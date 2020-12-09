氛圍熱絡的單口喜劇 台北歡笑時光

文－林郁姍 攝影－蔡耀徵、黃映嘉 圖－好好笑女孩、二三喜劇、卡米地喜劇俱樂部

簡單素淨的舞台，只需一個人和一支麥克風，就能用幽默詼諧的對白，擴散滿滿的歡樂能量，此種表演稱作「單口喜劇」或「站立喜劇」（Stand-up comedy）。透過單口喜劇能夠容納多元聲音的段子，演員與觀眾在城市中交織出歡笑的畫面。年末，別一個人宅在家了，台北跨年活動如此豐富，演唱會、煙火秀等不勝枚舉，不妨來點新鮮體驗，到單口喜劇的演出現場，與眾人一同哄堂大笑，一掃平日的疲憊。

綻放中的單口喜劇表演

近幾年單口喜劇在台灣大受矚目，多半是從網路平台開始累積影響力，進而逐漸往現場表演擴張，而「Two Three Comedy 二三喜劇」正是台北新興的單口喜劇表演場所。創辦人之一、已有8 年單口喜劇演員資歷的微笑丹尼認為，單口喜劇文化在歐美國家已有相當久的表演歷史，段子包括社會議題和時事嘲諷等內容，演員與現場觀眾已培養出良好的互動默契。

雖說單口相聲、舞台劇、歌劇等在台北匯集的現場表演型態早已不勝枚舉，但目前相對較少的單口喜劇，打破表演者對觀賞者單向演出的模式，用雙向對話產生你來我往的拋接感，微笑丹尼說，喜劇演員會不時在跟觀眾的互動中，用最快的速度組織出笑話，同時跟著現場的呼吸律動改變段子，「這就是現場最大的魅力！」當然也不時會遇到想考倒表演者的觀眾，但通常當演員自嘲、承認自己束手無策時，反而能炒熱現場氣氛。其中，不少觀眾也喜歡欣賞演員之間的互相吐槽（diss)或救場，透過各種即興發揮，延伸出新段子。

觀眾也是表演者

而單口喜劇的另一個特點，就是營造一個人人都能表演的舞台，不需是訓練多年的喜劇演員，只要是單純想講笑話的素人，都能直接報名上台演出，用最赤裸的方式與現場對決，就算是不純熟的段子，只要觀眾給予笑聲和掌聲，就是最直接的肯定，「這是一項允許及時修正的表演藝術。」微笑丹尼這麼說道。素人演員從沒有相關經驗，到能夠掌控全場氣氛的練功過程，也能成為表演內容之一，因此無形中出現許多想成為喜劇演員的斜槓人才，例如，廚師、自由接案作家、即將畢業的大學生……都聚集到這個舞台，發揮引人歡笑的天賦。

例如曾有一位剃髮、穿著袈裟的和尚，一上台就吸引現場的目光，講的內容並非佛法、涅槃、極樂天堂，而是以幽默詼諧的方式，闡述宗教鮮少觸及的同志議題，而台下觀眾更是回以熱烈的掌聲，展現出台北人對於多元議題的高接受度。

從凱達格蘭大道成為民眾表達意見的現場，到各大專院校自主性的政治訴求……台北屢屢展現對各種公共議題的包容性，而在此生活的人們，也早已自然而然在日常言談間關注各種公共事務。因此，當單口喜劇以此作為段子來表演時，不僅能引發觀眾共鳴，還能讓台上台下藉由城市的多元觀點，加深彼此的連結。

段子以女性話題為主的喜劇組合「好好笑女孩」目前運用「月半窩表演空間」為演出基地。 （圖／好好笑女孩）

喜劇表演空間百家爭鳴

從在台北的演出經驗，微笑丹尼觀察到，諷刺性的話題最能引起共鳴，像是兩岸關係、天龍國與苗栗國等，只要在段子中融入這幾個關鍵字，都能引起觀眾會心一笑。長遠來看，微笑丹尼指出，早年偏羶色腥的笑話較受歡迎，如今的觀眾則更期待演員以自己的經歷來講段子，因為貼近個人真實、有自我觀點的獨創性，更能觸碰到觀眾的心。

微笑丹尼提到，目前二三喜劇結合酒吧複合經營，入場方式以一杯酒水為低消，便能聽2 個小時的段子，他發揮喜劇演員的幽默本質：「就像購買速食餐廳的兒童餐會送玩具，我們就是那個玩具，買酒水送笑話的概念。」透過微笑丹尼的詼諧比喻，或許能窺見觀眾下班後來到酒吧聚會聊天，同時聽笑話解悶的娛樂情景，「尤其台北人口密度高、居民來自世界各地，二三喜劇甚至每週固定設有英語段子時間，讓所有人都能在這裡找到歡笑。」透過英語段子討論外國時事，例如美國總統大選，讓單口喜劇不論在語言或話題上都能更廣闊。

台北另一個知名單口喜劇表演場所「卡米地喜劇俱樂部」，早於2009 年單口喜劇尚未在台灣流行時就已創立，並培養出許多知名的單口喜劇演員，微笑丹尼也是其一。卡米地的觀眾大都對單口喜劇有一定的認識和喜愛，因此對時事嘲諷，或是以自己和他人的悲劇、戰爭、歧視話題有關的地獄哏（Hellish gags）都頗能接受；而由黃小胖創辦的「月半窩表演空間」，演員和觀眾以女性居多，微笑丹尼形容月半窩的段子內容和整體氛圍都更溫柔一點，談論的大都是與女性有關的話題或時興用詞。

「卡米地喜劇俱樂部」作為台北單口喜劇空間的先驅，集結眾多喜劇人才，將此種表演藝術的魅力全面擴散。 （圖／卡米地喜劇俱樂部）

這些不同的空間取向和創辦人個性，都為台北單口喜劇演出增添不少色彩，因此，在了解這麼多關於單口喜劇的魅力後，不妨相約親朋好友，來到演出現場，親身沉浸在這些笑語中，保持幽默的心情，開朗地迎接嶄新的一年！

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。