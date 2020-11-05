房價資訊全都露 公開透明的房市交易政策

文－Stacy Chiu 攝影－黃政達

身為大城市裡的無殼蝸牛，你是否也曾煩惱租不到或買不起房？台北市政府試圖讓房市交易資訊更透明、公開，並讓房地稅制更為合理，保障自住權益，才能落實買賣雙方的居住正義。為此，台北市政府透過大數據資料，解決實價登錄中，房屋與車位價格混算所造成的房價陷阱，也提供訴訟以外的紛爭解決機制，為民眾調解租屋與購屋糾紛，並結合教育資源宣導租賃知識，從消費者角度消弭資訊不對等的困境。

大數據扣車位算房價讓買賣更透明

台灣早年的房地產市場交易資訊不公開， 買賣雙方在資訊不對等的情況下，「買貴了」或「賣便宜了」的事件時有所聞。如今實價登錄已成為民眾買賣房屋的重要參考，台北市政府甚至將實價資訊揭露的門牌區間縮小至5 號，實價查詢益趨精準，但由於目前沒有強制規範停車位的單價必須與房價拆開申報， 在比較基礎不同的情況下，容易誤判行情。

以包含10 坪、200 萬元車位的40 坪物件為例，若出售價格為2,000 萬元，在缺乏車位售價等相關資訊時，只能以總價含車位計算，得出房屋單價每坪50 萬元的價格，但若將車位與房屋的實際坪數分開計算，真實的房屋坪數、價格應為30 坪、1,800 萬元，亦即每坪單價60 萬元。由此可知，房屋單價若是沒有拆算車位，將會誤判真實的房價。

為此，台北市地政局局長張治祥表示，為了避免上述問題發生，「台北地政雲」首創於買賣實價查詢功能中推出「大數據扣車位算房價」，藉由比對同社區或方圓300 公尺內的車位交易資訊，協助試算扣除車位後的房價，讓民眾比價時不因車位有無而產生混淆，掌握真實的成交單價。

完善消保法體系保障消費者權益

而面對房屋買賣或是租賃糾紛，例如購買預售屋爭議，或是租屋被房東扣留不合理的押金等，在對簿公堂之前，其實可以透過《消費者保護法》體系調解。台北市法務局主任消保官楊麗萍表示，房東與房客也是消保法所稱的業者與消費者，因此一旦出現消費爭議或糾紛，身為消費者的房客可以申請協商，透過消保官協助，達成共識和解並保障權益。

除了租賃爭議外，地政局與消保官也協調許多購屋糾紛，常見的是買賣中古屋後，才發現屋內有漏水及壁癌等問題，因此質疑仲介隱匿屋況；此外，預售屋的爭議也不少，例如消費者反悔想退單，或發現成屋與廣告不符等。

楊麗萍說，若是想諮詢買屋租屋的消費問題，可撥打「1950」專線，由專家協助解惑。若是遇到房屋消費糾紛，除了寄存證信函、上法院外，民眾也可以到行政院消費者保護會官網提出申訴或申請調解，就會由所在地縣市政府及消保官居間協助協調爭議，對消費者而言省時又省事。

除了消費糾紛發生後的協商，地政局與法務局也著重於事前的防範與宣導，像是走入校園及社區，透過講座及設攤等方式，從民眾端加強宣導租賃專法規定、訂定租賃契約的細節與常見租賃糾紛及救濟途徑；地政局也與大專院校合作，於學校官網建置租賃安全相關資訊連結，提供租屋權益維護及建物安全查詢的管道，以保障學生租屋權益，降低糾紛發生機率。

透過居住正義2.0，讓台北新生代或是離鄉背井前來台北打拚的人們，不須擔心買不起房、租不起屋，而健全房市政策的落實，以及強化交易安全的服務，從居住安心到居住尊嚴，讓所有人都能在台北找到自己的一方天地。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。