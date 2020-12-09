翻轉文物的設計進行曲

文ー田育志．攝影ー林冠良．圖ー國立故宮博物院、國立歷史博物館

原本只能在博物館中欣賞的歷史文物、書法畫作，近年來也搭上文創風潮，成了日常生活中可見的風景；你我不僅有機會吃到用仙草做成的山水畫，也能背著印有青花瓷紋的包包逛遍大街小巷。透過品牌授權，博物館的典藏文物搖身變為新潮的設計品，賦予文物不一樣的新生命。

原本只能在博物館中欣賞的歷史文物、書法畫作，近年來也搭上文創風潮，成了日常生活中可見的風景。(攝影／林冠良) 攝影ー林冠良．圖ー國立故宮博物院

文物授權 創造典藏文物新面貌

說到博物館的文物授權，國立故宮博物院可說是台灣博物館界的領頭羊。過去故宮最為人熟知的典藏莫過於「翠玉白菜」，許多故宮的紀念品、伴手禮都與翠玉白菜有關，各種轉印典藏書畫的文具或資料夾，亦在市面上廣泛流通。

故宮於幾年前啟動數位典藏計畫，除了將典藏文物拍攝成數位影像保存，也開始思考是否有其他應用的可能。在這樣的契機下，故宮開始與坊間的商業品牌及設計師進行跨界授權合作。

故宮名畫〈清石谿雲山煙雨〉，透過設計者的創意，搖身一變成為甜品仙草凍。 (圖／國立故宮博物院)

故宮文創行銷處授權科科長高登賢表示，起初故宮合作的對象多以知名大廠為主，例如以高級瓷器聞名國際的法藍瓷，就以一系列故宮典藏畫作為元素設計瓷瓶，但這類設計與應用方式，仍不脫觀賞或收藏的範疇，於是高登賢開始思索，這些珍貴文物是否可以跳脫原有的典藏角色，深入人們的五感體驗？

「文化創意『商品』自然要有其商業性，吸引消費者願意買單，但對故宮來說，當然希望商品也要能帶出文物的既有文化性，而怎麼將商品與文化結合，靠的就是『創意』。」高登賢強調，文物授權與合作的最終目的，仍是希望大眾在接觸這些文創商品後，願意踏入館內欣賞文物原件。

典藏文物 提供創意設計新活水

一如高登賢所言，以故宮典藏文物為基底所進行的文創商品設計，文化層面的考量自不可少。2019年與劉家欣共同以「墨戲仙草」贏得第八屆「國寶衍生商品設計競賽」平面設計組金獎的設計師王蓓恩，就表示當初在設計時，希望能跳脫印刷物、包包或卡片等常見品項，因此決定以食物為發想，雖然一度為了要選擇仙草、布丁還是果凍作為設計載體而苦惱，最後選定仙草就是考量以它做設計最能與文物連結。

「我們以畫作〈清石谿雲山煙雨〉為設計發想，仙草不僅在顏色上與水墨畫最為接近，與奶精的結合，也能充分表現水墨畫溼漉漉、霧濛濛的氛圍，重現畫中雲霧繚繞的詩意；且仙草是更為在地的食物，更符合故宮文物蘊藏的東方特性。」王蓓恩說道。

這樣的跨界設計理念，在故宮近年的聯名商品中並不少見，例如與「camacafé」聯名的「穠芳詩帖精品咖啡」，咖啡豆的選擇即與宋徽宗〈穠芳詩帖〉有所呼應；例如其中一款名為「殘霞照似融」，原詩句意為「在夕陽的照射下，花朵都像要融化了一般」，所以camacafé特地尋找經日曬處理的配方，並挑選了具有花香風味的咖啡豆，巧妙帶出詩句中的夕陽與花朵意象。

「cama café」將宋徽宗的〈穠芳詩帖〉與咖啡結合，增添品味時的意境。 (攝影／林冠良)

當然，除了呈現文物的歷史背景或文化意涵，這些文物授權商品也不忘保留品牌原有特色。位於大稻埕的「有記名茶」是目前仍保有手工製茶的老店，與故宮聯名的茶包，就以製茶過程中「團揉」階段的茶球模樣作為外包裝，並印上清宮的團花紋樣作為點綴，打造出兼具製茶傳統工法與清朝時尚的「龍團花球茶」。

文化行銷 行銷商品也行銷文化

對於近幾年文物授權與文創設計的發展，高登賢直言，「其實博物館內的典藏品，不管是文物還是書畫，都是過去不同時代中生活的一部分，因此我們希望授權商品能更走入生活，讓大家在日常就能觸及。」讓文物走入生活，其實就是種文化行銷。

王蓓恩提及，在仙草奶凍「墨戲仙草」要商品化時，她們先是將取材文物調整為知名的〈富春山居圖〉以及〈清石谿雲山煙雨〉，也曾討論過是否要將品項改為製作仙草凍的模具，「如果消費者買回去還得先煮仙草再倒入模具成形，這步驟太過麻煩，可能會降低購買意願，更別提後續的拍照、打卡，也就降低了曝光度。」可見在設計的過程中，行銷的考量始終存在。

除了故宮，國立歷史博物館也透過授權，打造「眾神潮」系列作品，將傳統圖像轉化成杯子、扇子、襯衫等現代生活物件。

這波文物授權與設計創意結合的風潮，不僅是一種設計商品的文化行銷，同時也讓歷史文物藉由文創設計走入日常，翻轉博物館過去給人曲高和寡的印象。隨著文物授權概念的成熟發展，民眾在日常生活中，就能遇見創意與文物結合的產品，不僅埋下美學的種子，更能激起使用者想走進博物館一探究竟的心情，尋找自己曾經接觸過的生活物件，究竟是出自何種經典之作。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。