民宅更新修繕 打造安全便利的居住環境

文－黃映嘉 攝影－黃政達 圖－台北市都市更新處

台北市目前仍有許多屋齡超過30年以上的老舊住宅，尚待被加強打造為全齡居住空間。除了優先強制拆除、重建海砂屋或結構有安全疑慮的建築物，台北市政府也致力推動民宅整建維護，包括提供「在宅安老宅」一站式居家修繕、補助增設電梯，並持續推動「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」，期許高齡者在台北的生活能免去諸多不便；另外也聚焦中低收入戶原住民，提供「建構或修繕住宅補助」，讓所有民眾共同宜居在台北。

老舊住宅增設電梯方案

台北市老屋存量為六都之首，平均屋齡34.6 年，其中30 年以上無電梯的公寓約有8 萬餘棟，但拆除重建在土地建物密集度高的城市並不容易，面臨2025 年全國即將邁入超高齡社會，對居家機能及安全性有著急迫需求，相較於拆除重建，在原建物增建電梯可更有效解決現況問題。

台北市都市更新處處長陳信良表示，「依老舊住宅增設電梯補助的申請規範，需為屋齡20 年以上的非高級住宅，而且是6 層樓以下、住宅比例達全棟2 分之1 以上的無電梯集合住宅。符合條件的老舊住宅，便可著手整合住戶意願、成立管理委員會，並針對補助項目製作申請書，向更新處提出申請。」

圖為江南公寓增設電梯前。 圖－台北市都市更新處

申請通過將可獲得總工程經費50% 的補助額度，補助金額原則上以220 萬為上限；但如果屬於依法公告畫定的「整建住宅」（簡稱整宅），補助額度可再提高。陳信良更特別以住戶多達196 戶的劍潭整宅為例，「由於空間狹小居住不易，加上住戶平均年齡偏高，實在不捨長者上、下樓梯戰戰兢兢的模樣，因此更新處成立專案協助處理，最終補助款核准高達9 成，並於2020 年4 月開始施工，預計於明年農曆年前完工。」

位於潮州街，屋齡30年以上的旭大華廈，住戶黃太太體恤鄰居長輩爬樓梯的辛勞，在網路上看到市府有補助老舊建築增設電梯的方案，便偕同鄰居前往參加更新處舉辦的整建維護政策宣導說明會。黃太太說，「在了解申請過程和詳情後，很快就和其他住戶達成共識，並透過建築師事務所向更新處提出申請，電梯蓋好之後，長輩回家不再是一件苦差事了。」

在宅安老宅提供一站式服務

增設電梯有助於改善長輩進出不便的情形，「在宅安老宅」一站式服務則協助打造居家友善環境。台北市社會局股長林培涵提到，「所謂的在宅安老宅一站式居家修繕，目的是為了讓長輩能在家中安全無虞地過生活，避免因家中未裝設輔助設備而導致行走不便，甚至發生跌倒受傷的情況，因此社會局委託民間單位協助打造適合長者居住的居家環境。」2020年1月截至8月底，共完成509件到宅評估、核定351案。

委託單位扶老專案督導曾華昶提到，「經審核通過的申請案，基金會將配置扶老秘書與申請民眾保持密切往來，包括偕同職能治療師評估居家修繕及規畫輔具動線，並幫助民眾提出申請，減省辦理時間，成為民眾對外溝通的最佳橋梁。」在居家修繕的過程中，扶老秘書也會適時關懷長者生活上的需求，不僅幫助長輩改善居家環境，更走入他們的生活，讓政策推行也伴隨著溫暖關懷。

申請民眾經與職能治療師溝通、討論，設置符合需求的扶手，提升居家安全性。（攝影／黃政達）

曾華昶服務對象之一的張大哥，肩負照顧高齡失智父母的責任，由於居住環境老舊，長輩不時發生跌倒的情形，導致居家照護上更勞心勞力，「後來透過醫師介紹，才以母親中低收入戶的身分，向社會局申請10 萬元的居家修繕補助，陸續將浴室重新鋪上止滑磁磚，並於家中走廊裝設扶手，以利長輩在家中行走。」透過一站式服務，申請民眾能與職能治療師、修繕廠商直接溝通需求，讓長者擁有更安全便利的生活環境，也為主要照顧者減輕照護負擔。

另外針對公寓大廈共用部分的無障礙設施，住戶可向台北市建築工程管理處提出補助申請；中低收入原住民如有建構、修繕住宅需求，也可向台北市原住民族事務委員會申請相關補助。

居住正義2.0 以多方角度為老舊住宅居民規畫宜居樣貌，將老宅改造為更適宜的居住空間，不論是有形的經費補助，或是無形的陪伴與諮詢，居住正義都引領民眾邁向更理想的生活，在台北共存、共好。

經過整修後，浴室洗手台加裝扶手，地板更換為防滑磁磚，降低長輩跌倒風險。 攝影－黃政達

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。