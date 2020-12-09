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犒賞日夜辛勞的愜意清單 台北放鬆境地

聯合新聞網 / 臺北畫刊
李瑜認為，台北的魅力在於短短的距離之內，就有多樣的放鬆場域，從小酒館到SPA 按摩，構築出悠閒的生活。 （圖／Villa.like 悅禾莊園Spa）
李瑜認為，台北的魅力在於短短的距離之內，就有多樣的放鬆場域，從小酒館到SPA 按摩，構築出悠閒的生活。 （圖／Villa.like 悅禾莊園Spa）

文－謝宛庭 攝影－蔡嘉瑋 圖－M One Cafe、Villa.like悅禾莊園Spa

平日縱使叱咤職場，歷經一整年夜以繼日的辛勞後，也要鬆綁身上緊繃的發條，給自己喘息的空間。《Tatler Taiwan》雜誌總編輯李瑜，運用自身對時尚美學的涵養，為我們推薦適合年末放鬆的行程，從SPA按摩再到小酒館喝一杯，或是以散步的方式體驗平價小吃，巷弄之間，就能串聯起這些放鬆場域。2020年即將邁入尾聲，不妨以一頓可口的佳餚，或是一趟自在的漫遊，好好犒賞自己一番。

漫步城市的萬種風情

「台北東區大安路至四維路一帶，走路只是十幾分鐘的距離，卻能讓人待上一整天。」李瑜尤其喜歡在年末假日，在繁忙的都會中放緩腳步，與悠閒的街區相遇，在一間間的文藝小店中找尋心儀的家飾，送給勞碌奔波一整年的自己。從「Daily by Draft Land」出發，小酌不再只是入夜的專利，午後就能來一杯輕調酒，微醺一杯下肚後，在「FOMO」藝廊欣賞各種富有趣味的創作，又或是在「有肉Succulent & Gift」探索一株株奇異的植栽，彷彿置身都會綠洲一般。

李瑜喜歡在台北的巷弄間，尋覓一處能安定心靈的空間，為來年整頓心情。 攝影－蔡嘉瑋
李瑜喜歡在台北的巷弄間，尋覓一處能安定心靈的空間，為來年整頓心情。 攝影－蔡嘉瑋
飲酒過量，有害健康

而台北西區則蘊含著過往懷舊的軌跡，以大稻埕為例，依然能看見舊時的市場和中藥行林立，在傳統的基底上疊加新意改造，成就如今的咖啡廳和酒吧，讓長年旅居歐洲的李瑜，在此能同時感知時光的推移與變遷，還有歷史脈絡構築出的獨有場域魅力。若是想體會佳節的熱鬧氣息，即將邁入新年的時刻，大稻埕放眼望去都是張燈結綵的景象，不如就用時節限定的熱鬧年節氛圍，感受台北西區的魅力。

對於即將到來的耶誕節，天母是讓李瑜相當驚嘆的地方，由於美國和歐洲學校的坐落，周遭居民大都是外國人，原生的信仰讓左鄰右舍自發性地布置家園與街道，由內向外散發慶典氛圍，因此比起其他地區，節慶的氣息更加濃厚，李瑜相當喜歡漫步於此，感受充滿歡慶的喜悅。

漫步台北東區，李瑜經常能在其中發現有趣的空間。 攝影－蔡嘉瑋
漫步台北東區，李瑜經常能在其中發現有趣的空間。 攝影－蔡嘉瑋

不藏私的美味地圖

因為工作緣由，探訪米其林星級主廚的餐廳或餐酒會成為李瑜的愛好之一，而台北更是囊括眾多星級好手、滿足她在此織起美味地圖的理想，她喜歡在休假時，與朋友一同前往品嘗，分享發現優質餐廳的喜悅。

提到能夠好好放鬆身心、滿足味蕾的料理，她首推由日本主廚掌廚的「logy」，以台灣食材作為創作來源，並融合法式料理的靈魂，每回的體驗都令她驚喜連連；而食材自日本新鮮直送的「一期一會」，更是讓她讚不絕口的愛店之一，店內雖只能容納約莫20位客人，但環繞著吧台而坐，以近距離欣賞師傅專注料理的模樣，讓用餐過程充滿對職人精神的感動。

除了高價餐廳，台北眾多平價美食也在李瑜的口袋名單中。位於內湖區的「Extension 1 by 橘色」，以昆布燉熬的湯頭清甜，在其中涮煮肥嫩的肉品，再來上一碗集結精華的鹹粥，平凡的滋味總能讓她感到心滿意足；每日現場手擀義大利麵團的「PASTAIO」，舉凡帽子餃、空包麵、波浪麵、吉他麵等各種多變麵食，都能在此瞥見蹤跡，特別是神似肉丸義大利麵的香草義麵泡芙球，口味更是喚起李瑜對異國的想念；位在天母的「吃吃看TASTERS」，有著看似樸實無華的起司蛋糕，卻已飄香數十年，讓她回憶起大學時期，不顧路途遙遠從新莊搭公車，來回將近2小時的車程，只為一嘗這濃郁的風味。

質感生活品味指南

由於工作壓力時常引發肩頸僵硬，因此重視保養紓壓的李瑜提到，按摩已是平日不可或缺的消遣，她推薦「M One Spa」的大力道按壓，能舒緩肌肉堆積的痠痛，且按摩結束後，還可以順道在「M One Cafe」悠哉享用早午餐；如果是單純想要舒展筋骨，「Villa. like 悅禾莊園Spa」不失為另一個選擇，透過按摩師輕盈的手勁拉展筋骨，加上泰式風格的擺設，感覺就像出國一般恣意。

來「M One Spa」按摩紓壓之後，還能到一旁的「M One Cafe」品嘗早午餐。 （圖／M One Cafe）
來「M One Spa」按摩紓壓之後，還能到一旁的「M One Cafe」品嘗早午餐。 （圖／M One Cafe）

而深受歐美品酒文化薰陶的李瑜，從20 歲開始，即因為一杯Dry Martini，讓她成為「貓下去敦北俱樂部」的死忠粉絲，對烈酒情有獨鍾，因此，適度品味好酒也成了李瑜生活中放鬆自己的另一種方式。

此外，預約制的「Shochu sake bar 小酒」，是熱愛日韓清酒的人不可錯過的祕密去處，慵懶昏黃的燈光伴隨著輕鬆的情調，讓她直呼適合第一次約會的情侶。年末時光，若能選定氛圍極佳的酒吧，不論是獨處，或是與三五好友相聚，都能在寒冷的冬季，於心中點燃溫暖的火光。

曾在世界各地走跳的李瑜，認為台北最為獨特的是，在緊湊的生活環境中，仍能保有愜意的角落，並且滿足各式性格的人。透過探索台北各種個性街區，總能找到與自己心靈契合的一隅；也能在極短的距離間，找到符合需求的店家放鬆身心、滿足味蕾，在獲得滿滿能量之後，又能重新邁開步伐，展望全新的一年。

飲酒過量，有害健康

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。

台北畫刊109年12月-年末時光 我在台北過得好精采
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