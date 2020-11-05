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當自然、藝術與生活相遇 2020 關渡國際自然藝術季

聯合新聞網 / 臺北畫刊
2020 關渡國際自然藝術季中，來自馬來西亞的藝術家陳抒漫，以作品《破土》連結關渡自然公園與兒時漁村記憶，使用竹子和繩結等工法完成現場創作，天然素材呈現作品的純樸美感。
2020 關渡國際自然藝術季中，來自馬來西亞的藝術家陳抒漫，以作品《破土》連結關渡自然公園與兒時漁村記憶，使用竹子和繩結等工法完成現場創作，天然素材呈現作品的純樸美感。

文ーSharon Wang 圖ー社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處

「關渡國際自然藝術季」自2006 年起每年於關渡自然公園舉辦，邀請多位國際藝術家利用自然素材，現地創作出能展現藝術美感、傳遞環境關懷的戶外裝置作品，透過公園內的樹林、草澤、草坪、埤塘、泥灘地等多樣環境，提供自然藝術家發揮創意與想像力的空間。

過往4 年，藝術季主要圍繞在跨域創作、在地整合以及研究調查等議題。今年嘗試將藝術季轉變為具童趣和探索性質，並將年度主題定為「覓」，透過尋覓的方式，邀請民眾一同開啟生活中的探索，深究日常中的細小事物，尋覓大自然的奧妙。

尋覓生活中的奧妙

今年藝術季的創作更重視民眾參與及融入在地精神，打造人與藝術、自然的對話空間； 藉由藝術行動，為關渡自然公園描繪河口文化、溼地保育與環境藝術共生的藍圖，更期待持續為現代社會找回與自然相處的平衡點，例如透過「憶遊味境」系列活動，邀請在地居民與生態研究者舉辦趣味環境教育活動，透過走讀、小旅行、手作體驗等，重新探索人與自然之間的關係。

豐盛多元的活動展演

此外，藝術季積極創造多元體驗的可能性， 如規畫「藝術駐村」，邀請藝術家結合關渡自然元素再創作，並於關渡自然公園內展出。此外，今年還與捷運關渡站附近的50 年老旅社「仙渡莊旅社」合作，邀請藝術家找尋關渡的人文記憶，透過藝術創作重現已拆除的關渡火車站前熱鬧景象，將關渡的故事傳唱下去。「藝術工作坊」開放民眾藉由風景剪紙，以昔日由大屯山脈與觀音山脈形成的淡水河隘口「獅象守口」舊址、茳茳鹹草、下八仙碼頭的漁夫、鴨寮、稻田、農民為主題， 引導民眾認識關渡歷史；「騎讀小旅行」則由在地農民帶領民眾走入關渡平原，聚焦關渡與周邊環境的聯繫，一起探索屬於關渡的故事。此外，「關渡20 週年園慶」工作坊與藝術家合作，探究關渡的環境歷史，如藝術家廖柏森透過特展以及工作坊的形式，回顧關渡自然公園成立緣由與溼地環境保護的歷程。

帶著15 年累積的經驗與感動，藝術季下一階段將落實、深化對地方的了解與關懷，期盼藉由藝術從大自然中發現生活的奧祕，共同為未來生命的永續找到方向。

日期：即日起～ 12/31（四）（每週一休園）

時間：09:00-17:00

地點：關渡自然公園

購票：需購票入園

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。

台北畫刊109年11月-宜居台北 共好居住典範·民宅更新修繕·房市交易透明
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