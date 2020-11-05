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實踐台北宜居大未來 台北市副秘書長李得全談居住正義

聯合新聞網 / 臺北畫刊
台北市政府副秘書長李得全整合公部門與民間力量，持續推動「宜居台北」的美好願景。 攝影－蔡耀徵
台北市政府副秘書長李得全整合公部門與民間力量，持續推動「宜居台北」的美好願景。 攝影－蔡耀徵

文－謝瑩潔 攝影－蔡耀徵

落實「居住正義」，是台北市長柯文哲競選時所提出的承諾，也是至今仍持續努力的施政重點。在市長授命下，具有都市規劃與地政等相關學識、經歷的台北市政府副秘書長李得全，肩負督導居住正義政策規畫與執行的重任。透過多元參與，不斷滾動進化提出「居住正義2.0」系列行動，運用公私協力及跨域治理，提高社會住宅服務質量、協助危老建物改善或重建，並且致力健全房市，為市民打造一個可以安身立命的「宜居台北」。

結合公私力量共同導正市場失靈

坊間許多民調顯示居住問題是民怨之首， 對此李得全表示，台北市房價及租金所得比偏高，但閒置空屋仍多，令許多人買不起、租不到，此外，都更、危老改建推動不易， 還有租買資訊不對等諸多問題，「總體來說就是市場失靈。」

面對市場失靈，社會期待政府發揮角色功能，然而居住正義議題，涉及範圍既深且廣， 必須仰賴中央、地方政府、非政府組織與民間企業共同面對、了解，進一步形成社會共識， 才能解決問題。

奠基於柯市長第一任期投入的社宅興建基礎，台北市政府的居住正義政策從1.0 進化為2.0，全力整合16 個局處組成「居住正義小組」，擴大結合公私力量，多元興辦社宅並提供社區服務，同時兼顧市民住家整維及房市健全。李得全說，「在台北市買房對一般年輕人可能有難度，但如果有機會買房，至少希望不要被騙、不要買貴，這也就是居住正義2.0 所推動的資訊透明與交易安全；至於租房，市府依照家戶所得與人口數提供租金補貼，為各類市民朋友有效解決居住難題。」

落實三大重點打造台北安居生活

「居住正義2.0」主要分成三大重點，首先是「社宅出租」，除了持續興辦社宅，李得全表示，「也要將社宅打造為與社區環境共容、共融、共榮的生活中心。」從硬體的規畫設計到公共服務品質一併提升，包括社宅宜居建築設計、導入智慧物業管理，納入托兒、托老機構及加入青創社區服務，改變過去民眾對國宅的刻板印象，營造安全舒適、有溫度的住宅社區環境。

其次是「民宅更新」，台北市30 年以上的房屋約有近10 萬棟，其中不乏因結構或設備安全問題亟待整修或重建的危老建物。對此，市府協助各類房屋修繕補助、老屋健檢或提供容積獎勵鼓勵改建，也設有都更危老工作站及推動師專責溝通執行。

第三「房市健全」部分，市府則致力於資訊透明、交易安全、價稅合理。為降低空屋率，台北市實施「囤房稅」，採取差別稅率， 同時也做空屋清查，對於低度用水用電戶課以非自用空屋稅，鼓勵屋主釋出空屋；此外針對預售屋買賣契約，實施報備核准新制， 房價查詢及試算系統也更精進，以保護消費者權益。

從觀察日本經濟發展及其房市泡沫化的脈絡，李得全指出，房地產市場交易過熱，反而會影響經濟的健全發展，最近受疫情影響， 全球經濟下滑，各國實施量化寬鬆，台幣升值，台灣物價下跌，但房價卻逆勢上漲，不過台北市已有囤房稅因應，相當程度可以避免房市泡沫化的危機。

為了讓民眾更了解「居住正義2.0」，市府設置專網，匯集統整相關資訊至單一入口， 讓有需求的市民能快速獲取資訊，並利用Line、Facebook 等多元管道宣傳推廣。

提及對於居住正義的期待，李得全認為， 第一步是真實呈現問題，將資訊攤在陽光下， 透過資訊公開來進行政策溝通，進一步形成共識；第二步是跨域合作治理，結合各界的力量，合作分工，才是成功的關鍵。市府會持續調整步伐與施政力道，為達成「宜居永續的台北」而努力。

【完整內容請見《台北畫刊》11月號634期】。

台北畫刊109年11月-宜居台北 共好居住典範·民宅更新修繕·房市交易透明
台北畫刊109年11月-宜居台北 共好居住典範·民宅更新修繕·房市交易透明

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