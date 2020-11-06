感受四季愜意生活 台北城市紀念品續發

文ーMidori．攝影ー羅健宏

台北市生活節奏明快，人們汲汲營營在都會生活之餘，也要吃得健康、用得自然。台北市觀光傳播局推出新一波城市紀念品，聯名「LocknLock 樂扣樂扣」與「大春煉皂」， 邀請民眾一同找到最自在舒適的生活姿態， 感受城市中的四季變化。

觀光傳播局和居家用品LocknLock 樂扣樂扣聯名推出「Bravo Bag 萬用收納包」，以台北市觀光巴士作為外觀，內附一只頂級Bisfree 純淨抗菌保鮮盒，材質輕巧、不易摔破，承襲品牌一貫的環保及健康訴求，推廣多加使用保鮮盒存放食物、減少使用一次性餐具， 無論居家收納或是外出攜帶都好用。

另外，有感於台北迷人的四季景色，觀光傳播局也和大稻埕在地品牌大春煉皂共同聯名開發限定四季皂「台北趴趴皂──四季系列」，以品牌經典品項重新設計獨家包裝， 分別描述台北城市的四季風貌：「春浴──陽明花芋」以台北祕境陽明山為設計主題；「沐夏──象山夜幕」以台北四獸山的角度眺望繁華的台北景色；「秋潔──城市藝節」用城市多元繽紛的展演嘉年華拼貼出城市色彩； 「冬洗──北投討喜」則邀請旅人在靜謐時光中自在泡湯，溫暖迎接即將到來的新年。

一年之末，以四季療癒的風景，褪去整年度的疲憊，帶著兼顧實用與美感的最佳城市伴手禮「Bravo Bag 萬用收納包」和「台北趴趴皂 ── 四季系列」，體驗台北愜意生活。

「台北趴趴皂——四季系列」以全新限量設計包裝，讓居家生活也能洋溢台北的四季氛圍。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。