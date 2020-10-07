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Chill 大使推薦─彩虹旗飄揚的自由之都

聯合新聞網 / 臺北畫刊
攝影ー林冠良
攝影ー林冠良

文ー林佳蕙．攝影ー林冠良．圖ーMitch、台北市觀光傳播局、台灣彩虹公民行動協會

台北市的風氣開放自由，雖沒有專門設置的同志友善區域，但Mitch 和Chase 覺得在這裡過得開心自在。他們推薦幾處同志情侶可以一同消磨時光的好所在，為感情增溫；有意了解同志文化的朋友，不妨也前往探訪，以行動為這座城市注入更多認同的力量。

# 文青巷弄散步路線

地點：晶晶書庫、師大商圈

作為華人地區首家 LGBT+ 主題複合式商店，晶晶書庫早已名列台北不容錯過的彩虹景點之一。而Mitch 和Chase 推薦此處的原因，是因Mitch 過去的被拍攝經驗，他發現來自不同文化的攝影師，視角非常不同，「那位美國攝影師修圖時，把我修得像西方國家眼中的亞洲人，這才發現，自己看自己，和別人看我們的角度很不一樣，非常有趣。」而晶晶書庫可以找到許多本地的攝影集，對亞洲同志影像有興趣的外國人而言，這裡是個很好的挖寶地點。

Chase 推薦異國同志前往同志友善的師大商圈，以美食認識台灣文化。
Chase 推薦異國同志前往同志友善的師大商圈，以美食認識台灣文化。

鄰近的師大商圈，則是Chase 力推的另一個景點。他認為飲食是台灣文化發展的極致代表，外國旅客都應該試試台灣的巷弄美食， 「師大商圈大小適中，也不會給人過於擁擠的感受。」來自美國的他，特別喜歡這裡的珍珠奶茶、冰火菠蘿油、鐵板牛排，加上這裡有不少同志友善商家，對於異國同志伴侶來說，是一個能好好認識台灣的約會地點。

# 都會愛侶消磨時光的私所

地點：Cafe tailuu、Locker Room

喜歡喝咖啡的兩人，週末的休憩活動之一便是尋找提供好滋味的咖啡廳。位於西門町的Cafe tailuu 不僅對咖啡用心，店裡的點心特地使用鳳梨、鹹蛋黃，以在地食材提供不同的味覺體驗。老闆也十分支持性別相關議題運動，目前這裡已成為同志藝文活動、簽書會的熱門場所。

友善同志的咖啡廳和夜店，提供氣氛不同的城市休憩空間。( 圖／ Mitch )
友善同志的咖啡廳和夜店，提供氣氛不同的城市休憩空間。( 圖／ Mitch )

不遠處新開幕的Locker Room，則是近期另一處熱門的同志聚會場所。這裡以「儲物櫃」的英文為名，走進店面即有一排可真正寄放隨身物品的儲物櫃和淋浴設備，當Mitch 和Chase 走進這家店，直呼好像回到他們在紐約常去、真有DJ 在放音樂的健身房。拾階而上，2 樓是酒吧座椅區，3 樓則是讓大家盡情跳舞的舞台區，歡樂夜晚就此展開。

# 陽光情侶的踏青好去處

地點：陽明山、北投溫泉

Mitch 認為山也是台灣的重要元素，台北市擁有得天獨厚的條件，親山並非難事， 只要一小時就可以乘車抵達陽明山、遠離塵囂，兩人有空就會上山走走，走逛台北市專屬的後花園。

此外，陽明山和北投一帶，有很多平價的溫泉大眾池，也有對同志友善的湯屋，踏青之後可以輕鬆享受泡湯的樂趣。過去一直沒有機會嘗試泡湯的Chase，期待今年秋冬可以跟著熱愛溫泉的Mitch 一起去泡湯，他相信對於喜愛戶外活動且來自非溫泉區的外國同志而言，這會是一個很新鮮的約會體驗。

充滿綠意的陽明山，讓喜愛戶外活動的同志族群也能滿足所需。( 圖／ Mitch )
充滿綠意的陽明山，讓喜愛戶外活動的同志族群也能滿足所需。( 圖／ Mitch )

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。

台北畫刊109年10月-不同世代 同樣的愛 聚焦多元印象˙承載性別平權˙畫出自由新聲
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