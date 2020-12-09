快訊

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

偵查佐為找消失12年的女孩想破頭 老婆一句話突破瓶頸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

氛圍熱絡的單口喜劇 台北歡笑時光

聯合新聞網 / 臺北畫刊
微笑丹尼透過各種精彩的笑話段子，為台北娛樂生活注入充沛活力。 （攝影／黃映嘉）
微笑丹尼透過各種精彩的笑話段子，為台北娛樂生活注入充沛活力。 （攝影／黃映嘉）

文－林郁姍 攝影－蔡耀徵、黃映嘉 圖－好好笑女孩、二三喜劇、卡米地喜劇俱樂部

簡單素淨的舞台，只需一個人和一支麥克風，就能用幽默詼諧的對白，擴散滿滿的歡樂能量，此種表演稱作「單口喜劇」或「站立喜劇」（Stand-up comedy）。透過單口喜劇能夠容納多元聲音的段子，演員與觀眾在城市中交織出歡笑的畫面。年末，別一個人宅在家了，台北跨年活動如此豐富，演唱會、煙火秀等不勝枚舉，不妨來點新鮮體驗，到單口喜劇的演出現場，與眾人一同哄堂大笑，一掃平日的疲憊。

綻放中的單口喜劇表演

近幾年單口喜劇在台灣大受矚目，多半是從網路平台開始累積影響力，進而逐漸往現場表演擴張，而「Two Three Comedy 二三喜劇」正是台北新興的單口喜劇表演場所。創辦人之一、已有8 年單口喜劇演員資歷的微笑丹尼認為，單口喜劇文化在歐美國家已有相當久的表演歷史，段子包括社會議題和時事嘲諷等內容，演員與現場觀眾已培養出良好的互動默契。

雖說單口相聲、舞台劇、歌劇等在台北匯集的現場表演型態早已不勝枚舉，但目前相對較少的單口喜劇，打破表演者對觀賞者單向演出的模式，用雙向對話產生你來我往的拋接感，微笑丹尼說，喜劇演員會不時在跟觀眾的互動中，用最快的速度組織出笑話，同時跟著現場的呼吸律動改變段子，「這就是現場最大的魅力！」當然也不時會遇到想考倒表演者的觀眾，但通常當演員自嘲、承認自己束手無策時，反而能炒熱現場氣氛。其中，不少觀眾也喜歡欣賞演員之間的互相吐槽（diss)或救場，透過各種即興發揮，延伸出新段子。

觀眾也是表演者

而單口喜劇的另一個特點，就是營造一個人人都能表演的舞台，不需是訓練多年的喜劇演員，只要是單純想講笑話的素人，都能直接報名上台演出，用最赤裸的方式與現場對決，就算是不純熟的段子，只要觀眾給予笑聲和掌聲，就是最直接的肯定，「這是一項允許及時修正的表演藝術。」微笑丹尼這麼說道。素人演員從沒有相關經驗，到能夠掌控全場氣氛的練功過程，也能成為表演內容之一，因此無形中出現許多想成為喜劇演員的斜槓人才，例如，廚師、自由接案作家、即將畢業的大學生……都聚集到這個舞台，發揮引人歡笑的天賦。

例如曾有一位剃髮、穿著袈裟的和尚，一上台就吸引現場的目光，講的內容並非佛法、涅槃、極樂天堂，而是以幽默詼諧的方式，闡述宗教鮮少觸及的同志議題，而台下觀眾更是回以熱烈的掌聲，展現出台北人對於多元議題的高接受度。

從凱達格蘭大道成為民眾表達意見的現場，到各大專院校自主性的政治訴求……台北屢屢展現對各種公共議題的包容性，而在此生活的人們，也早已自然而然在日常言談間關注各種公共事務。因此，當單口喜劇以此作為段子來表演時，不僅能引發觀眾共鳴，還能讓台上台下藉由城市的多元觀點，加深彼此的連結。

段子以女性話題為主的喜劇組合「好好笑女孩」目前運用「月半窩表演空間」為演出基地。 （圖／好好笑女孩）
段子以女性話題為主的喜劇組合「好好笑女孩」目前運用「月半窩表演空間」為演出基地。 （圖／好好笑女孩）

喜劇表演空間百家爭鳴

從在台北的演出經驗，微笑丹尼觀察到，諷刺性的話題最能引起共鳴，像是兩岸關係、天龍國與苗栗國等，只要在段子中融入這幾個關鍵字，都能引起觀眾會心一笑。長遠來看，微笑丹尼指出，早年偏羶色腥的笑話較受歡迎，如今的觀眾則更期待演員以自己的經歷來講段子，因為貼近個人真實、有自我觀點的獨創性，更能觸碰到觀眾的心。

