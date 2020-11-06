神明捎來的年度邀請 2020 萬華大鬧熱

文ーMidori．圖ー中華文化總會

艋舺青山宮今年擴大舉辦「艋舺大拜拜」祭典之外，更有新興的藝文展演，為傳統民俗活動注入新氣象。中華文化總會今年首度舉辦「2020 萬華大鬧熱」活動，為期1 個月的地方藝術慶典，包含音樂演出、市集、主題展覽、論壇、城市散步導覽等，一系列活動融合新創設計與民俗信仰，交織出古城新氣象。

其中，以艋舺大拜拜為主題的「青山開趴」特展，11 月27 日將於台北市鄉土教育中心登場，不僅展現艋舺青山王流傳百年的祭典習俗，更加入AR 互動體驗，打造一場青山王的跨時空生日派對。此外，由「島內散步」團隊以「迎青山王祭典」為主題規畫多條萬華導覽路線，邀請資深民俗老師帶大家追陣頭，認識青山宮民俗特色。

12 月初登場的則是以「城市新聲響」為主題的音樂祭，攜手「火氣音樂」策畫7 場音樂演出，邀請近30 組不同世代、不同風格的演出團體，於艋舺公園大小舞台接力登場。此外，12 月5 日至6 日將於艋舺公園舉辦以「Home Party」為主題的市集，由「舒喜巷」策畫，邀請40 家在地品牌應援，現場將有咖啡、青草、新創、職人、信仰等相關美食及手作體驗，讓萬華在青山王祭典期間，遍地充滿樂聲與歡樂。

「萬華大鬧熱」不僅替青山王暖壽，也邀請民眾共襄盛舉萬華年度藝文盛會，換個角度，重新看見傳統民俗與新創能量共同交織而出的獨特面貌。

日期：11/18（三）～ 12/20（日）

地點：艋舺公園、台北市鄉土教育中心、新富町文化市場、艋舺青山宮

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。