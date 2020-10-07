打造高齡及弱勢居住友善環境

文ーBella Liu．圖ー台北市社會局

台灣目前已邁入高齡化社會，據台北市社會局推估，今年台北市老年人口將占全市人口的20%，因此，打造高齡友善居住環境為居住正義的重點政策之一。除了推動銀髮多元居住安老服務，台北市政府也推動社會住宅弱勢戶政策，並整合公共服務資源協助街友，保障弱勢居住權益。

青銀共居 增進跨世代理解

台北市社會局表示，對長者推行的居住政策已由早年設置集中式居住設施，例如老人住宅、老人安養機構，逐漸轉變以開發在地老化的社區式居住為主，因此相關措施也順應時代變化而調整，不再以特定住宅型態提供居住服務，而是讓有相關居住需求的長者選擇適合自己的方案，如老人居家修繕服務、中低收入老人修繕補助等，協助打造適合安老的居家環境，或是提供社宅保障長者居住名額，將老人居住服務融入社區。

近年台北市政府在參考國外經驗後，推出產官學三方合作的「青銀共居」模式，讓年輕人與長者共同居住，增進跨世代理解，也提供長者更多元的安老居住選擇。

社會局認為，青銀共居一方面可透過年輕人主動參與，提供社會服務；另一方面，透過長者與年輕人分享生命經驗，翻轉因年齡隔閡而難以溝通的刻板印象，營造跨世代互助互惠的居住氛圍。

因此，台北市政府在2017年首度結合恆安老人長期照顧中心及中國文化大學，推動「陽明老人公寓青銀共居實驗方案」，以大二以上學生為招租對象，學生須完成每月20小時的公共服務時數及負擔部分租金，即可用「以工換宿」的概念入住。

該方案至2020年9月已實施至第5屆，社會局分享，雖然長者時常對於年輕人的穿著打扮、生活習慣感到難以理解，例如「喜歡在膝蓋的地方，搞一些鬚鬚的東西」，或是對學生半夜還不睡覺感到擔心，不過年輕人的活力，也讓他們的心跟著年輕起來，生活中不懂的3C產品使用問題，也有人可以幫忙解決。

也有入住的學生認為，過去總覺得與自己的爺爺、奶奶有代溝，價值觀天差地遠，不過，自從加入青銀共居後，才發現長者只是想要有人陪伴、傾聽，自己也因此更能理解長者的想法，進而拉近世代距離。

長者傳智慧 學生展創意

陽明老人公寓在空間設計上規畫專屬青年居住樓層，在共居開始前還有服務訓練課程，讓年輕人了解長者的不便。從陽明老人公寓的辦理經驗，市府得到不少正面回饋，於是2019年再推動老人自費安養中心與國立台灣戲曲學院的青銀共居實驗計畫，除沿用陽明老人公寓的執行方式，也視長者需求及入住學生專長研擬服務專案，階段性調整年輕人與長者共居的模式，讓雙方漸進式融合、共處。

老人自費安養中心主任曾美玲表示，由於老人自費安養中心為安養機構，性質上跟陽明老人公寓型態不同，而在推動過程中遇到了新的難題。像是在基於安全考量所衍生的居住規範下，訪客有進出時間規定，且不能自炊，學生沒有在外面租屋來得自由，因此報名人數並不多，但決定參與的學生反而都是經過謹慎評估後才報名，同理心更高，積極度也高。

入住的學生很認真思考如何為長輩付出， 曾美玲說，像是今年因為疫情肆虐，在外部防疫環境混沌膠著時，學生們思考該以什麼樣的方式與長輩互動，於是發揮自己專長加上創意，為安養中心編排「防疫洗手舞」，讓長輩在防疫期間不但充滿樂趣，又能熟悉洗手基本步驟，一舉數得。

不若刻板印象中年輕人與長輩難以交流， 青銀雙方從共居的相處互動中，交流不同世代成長背景的所感、所學，進而互相支持， 產生日常共鳴。

保障弱勢 提供多元居住及生活支持

除了青銀共居外，台北市政府也致力保障弱勢族群居住權益，包括提供社宅30% 予經濟或社會弱勢戶，以及提供街友工作暨生活重建及住宿服務。

社會局解釋，社宅30% 經濟或社會弱勢戶包括10% 比例提供低收入戶的經濟弱勢者居住，20% 提供長者、單親、身障者、家暴受害者等不易在社區中租屋的弱勢族群，並透過「混居」原則，讓經濟弱勢民眾、長者、身障者和一般身分住戶可在同一個社宅基地共融。據社會局統計，自2017 年1 月至2019 年12 月， 於台北市已開放招租的10 處社宅共提供677 戶，未來更將推廣到台北市全部的社宅，提供更多戶數幫助弱勢族群安居。

而針對街友生活，台北市政府也藉由補助民間團體辦理街友住宿、主動接觸並提供支持性服務，為街友提供短期住宿服務，並在住宿期間透過各項輔導措施，協助街友脫離街頭，生活自立。自今年1 月至8 月，累計共服務792 人次。

台北市政府積極打造多元友善環境，持續更新銀髮及弱勢族群的居住服務方案，不僅讓居住正義逐步落實，更協助市民打造良好的社區共融生活典範，共創台北宜居城市。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。