley 也對來年生活抱持期待，帶著探索之眼，他已準備前往充滿驚喜的下一站。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635

台北畫刊109年12月-年末時光 我在台北過得好精采
台北畫刊109年12月-年末時光 我在台北過得好精采

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