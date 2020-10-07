快訊

基隆國慶晚會交管今公布搭車看這 港西街下午4時起禁入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造高齡及弱勢居住友善環境

聯合新聞網 / 臺北畫刊
學生們籌辦活動邀請長者同樂，打造青銀共居下的跨世代交流。 圖ー台北市社會局
學生們籌辦活動邀請長者同樂，打造青銀共居下的跨世代交流。 圖ー台北市社會局

文ーBella Liu．圖ー台北市社會局

台灣目前已邁入高齡化社會，據台北市社會局推估，今年台北市老年人口將占全市人口的20%，因此，打造高齡友善居住環境為居住正義的重點政策之一。除了推動銀髮多元居住安老服務，台北市政府也推動社會住宅弱勢戶政策，並整合公共服務資源協助街友，保障弱勢居住權益。

青銀共居　增進跨世代理解

台北市社會局表示，對長者推行的居住政策已由早年設置集中式居住設施，例如老人住宅、老人安養機構，逐漸轉變以開發在地老化的社區式居住為主，因此相關措施也順應時代變化而調整，不再以特定住宅型態提供居住服務，而是讓有相關居住需求的長者選擇適合自己的方案，如老人居家修繕服務、中低收入老人修繕補助等，協助打造適合安老的居家環境，或是提供社宅保障長者居住名額，將老人居住服務融入社區。

近年台北市政府在參考國外經驗後，推出產官學三方合作的「青銀共居」模式，讓年輕人與長者共同居住，增進跨世代理解，也提供長者更多元的安老居住選擇。

社會局認為，青銀共居一方面可透過年輕人主動參與，提供社會服務；另一方面，透過長者與年輕人分享生命經驗，翻轉因年齡隔閡而難以溝通的刻板印象，營造跨世代互助互惠的居住氛圍。

因此，台北市政府在2017年首度結合恆安老人長期照顧中心及中國文化大學，推動「陽明老人公寓青銀共居實驗方案」，以大二以上學生為招租對象，學生須完成每月20小時的公共服務時數及負擔部分租金，即可用「以工換宿」的概念入住。

該方案至2020年9月已實施至第5屆，社會局分享，雖然長者時常對於年輕人的穿著打扮、生活習慣感到難以理解，例如「喜歡在膝蓋的地方，搞一些鬚鬚的東西」，或是對學生半夜還不睡覺感到擔心，不過年輕人的活力，也讓他們的心跟著年輕起來，生活中不懂的3C產品使用問題，也有人可以幫忙解決。

也有入住的學生認為，過去總覺得與自己的爺爺、奶奶有代溝，價值觀天差地遠，不過，自從加入青銀共居後，才發現長者只是想要有人陪伴、傾聽，自己也因此更能理解長者的想法，進而拉近世代距離。

長者傳智慧　學生展創意

陽明老人公寓在空間設計上規畫專屬青年居住樓層，在共居開始前還有服務訓練課程，讓年輕人了解長者的不便。從陽明老人公寓的辦理經驗，市府得到不少正面回饋，於是2019年再推動老人自費安養中心與國立台灣戲曲學院的青銀共居實驗計畫，除沿用陽明老人公寓的執行方式，也視長者需求及入住學生專長研擬服務專案，階段性調整年輕人與長者共居的模式，讓雙方漸進式融合、共處。

老人自費安養中心主任曾美玲表示，由於老人自費安養中心為安養機構，性質上跟陽明老人公寓型態不同，而在推動過程中遇到了新的難題。像是在基於安全考量所衍生的居住規範下，訪客有進出時間規定，且不能自炊，學生沒有在外面租屋來得自由，因此報名人數並不多，但決定參與的學生反而都是經過謹慎評估後才報名，同理心更高，積極度也高。

入住的學生很認真思考如何為長輩付出， 曾美玲說，像是今年因為疫情肆虐，在外部防疫環境混沌膠著時，學生們思考該以什麼樣的方式與長輩互動，於是發揮自己專長加上創意，為安養中心編排「防疫洗手舞」，讓長輩在防疫期間不但充滿樂趣，又能熟悉洗手基本步驟，一舉數得。

不若刻板印象中年輕人與長輩難以交流， 青銀雙方從共居的相處互動中，交流不同世代成長背景的所感、所學，進而互相支持， 產生日常共鳴。

保障弱勢　提供多元居住及生活支持

除了青銀共居外，台北市政府也致力保障弱勢族群居住權益，包括提供社宅30% 予經濟或社會弱勢戶，以及提供街友工作暨生活重建及住宿服務。

社會局解釋，社宅30% 經濟或社會弱勢戶包括10% 比例提供低收入戶的經濟弱勢者居住，20% 提供長者、單親、身障者、家暴受害者等不易在社區中租屋的弱勢族群，並透過「混居」原則，讓經濟弱勢民眾、長者、身障者和一般身分住戶可在同一個社宅基地共融。據社會局統計，自2017 年1 月至2019 年12 月， 於台北市已開放招租的10 處社宅共提供677 戶，未來更將推廣到台北市全部的社宅，提供更多戶數幫助弱勢族群安居。

而針對街友生活，台北市政府也藉由補助民間團體辦理街友住宿、主動接觸並提供支持性服務，為街友提供短期住宿服務，並在住宿期間透過各項輔導措施，協助街友脫離街頭，生活自立。自今年1 月至8 月，累計共服務792 人次。

台北市政府積極打造多元友善環境，持續更新銀髮及弱勢族群的居住服務方案，不僅讓居住正義逐步落實，更協助市民打造良好的社區共融生活典範，共創台北宜居城市。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。

