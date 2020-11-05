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拭去灰塵 使壓花玻璃盛放新生 ——玻璃工藝師

聯合新聞網 / 臺北畫刊
鍾欣穎從繪製設計圖開始，開啟壓花玻璃再製的第一步。
鍾欣穎從繪製設計圖開始，開啟壓花玻璃再製的第一步。

文－林郁姍 攝影－林軒朗

以布輕輕拭淨壓花玻璃，縱使歲月荏苒，玻璃上的貓眼、海棠花、鑽石花、十字星等，仍兀自閃耀著光彩，那是時間帶不走的永恆美麗。本就喜歡蒐集老物的玻璃工藝師鍾欣穎，在接觸壓花玻璃再製這項技法後，便將各式壓花玻璃鑲嵌成器皿，或是重製成耳環、項鍊等精緻小物，讓舊時代的產物在新時代活出第二生命。

過去在台灣住家經常使用的壓花玻璃，隨著流行的住家裝潢風格改變，經常是住屋翻新時被汰換的對象。鍾欣穎說，她以前常會爬上堆得像一座小山的回收品裡挖舊物，跟其他同好展開爭奪戰，想起這「搶垃圾」的畫面，自己都覺得好笑。不過自從個人品牌「ZIAI Studio 自愛」慢慢建立起知名度後， 開始有熱心民眾主動捐獻壓花玻璃，還有人特地從南部載運北上，「目前台灣已停產壓花玻璃，其純淨的色澤與中國大陸製、帶藍光或綠光的壓花玻璃有顯著差異，因此台產玻璃更顯可貴。」

為訂製創作選定花紋、確認尺寸並進行切割。
為訂製創作選定花紋、確認尺寸並進行切割。

08:00-11:00 檢視訂單、回覆信件、操作簡易步驟

鍾欣穎通常會在上午做些相對簡單的工作，例如檢視訂單、待辦事項、回覆信件訊息，接著依循腦中發想的產品模樣，或是案主指定的需求規格著手繪製草圖，以確定所需的玻璃尺寸大小，並選配合適的壓花紋路，之後便可開始進行切割、研磨、清洗， 再於擦乾後的玻璃邊緣包整銅箔膠帶，由於銅箔為焊錫附著的主要媒介，所以銅箔包整的範圍會依照作品需要的邊框大小做調整， 以加強後續焊錫的黏著度。這一連串流暢的動作讓人看得目不轉睛，也不禁期待這些原本被遺棄的老物，在鍾欣穎的巧手下，會拼接成何種瑰麗模樣。

13:00-16:00 焊接玻璃、成品拼裝

在進行玻璃焊接時，鍾欣穎先在已包整銅箔膠帶的玻璃邊緣塗上透明的助焊劑，然後拿取筆狀的電烙鐵蘸錫，不僅作為每片玻璃之間強韌的黏著劑，更是提升成品牢固度的外框。

她提到，這段過程最需要細心與耐心。「焊接時，需要將電烙鐵不斷在浸溼的海綿上降溫，否則電烙鐵的溫度過高，錫融化得太快，反而不利作業。若執行的是立體作品，通常會先進行點對點的焊接，保留微調的空間，確定相對位置後再貼邊接合。」

「明顯的外框」是壓花玻璃再生製品的重要特色，因此鍾欣穎對於外框有嚴格的要求，用來接合玻璃的錫需要塗得飽滿、使邊框呈現圓弧狀，接合後才會牢固且不易歪斜。說來容易，但需熟悉金屬特性、長時間練習，手被燙傷是常有的事，長久下來手甚至會變黑、變粗糙，衣服也常被錫滴到，因此工作時須穿厚衣服保護自己，防止被高溫滴落的錫燙傷。

提及這份工作最困難的地方，她表示，「在創作大型玻璃作品時，得抱在腿上作業，運用肢體去控制作品所欲呈現的角度，與自己的身體合作是一項有趣又艱辛的挑戰。」

鍾欣穎回收壓花玻璃，創造出兼具美觀和實用的品件。
鍾欣穎回收壓花玻璃，創造出兼具美觀和實用的品件。

17:00-20:00 成品染色與打蠟

焊接工作結束後，便進入收尾階段：幫邊框染色。受限於顏料調配技術是國外的專利，顏色只有3種選擇，分別是古銅金、古銅黑，或是保留錫原本的銀色，且顏色會因上色當日天氣或溼度不同而略有差異，呈現偏紅或偏黃，使作品更具獨一無二的個性。最後可依作品需求決定是否上蠟，有人喜歡未上蠟的霧面效果，也有人喜歡上水蠟拋光後的光滑亮面感。

比較自己前後期的作品，鍾欣穎說以前偏純創作，就像品牌「自愛」的含義，從生活中選擇自己愛的、有感覺的來創作。但後來她發現台灣人偏好功能性多過於純然的藝術裝飾，所以也開始製作花器、燈飾、耳環、項鍊、珠寶盒等兼具實用與美觀的物品。

工作之外 玻璃工藝的意義

除了工作具危險性，鍾欣穎自承創作階段很痛苦且封閉，內心每天都在拉扯，但顧客的良善回饋總能喚回她的動力，曾有客人留訊息告訴她：「你真的在做一件很棒的事，要堅持下去！」她也總能從作品中找到使老物重獲新生的意義。

鍾欣穎曾受託製作一件房形容器，進一步溝通後才了解，原來是案主想為愛貓做個骨灰罈，她不僅不避諱，反而很感動能被賦予這樣重大的責任。她以錫在玻璃房形盒子上勾勒出貓咪的輪廓，她認為能夠參與製作這些充滿愛的作品，真的很幸福。另一個委託案是孫子為奶奶訂製海棠花與十字星的玻璃花方盒，不僅材料都是取自家中尚存的壓花玻璃，孫子還替奶奶拍了張坐在窗邊拿著玻璃方盒的照片，最後奶奶還將與家人的合照放進盒中珍藏，並取名為時光寶盒，讓舊玻璃承載了新的價值，繼續邁向往後數十年。

壓花玻璃的重製鑲嵌是純手工的技法，要花費長時間製作，在步調快速的現代益發珍貴。不妨慢下腳步思考，從過往年代汲取風華，發現老物件歷久不衰、曖曖內含光的價值。

姓名：鍾欣穎

職業：玻璃工藝師

人格特質：創作時具美感和想像力，製作時有耐心和細心。

工作任務：結合各種樣式的壓花玻璃，製成兼具實用與美觀的作品；將顧客的所思所想，化作實質物件。

核心理念：推廣壓花玻璃，希望它們不再只是垃圾堆裡的舊物，而是承載故事、收藏美好回憶的作品。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。

台北畫刊109年11月-宜居台北 共好居住典範·民宅更新修繕·房市交易透明
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