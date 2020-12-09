整合科技創造歡樂 —跨年晚會製作群

文－林郁姍 攝影－李昆翰 圖－必應創造

五光十色、絢爛奪目、人聲鼎沸……跨年晚會聚攏了整座城市的歡騰，讓全城盡情享樂！與此同時，一組百人團隊正奔走著，撐起這場盛會，他們是「必應創造」，在製作過多場演唱會，也觀摩過全台跨年晚會後，秉持著製作表演一貫的熱忱，擴大年末歡慶的期程、加入創新科技的運用，試圖將更好的台北跨年晚會帶到觀眾眼前。

前期籌備

確認節目主軸、聯絡藝人與溝通細節

2020 年，肺炎疫情影響全球，必應創造在台灣疫情緊張的3 月即開始籌畫「2021 台北最HIGH 新年城跨年晚會」，在各種不確定性的衝擊下，必應創造反而由此作為切入點，「挖掘民眾心中真實的聲音。」總統籌陳宜盈這麼說道。

統籌執行譚明文表示，今年的跨年活動以「2021 玩轉台北 和你一起」為主題，緊扣著「和你一起感受生活」的念想為主軸，節目應運而生五個層次，從「Show Off」、「Try Everying」、「Touch Your Heart」、「Bornis Way」到「Together With You」，每段開頭播放廣告式的前導影片帶出各段主題，再接續不同組藝人表演，用這五段主題循序漸進帶領大家「玩轉」台北的生活意象，並一起持續轉動、持續前進，用音樂注入活潑氣息。 跨年晚會從企畫發想階段到實際執行，仰賴緊密的團隊合作以確保內容的多元與完整性。 攝影－李昆翰

如何讓參與這次演出的藝人，訂出和主題內容相呼應的歌單是一大學問，譚明文指出，演唱會是為特定藝人量身打造，盡情突顯藝人的個人特色，受眾是原本就喜愛藝人的歌迷；但跨年晚會涵蓋十多組藝人，受眾除了歌迷，也包括全城，乃至全台、甚至國外的觀眾，因此須與各個經紀公司密切協調，在藝人個性與節目整體性之間取得平衡點，提供能吸引最多民眾的表現方式。去年晚會節目的特點是海內外團體跨界接力演出，而今年則將視野拉回國內，讓台灣具有表演性、技術力強大的團隊一起參與這次的跨年演出。

中期宣傳

規畫並執行周邊行銷活動

大眾目光大都聚焦於12 月31 日當晚藝人的精彩表演和跨年煙火，但今年的活動不僅止於一天，而是要營造出橫跨整個12月的全城年末大型派對，散播歡樂氣息，因此選定台北7處人潮匯聚的地點，自11月底開始依時序推進前期活動，點亮燈光藝術裝置。

必應創造發揮原本就擅長的演唱會等級舞台特效，再整合國內燈光藝術展演的專業團隊，並運用不同媒材打造造型多樣的燈光藝術裝置，像是以色彩繽紛的透明壓克力片拼接成大愛心、運用金屬彎管做出雙手擁抱的動作、於木板雕刻出動物圖像後再用各式布料點綴……各大裝置更結合聲光音效展演，營造出兼具美感與互動性的台北夜間慶典，希望藉此吸引人潮打卡，間接達到為跨年活動宣傳的效果。

今年跨年活動自11月底開始以燈光藝術裝置打先鋒，串聯地方7區，讓台北處處充滿節慶感。 （圖／必應創造）

跨年當天

運用新科技帶來全新晚會體驗

時序來到跨年當天，所有團隊都需在各自的崗位上全神貫注，例如企畫組要緊盯每一個節目環節的推進，以及與表演團隊溝通；工程組須確認舞台的搭建進度與安全性，同時配合表演團隊的彩排進行走位修正；行銷組必須抓緊新聞稿的發稿時機，確保更多媒體收到晚會的最新訊息；行政組除了各項機動支援之外，譚明文笑說，訂購便當也是非常重要的環節，「大家要吃飽才有力氣工作啊。」

譚明文。 攝影－李昆翰

節目播送方面，陳宜盈預告，「將用新科技的拍攝技術，帶給觀眾出乎預期的驚喜體驗！」陳宜盈把自己當作觀眾來換位思考，觀看藝人表演、欣賞台北101 煙火秀是否都只能從既定的角度？是否還有其他可能的視角？因而企畫出挪用製作電影和轉播體育賽事的技術，應用在娛樂展演轉播，此舉也將使得從電視或串流平台的收看體驗更加立體。

但這樣的拍攝手法，藝人的走位站點須更加精準，才能呈現最佳效果，因此事前的溝通和排演也更加複雜。陳宜盈和譚明文縱使知道任務艱辛，仍樂此不疲，一心希望能藉由這些技術，讓台北跨年晚會的內容更加精彩。

此外，今年台北跨年晚會也首度嘗試製作和播送分離，由必應創造規畫、製作所有晚會內容，再透過其他電視台、網路平台進行播送。在電視播送廣告期間，必應創造也額外製作短片，專為網路受眾提供不一樣的內容，做出現場、電視、網路串流三方不同的觀賞體驗。由於線上觀看展演已成近年趨勢，更是讓內容擴展到海外的途徑，因此必應創造投入許多心力在全台各地蒐羅嶄新科技，希望使線上觀看的體驗更加豐富，「透過不同攝影角度的選擇，呈現出舞台不同的樣貌，氣氛也隨之改變，我們想藉此表達，台北是個自由程度很高的城市。」 陳宜盈。 攝影－李昆翰

「協調溝通、解決問題、預防問題，就是我們的工作。」跨年晚會幕後的每位工作人員都是不可或缺的環節，大家上緊發條，只為呈現最完美的夜晚。

陳宜盈和譚明文

職業：活動總統籌、統籌執行

人格特質：敢言敢做，富想像力，有耐性解決問題，更有預設問題解決方案的能力。

工作任務：總統籌向外找資源、尋求贊助。統籌執行負責監督内部各組執行進度。共同進行前期内部整合、溝通，將毎項資源放在最能完整發揮的位置。中期透過線上與現場活動宣傳，吸引更多民眾參與跨年盛事。當日則務使晩會進行順暢。

核心理念：内容為王，讓跨年表演有更豐富、多元的發展，並且融合台北城市意象。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。