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街區串起的購物勝地 台北血拚狂潮

聯合新聞網 / 臺北畫刊
與百貨週年慶的戰線相互呼應，巷弄小店從9 月起也陸續展開特賣活動，甚至延伸至年末，呈現商圈最有活力的一面。 （攝影／張晋瑞）
與百貨週年慶的戰線相互呼應，巷弄小店從9 月起也陸續展開特賣活動，甚至延伸至年末，呈現商圈最有活力的一面。 （攝影／張晋瑞）

文－張雅琳 攝影－張晋瑞、黃映嘉

即將迎來耶誕、跨年等節日，讓人不免俗地想在年末採購一番慰勞自己。台北擁有多個百貨商圈，又有便捷的大眾運輸系統串接，儼然是購物族的血拚天堂。不妨跟著「懂買」的日系品牌公關公司負責人Machiko（鈴木真知子），一探她眼中台北的購物樂趣。

台日過節氣氛大不同

台北已有濃濃的冬意，Machiko 身著一襲時髦俐落的單肩上衣和褲裝，模樣熱情爽朗又幹練。她來自日本大阪，因為愛上台灣，高中畢業就離家來台學中文、工作，長年在時尚產業深耕經營，一直到現在獨立創業，累積了豐富的採購經驗和美感品味。

台北許多選貨店的商品都極具特色，每到年末Machiko也總會在此買些貴重禮物送給自己。 （攝影／張晋瑞）
台北許多選貨店的商品都極具特色，每到年末Machiko也總會在此買些貴重禮物送給自己。 （攝影／張晋瑞）

每到歲末年終，Machiko 就會買些平時捨不得出手的東西送給自己。她笑稱隨著年紀增加，購物習慣也有所改變，「現在對我來說，購物講究的是質不是量，會選擇買品質好的包包或是貴重飾品。」她提到耶誕節到跨年期間是日本的長假，所以日本人一定會買耶誕禮物贈送親友，從11 月開始，每個城市都處於熱鬧歡騰的過節氣氛中，讓人不自覺產生強烈的購物慾。

反觀台灣，Machiko 觀察到近年無論是耶誕活動、街區主題燈飾等造景，都把台北的夜晚妝點得閃亮迷人，百貨公司串聯東區、華陰等特色商圈，令人逛街的同時就能感受耶誕氛圍，「這幾年台灣改變很多，特別是許多國外品牌來台北展店，不用出國也可以盡情血拚。」Machiko 笑說特別是大台北地區的購物戰線拉得很長，從9、10 月的百貨週年慶開始就「很好買」，尤其是化妝品下殺折扣誘人，又有超多贈品，是與日本很不一樣的地方。

徒步挖掘巷弄特色店

來台超過十年的Machiko，承接多個日系品牌的公關工作，可說是業界公認的台日友好大使。能居中穿針引線，除了Machiko 自身的專業和講得一口流利的中文，也歸功於她對台灣潮流文化的了解。

「很多人問我，你一個日本人怎麼會知道這麼多連台灣人都未必知道的店？因為我很愛走路，每天下班就走不一樣的路回家，有機會開發很多小店。」相較於大品牌齊聚的百貨公司，Machiko更熱衷開發像是「團團TUANTUAN」、「初衣食午」、「富錦樹Fujin Tree 355」這類選貨店，店內匯集了各種年輕設計品牌，每間店都是主理人生活風格及自我品味的集大成。信義區和大安路一帶也有她愛逛的巷弄小店，「選貨店就是什麼都有，可以看到很多東西。我通常會先看一下架上有哪些品牌的商品，從這裡就能看出採購者的眼光，觀察店員的穿著，也可以更快掌握這間店大概的風格。」

Machiko十分推薦大稻程、誠品生活「神農生活」，展現台灣設計活力的MIT商品，對觀光客來說相當有吸引力。 （攝影／黃映嘉）
Machiko十分推薦大稻程、誠品生活「神農生活」，展現台灣設計活力的MIT商品，對觀光客來說相當有吸引力。 （攝影／黃映嘉）

每到耶誕時節，各大商圈除了店內燈火閃爍搖曳、播送耶誕組曲的佳音，也會因應年末的派對聚會潮，推出主題禮品精選、交換禮物推薦等商品展，為年底的珍貴時刻添加暖心氣氛。

從街區長出的台灣文化

Machiko回憶自己剛來台北時，覺得各商圈好像大同小異，但這幾年來她發現MIT的議題開始受到重視，也有很多優秀的台灣設計師品牌益發成熟，在台北逛街變得更有趣了。

挑個舒服的下午，從以捷運中山站、雙連站為主軸形成的南西商圈出發，逐步探訪特色MIT品牌小店，走得腳痠，三、五步就有一間髮廊可以洗頭按摩，休息夠了，下一站再往不遠的大稻埕或充滿年輕潮流氣息的西門町移動，一路上吃吃喝喝、輕鬆走逛，這就是Machiko 心中推薦給外國朋友最棒的台北逛街style。

若是日本友人來訪，Machiko 也有自己的一套獨門街區攻略，她最喜歡帶友人去大稻埕走走逛逛，這裡曾是台北最重要的商貿中心，現在仍是中藥、南北貨的集散地，保留了台灣以前的味道，加上近年文創小店、咖啡廳紛紛進駐，展現新世代的創造力，新舊交融構築出迷人的時空感。

Machiko 強調，外國觀光客來台灣，自然是想買台灣在地的東西。曾被CNN 評選為「世界最酷百貨」之一的誠品生活松菸店，集結了上百個品牌，其中不乏台灣新銳設計師的創意作品，蘊含豐富又有質感的台灣元素，是她會推薦給外國朋友的好去處。要說到很有台灣溫度的逛街據點，還有誠品生活南西店4 樓的新型態複合商場「神農生活」，從充滿地方風土故事的節氣物產到風格選物，都帶給人們全新的生活視野。

Machiko 對於購物有自己的一套心得，尤其喜歡開發帶有主理人個性的生活風格小店。 （攝影／張晋瑞）
Machiko 對於購物有自己的一套心得，尤其喜歡開發帶有主理人個性的生活風格小店。 （攝影／張晋瑞）

瞄準充滿購物氣息的年末，百貨櫥窗已紛紛換上新裝，融入熱鬧繽紛的購物氛圍。忙碌辛苦了一整年，除了送禮給珍愛的人，傳遞祝福心意，也別忘了在此刻好好寵愛自己，為自己挑一件飽含創作者心意的MIT 小物，感受在台北購物的在地氣息。

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。

台北畫刊109年12月-年末時光 我在台北過得好精采
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