微笑丹尼提到，目前二三喜劇結合酒吧複合經營，入場方式以一杯酒水為低消，便能聽2 個小時的段子，他發揮喜劇演員的幽默本質：「就像購買速食餐廳的兒童餐會送玩具，我們就是那個玩具，買酒水送笑話的概念。」透過微笑丹尼的詼諧比喻，或許能窺見觀眾下班後來到酒吧聚會聊天，同時聽笑話解悶的娛樂情景，「尤其台北人口密度高、居民來自世界各地，二三喜劇甚至每週固定設有英語段子時間，讓所有人都能在這裡找到歡笑。」透過英語段子討論外國時事，例如美國總統大選，讓單口喜劇不論在語言或話題上都能更廣闊。

台北另一個知名單口喜劇表演場所「卡米地喜劇俱樂部」，早於2009 年單口喜劇尚未在台灣流行時就已創立，並培養出許多知名的單口喜劇演員，微笑丹尼也是其一。卡米地的觀眾大都對單口喜劇有一定的認識和喜愛，因此對時事嘲諷，或是以自己和他人的悲劇、戰爭、歧視話題有關的地獄哏（Hellish gags）都頗能接受；而由黃小胖創辦的「月半窩表演空間」，演員和觀眾以女性居多，微笑丹尼形容月半窩的段子內容和整體氛圍都更溫柔一點，談論的大都是與女性有關的話題或時興用詞。

「卡米地喜劇俱樂部」作為台北單口喜劇空間的先驅，集結眾多喜劇人才，將此種表演藝術的魅力全面擴散。 （圖／卡米地喜劇俱樂部）
「卡米地喜劇俱樂部」作為台北單口喜劇空間的先驅，集結眾多喜劇人才，將此種表演藝術的魅力全面擴散。 （圖／卡米地喜劇俱樂部）

這些不同的空間取向和創辦人個性，都為台北單口喜劇演出增添不少色彩，因此，在了解這麼多關於單口喜劇的魅力後，不妨相約親朋好友，來到演出現場，親身沉浸在這些笑語中，保持幽默的心情，開朗地迎接嶄新的一年！

【完整內容請見《台北畫刊》12月號635期】。

台北畫刊109年12月-年末時光 我在台北過得好精采
台北畫刊109年12月-年末時光 我在台北過得好精采

相關新聞

金獎咖啡專門店的美味提案

台北咖啡節TSCA金杯獎今年來到第三屆，除了義式組與手工組競賽，今年更增加「最佳台灣咖啡獎」，藉此鼓勵店家使用在地咖啡豆，烘焙出最具台灣味的咖啡。本屆吸引近百間店家報名參賽，經過專業的評審，遴選出13家台北必訪咖啡館，就讓《C³offee 咖啡誌》編輯長帶著大家深入探訪，尋找其中的美味吧！

神功護體台北湯麵

台北的牛肉麵當然多到不計其數，曾經入選米其林必比登美食推薦者頗多，諸如：清真中國牛肉麵食館、建宏牛肉麵、老山東牛肉家常麵店、廖家牛肉麵、林東芳牛肉麵、劉山東牛肉麵、牛店精燉牛肉麵、天下三絕等等，但對台北的老饕來說，這些還不足夠，「2020台北市牛肉麵饕味國際大比拚」於10月出爐，光是入圍者就有74家，評比以湯頭分為清燉、紅燒、番茄三組，與賽者個個大有來頭，甚至吸引東洋武士日本拉麵店「Hiro's らぁ麵Kitchen」來一較高下。

整合科技創造歡樂 —跨年晚會製作群

五光十色、絢爛奪目、人聲鼎沸……跨年晚會聚攏了整座城市的歡騰，讓全城盡情享樂！與此同時，一組百人團隊正奔走著，撐起這場盛會，他們是「必應創造」，在製作過多場演唱會，也觀摩過全台跨年晚會後，秉持著製作表演一貫的熱忱，擴大年末歡慶的期程、加入創新科技的運用，試圖將更好的台北跨年晚會帶到觀眾眼前。

翻轉文物的設計進行曲

原本只能在博物館中欣賞的歷史文物、書法畫作，近年來也搭上文創風潮，成了日常生活中可見的風景；你我不僅有機會吃到用仙草做成的山水畫，也能背著印有青花瓷紋的包包逛遍大街小巷。透過品牌授權，博物館的典藏文物搖身變為新潮的設計品，賦予文物不一樣的新生命。

