犒賞日夜辛勞的愜意清單 台北放鬆境地

平日縱使叱咤職場,歷經一整年夜以繼日的辛勞後,也要鬆綁身上緊繃的發條,給自己喘息的空間。《Tatler Taiwan》雜誌總編輯李瑜,運用自身對時尚美學的涵養,為我們推薦適合年末放鬆的行程,從SPA按摩再到小酒館喝一杯,或是以散步的方式體驗平價小吃,巷弄之間,就能串聯起這些放鬆場域。2020年即將邁入尾聲,不妨以一頓可口的佳餚,或是一趟自在的漫遊,好好犒賞自己一番。

漫步城市的萬種風情

「台北東區大安路至四維路一帶,走路只是十幾分鐘的距離,卻能讓人待上一整天。」李瑜尤其喜歡在年末假日,在繁忙的都會中放緩腳步,與悠閒的街區相遇,在一間間的文藝小店中找尋心儀的家飾,送給勞碌奔波一整年的自己。從「Daily by Draft Land」出發,小酌不再只是入夜的專利,午後就能來一杯輕調酒,微醺一杯下肚後,在「FOMO」藝廊欣賞各種富有趣味的創作,又或是在「有肉Succulent & Gift」探索一株株奇異的植栽,彷彿置身都會綠洲一般。

李瑜喜歡在台北的巷弄間,尋覓一處能安定心靈的空間,為來年整頓心情。 攝影-蔡嘉瑋 飲酒過量,有害健康

而台北西區則蘊含著過往懷舊的軌跡,以大稻埕為例,依然能看見舊時的市場和中藥行林立,在傳統的基底上疊加新意改造,成就如今的咖啡廳和酒吧,讓長年旅居歐洲的李瑜,在此能同時感知時光的推移與變遷,還有歷史脈絡構築出的獨有場域魅力。若是想體會佳節的熱鬧氣息,即將邁入新年的時刻,大稻埕放眼望去都是張燈結綵的景象,不如就用時節限定的熱鬧年節氛圍,感受台北西區的魅力。

對於即將到來的耶誕節,天母是讓李瑜相當驚嘆的地方,由於美國和歐洲學校的坐落,周遭居民大都是外國人,原生的信仰讓左鄰右舍自發性地布置家園與街道,由內向外散發慶典氛圍,因此比起其他地區,節慶的氣息更加濃厚,李瑜相當喜歡漫步於此,感受充滿歡慶的喜悅。

漫步台北東區,李瑜經常能在其中發現有趣的空間。 攝影-蔡嘉瑋

不藏私的美味地圖

因為工作緣由,探訪米其林星級主廚的餐廳或餐酒會成為李瑜的愛好之一,而台北更是囊括眾多星級好手、滿足她在此織起美味地圖的理想,她喜歡在休假時,與朋友一同前往品嘗,分享發現優質餐廳的喜悅。

提到能夠好好放鬆身心、滿足味蕾的料理,她首推由日本主廚掌廚的「logy」,以台灣食材作為創作來源,並融合法式料理的靈魂,每回的體驗都令她驚喜連連;而食材自日本新鮮直送的「一期一會」,更是讓她讚不絕口的愛店之一,店內雖只能容納約莫20位客人,但環繞著吧台而坐,以近距離欣賞師傅專注料理的模樣,讓用餐過程充滿對職人精神的感動。

除了高價餐廳,台北眾多平價美食也在李瑜的口袋名單中。位於內湖區的「Extension 1 by 橘色」,以昆布燉熬的湯頭清甜,在其中涮煮肥嫩的肉品,再來上一碗集結精華的鹹粥,平凡的滋味總能讓她感到心滿意足;每日現場手擀義大利麵團的「PASTAIO」,舉凡帽子餃、空包麵、波浪麵、吉他麵等各種多變麵食,都能在此瞥見蹤跡,特別是神似肉丸義大利麵的香草義麵泡芙球,口味更是喚起李瑜對異國的想念;位在天母的「吃吃看TASTERS」,有著看似樸實無華的起司蛋糕,卻已飄香數十年,讓她回憶起大學時期,不顧路途遙遠從新莊搭公車,來回將近2小時的車程,只為一嘗這濃郁的風味。

質感生活品味指南

由於工作壓力時常引發肩頸僵硬,因此重視保養紓壓的李瑜提到,按摩已是平日不可或缺的消遣,她推薦「M One Spa」的大力道按壓,能舒緩肌肉堆積的痠痛,且按摩結束後,還可以順道在「M One Cafe」悠哉享用早午餐;如果是單純想要舒展筋骨,「Villa. like 悅禾莊園Spa」不失為另一個選擇,透過按摩師輕盈的手勁拉展筋骨,加上泰式風格的擺設,感覺就像出國一般恣意。

來「M One Spa」按摩紓壓之後,還能到一旁的「M One Cafe」品嘗早午餐。 (圖/M One Cafe)

而深受歐美品酒文化薰陶的李瑜,從20 歲開始,即因為一杯Dry Martini,讓她成為「貓下去敦北俱樂部」的死忠粉絲,對烈酒情有獨鍾,因此,適度品味好酒也成了李瑜生活中放鬆自己的另一種方式。

此外,預約制的「Shochu sake bar 小酒」,是熱愛日韓清酒的人不可錯過的祕密去處,慵懶昏黃的燈光伴隨著輕鬆的情調,讓她直呼適合第一次約會的情侶。年末時光,若能選定氛圍極佳的酒吧,不論是獨處,或是與三五好友相聚,都能在寒冷的冬季,於心中點燃溫暖的火光。

曾在世界各地走跳的李瑜,認為台北最為獨特的是,在緊湊的生活環境中,仍能保有愜意的角落,並且滿足各式性格的人。透過探索台北各種個性街區,總能找到與自己心靈契合的一隅;也能在極短的距離間,找到符合需求的店家放鬆身心、滿足味蕾,在獲得滿滿能量之後,又能重新邁開步伐,展望全新的一年。

