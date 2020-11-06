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燃氣熱水器安裝有方法 防範居家一氧化碳中毒

聯合新聞網 / 臺北畫刊
攝影ー許𦱀倩
攝影ー許𦱀倩

文ーMidori．攝影ー許𦱀倩

天氣逐漸轉涼，除了外出不忘添加衣物保暖，許多人也開始啟動居家保暖措施，像是泡個暖暖的熱水澡，為即將到來的冬季調節居家時光的舒適度。然而天冷時節，在家不僅要阻絕寒風，讓自己足夠溫暖，更要注意室內一氧化碳中毒危機，暖得舒適，也要住得安全。

調查數據顯示，台北市近3 年仍有23 起因燃氣熱水器引發一氧化碳中毒的案例，造成4 人死亡、71 人受傷。原因多為燃氣熱水器安裝不當，導致意外頻傳，顯示防範一氧化碳中毒仍是維護居家安全的重大課題。

對此，民眾除了應選擇有合格證書的承裝業者進行安裝，若發現無合格證書或不當安裝的業者，也可立即向台北市消防局檢舉，一經查獲違規將予以嚴格處分，並將違規業者資訊公布於台北市消防局官網，守護民眾居家安全。

除了熱水器設備安裝施作把關外，民眾若發現一氧化碳中毒事故，須立即將門窗打開使空氣流通，如中毒者有噁心、嘔吐及暈眩等症狀時，則須立刻協助其移動到通風處，保持呼吸道暢通，並盡速撥打119 電話求助，將會有執勤員24 小時在線指導急救方式，救護人員也會隨即到場協助急救。

為有效提升市民居住安全，台北市消防局「110 年燃氣熱水器遷移或更換補助計畫」將於明年1 月1 日開跑，申請案件經消防局派員居家訪視後，若確認熱水器有安裝不當而有一氧化碳中毒疑慮時，即符合申請補助資格。補助名額共計473 戶，每戶可補助3,000 元，每戶以1 次為限，並以低收入戶為優先補助對象，額滿截止，歡迎市民屆時撥打電話至居住地消防分隊或臨櫃申請。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。

台北畫刊109年11月-宜居台北 共好居住典範·民宅更新修繕·房市交易透明
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