台北畫刊109年10月-不同世代 同樣的愛 聚焦多元印象˙承載性別平權˙畫出自由新聲
台北畫刊109年10月-不同世代 同樣的愛 聚焦多元印象˙承載性別平權˙畫出自由新聲

相關新聞

同志不再是禁忌之愛 厭世姬畫出自由的新聲

簡單的黑色線條勾勒出動物形體，在雞、貓、豬、兔子的可愛外表下，臉上卻都掛著一雙死魚眼，配上一句嘲諷職場、生活的內心話，直言的厭世風格，精準地講進大家的心坎裡，療癒了一眾無奈的年輕世代，這些創作全出自圖文作家厭世姬。出生於網路世代的她，在多元開放的社會氛圍中，以創作跨越禁忌界線，追求自由發聲的出口。

Chill 大使推薦─彩虹旗飄揚的自由之都

台北市的風氣開放自由，雖沒有專門設置的同志友善區域，但Mitch 和Chase 覺得在這裡過得開心自在。他們推薦幾處同志情侶可以一同消磨時光的好所在，為感情增溫；有意了解同志文化的朋友，不妨也前往探訪，以行動為這座城市注入更多認同的力量。

打造高齡及弱勢居住友善環境

台灣目前已邁入高齡化社會，據台北市社會局推估，今年台北市老年人口將占全市人口的20%，因此，打造高齡友善居住環境為居住正義的重點政策之一。除了推動銀髮多元居住安老服務，台北市政府也推動社會住宅弱勢戶政策，並整合公共服務資源協助街友，保障弱勢居住權益。

不同世代 同樣的愛 熟齡、中年、青春

愛情萌芽的那一刻，心情是雀躍？抑或是不安？如今嘗來甜美的性別平權果實，一開始可說是苦澀難嚥，甚至讓人不敢想望。但在時間的推進下，台北厚實的包容力，拓展了性別光譜的視野、橫越世代的距離與差異，讓生活在此的人，都有機會大聲說愛、勇敢去愛。

走過晦暗時光 王小棣聚焦多元性別的映像

「選一條會讓你流眼淚的路走。」導演王小棣執導的電視劇《20之後》裡有這麼一句經典台詞。在1990年第一個同志組織成立前，同志是禁忌的話題，大多數的他們不知從何求援，只能自我掙扎，淚水從沒少流過，但透過戲劇能夠明白彼此並不孤單，找到自我認同。「台灣同志諮詢熱線協會老年同志小組」出版口述歷史書籍，梳理與熟齡同志的相處方式，也使得晦暗時光的苦澀故事，能在如今的多元社會綻放光彩。

絲縷交織靈魂碎片 古又文用美感承載性別平權

從保守隱晦的過去到多元開放的現今，流淌於時光中的創作者，用才華種下種子，以美感讓理念發芽，他們勇敢發聲，是將社會推往平權的重要力量。服裝設計師古又文，以同名服裝品牌巡迴於國際時裝週，他擅長用敏銳的觀察力，將理念轉譯成作品，更用設計與社會對話，近年亦有以同志議題為核心的作品，傳達對性別平權的看法。

藏身夜市的進補滋味

今年米其林必比登推介（Bib Gourmand）名單中，在台北部分，涵蓋了54處店家與街頭小吃，其中藥燉排骨的品項，饒河街夜市的「陳董藥燉排骨」和士林夜市的「海友十全排骨」都蟬聯推介名單。

連結青春的夜市小吃

談到台味生活，直覺想到的就是從小逛到大的夜市，以及始終鍾愛的那幾攤小吃。在台式風格火鍋「詹記火鍋」第二代接班人詹巽智與敦南店店長米奇的帶領下，重溫兩人學生時代愛去的夜市，追尋味蕾記憶中的青春夢。

凝縮百年傳統工藝 ——蒸籠木竹編製師

高樓聳立間，質樸溫潤的「富山蒸籠專賣店」靜謐而悠然地安處在巷弄一隅，遠離街道上的車水馬龍，形成城市風景中獨特的畫面。富山門口堆疊著大大小小的木竹製品，全出自木竹編製師蕭順焜的巧手，他用傳承百年的工藝，手感製出一個又一個能夠蒸出食材最美滋味的蒸籠，也讓這項傳統工藝歷久不衰。

Mitch & Chase：台北的同志可以更自在地前往所有場所

Mitch 和Chase 於美國紐約相識相戀，經過慎重的考慮，決定試著回到Mitch 生長的台北市居住。兩人除了希望能在Mitch 的母國擁有共同生活的經驗，台北市對同志伴侶的友善氛圍，更是吸引兩人來此生活的主因。

動物療癒 以愛溫暖城市

貓犬純真可愛的舉動，具有撫慰人心的效果，事實上，動物經由篩選和專業訓練後，對於身障者、病人、特教和復健等治療都有幫助，目前已有許多國家採用「動物輔助治療」，台北也有不少動物輔助治療專業組織，針對長者、自閉症、特殊兒童等對象提供相關服務。相較於專業的動物醫療體系，台北也有部分動物中途咖啡廳讓民眾在日常生活裡拉近與動物的距離，從中感受動物的療癒力量。

城市青草採集者──林芝宇、賴瑋婷 「大自然藉身邊雜草親近人們」

看似不起眼的雜草，除了能為城市妝點些許綠意，在林芝宇和賴瑋婷的眼中，更能做成青草茶或沐浴包，成為滋養身心的珍寶。她們藉由雜草採集認識這片土地，也享受和大自然相處時的美好，且讓我們跟著她們一起探訪台北的自然魅力。

熱門新聞

打造高齡及弱勢居住友善環境

Chill 大使推薦─彩虹旗飄揚的自由之都

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。