雜誌主編Stanley：跨年活動不是倒數就結束

一年365 日的生活，可以一成不變，也可以透過創意巧思，讓分分秒秒都成為下一段精彩人生的可能節點。每個人都有一套屬於自己的跨年儀式，《Shopping Design》主編Stanley 偏好為每年的最後一日注入可以迎新的感性能量，讓新年的第一天延續著前一晚積累的感動，充實開展。

氛圍熱絡的單口喜劇 台北歡笑時光

簡單素淨的舞台，只需一個人和一支麥克風，就能用幽默詼諧的對白，擴散滿滿的歡樂能量，此種表演稱作「單口喜劇」或「站立喜劇」（Stand-up comedy）。透過單口喜劇能夠容納多元聲音的段子，演員與觀眾在城市中交織出歡笑的畫面。年末，別一個人宅在家了，台北跨年活動如此豐富，演唱會、煙火秀等不勝枚舉，不妨來點新鮮體驗，到單口喜劇的演出現場，與眾人一同哄堂大笑，一掃平日的疲憊。

街區串起的購物勝地 台北血拚狂潮

即將迎來耶誕、跨年等節日，讓人不免俗地想在年末採購一番慰勞自己。台北擁有多個百貨商圈，又有便捷的大眾運輸系統串接，儼然是購物族的血拚天堂。不妨跟著「懂買」的日系品牌公關公司負責人Machiko（鈴木真知子），一探她眼中台北的購物樂趣。

犒賞日夜辛勞的愜意清單 台北放鬆境地

平日縱使叱咤職場，歷經一整年夜以繼日的辛勞後，也要鬆綁身上緊繃的發條，給自己喘息的空間。《Tatler Taiwan》雜誌總編輯李瑜，運用自身對時尚美學的涵養，為我們推薦適合年末放鬆的行程，從SPA按摩再到小酒館喝一杯，或是以散步的方式體驗平價小吃，巷弄之間，就能串聯起這些放鬆場域。2020年即將邁入尾聲，不妨以一頓可口的佳餚，或是一趟自在的漫遊，好好犒賞自己一番。

感受四季愜意生活 台北城市紀念品續發

台北市生活節奏明快，人們汲汲營營在都會生活之餘，也要吃得健康、用得自然。台北市觀光傳播局推出新一波城市紀念品，聯名「LocknLock 樂扣樂扣」與「大春煉皂」， 邀請民眾一同找到最自在舒適的生活姿態， 感受城市中的四季變化。

神明捎來的年度邀請 2020 萬華大鬧熱

艋舺青山宮今年擴大舉辦「艋舺大拜拜」祭典之外，更有新興的藝文展演，為傳統民俗活動注入新氣象。中華文化總會今年首度舉辦「2020 萬華大鬧熱」活動，為期1 個月的地方藝術慶典，包含音樂演出、市集、主題展覽、論壇、城市散步導覽等，一系列活動融合新創設計與民俗信仰，交織出古城新氣象。

燃氣熱水器安裝有方法 防範居家一氧化碳中毒

天氣逐漸轉涼，除了外出不忘添加衣物保暖，許多人也開始啟動居家保暖措施，像是泡個暖暖的熱水澡，為即將到來的冬季調節居家時光的舒適度。然而天冷時節，在家不僅要阻絕寒風，讓自己足夠溫暖，更要注意室內一氧化碳中毒危機，暖得舒適，也要住得安全。

實踐台北宜居大未來 台北市副秘書長李得全談居住正義

落實「居住正義」，是台北市長柯文哲競選時所提出的承諾，也是至今仍持續努力的施政重點。在市長授命下，具有都市規劃與地政等相關學識、經歷的台北市政府副秘書長李得全，肩負督導居住正義政策規畫與執行的重任。透過多元參與，不斷滾動進化提出「居住正義2.0」系列行動，運用公私協力及跨域治理，提高社會住宅服務質量、協助危老建物改善或重建，並且致力健全房市，為市民打造一個可以安身立命的「宜居台北」。

熱門新聞

神功護體台北湯麵

美國外交官的高雄日常 原來和你距離這麼近

路竹「柑仔蜜」正著時

伊朗跆拳道國手的第二個家鄉

說台語的法國人 做伙來開講

走讀有趣的歷史現場 內門有意思

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。