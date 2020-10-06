Mitch & Chase：台北的同志可以更自在地前往所有場所

聯合新聞網 / 臺北畫刊
攝影ー林冠良
攝影ー林冠良

文ー林佳蕙．攝影ー林冠良

Mitch 和Chase 於美國紐約相識相戀，經過慎重的考慮，決定試著回到Mitch 生長的台北市居住。兩人除了希望能在Mitch 的母國擁有共同生活的經驗，台北市對同志伴侶的友善氛圍，更是吸引兩人來此生活的主因。

週末的台北街頭，Mitch 和Chase 牽著手，悠閒漫步，從他們凝視彼此的眼神中，看得出兩人從相遇至今，依舊不減的炙熱情感。

他們在2017 年的紐約同志大遊行上相遇， 迅速陷入熱戀的兩人，半年內便決定在紐約同居。之後因Chase 正巧結束3 年的工作合約，在思考下一步的過程中，台北便成了諸多選項之一。

其實，早在遇到Mitch 之前，Chase 便曾因工作的關係，在台北有過短暫的生活經驗， 對這裡的印象良好。去年恰巧中央研究院有職缺，Chase 也想再和從前的研究夥伴共同工作，便動了來此居住的念頭，他說：「我們曾在我生長的國家居住，但我們還沒有在Mitch 生長的國家共同生活過，我們都清楚地知道，我們想試試在台灣一起生活。」

他們認為，異國伴侶在兩人關係裡懂得換位思考是非常重要的，前往對方的母國居住，除了能更深切了解原生文化對伴侶性格或習慣所造成的影響，也有助於體諒彼此的處境。Chase 分析，過去在美國，身為本地人的他有較多的居住優勢，相對擔負更多責任。來到台灣之後，兩者角色互換，Chase 更能理解身為外籍伴侶的處境。Mitch 對此也深有同感，他說：「在美國居住時，都覺得帳單繳費、申請網路對Chase 來說是相對容易的事，但這不代表不用花費心力，回到台灣才發現，其實他為我做了很多。」

兩人遷居台北近一年，生活恬淡，在咖啡廳裡小坐、到書店逛逛，或前往郊區爬山踏青，都是兩人喜歡的假日活動。台北市不似五光十色的紐約，有那麼多專為同志而設的場所，但Chase 認為這樣的城市樣貌，可能是更友善包容的象徵，他說：「比起其他地方，台北對同志的接受度不一定更高，但這裡的人就算心裡不認同，也不會隨意干涉他人。沒有那麼多專為同志設置的場所，也許就代表同志可以更自在地前往任何地方。」

感情甚篤的兩人，於雙方國家皆承認同婚的狀況下，未來也可能選擇進行外國伴侶註記。至於，兩人是否會長期定居台北？他們微笑著說：「如果我們很喜歡這邊的生活， 有何不可？」

Mitch

台灣青年作曲家，現任交通大學音樂研究所藝術與音樂跨域學程專案講師級實作教學教師。

Chase

現為中研院博士後生物資訊學研究員。來自美國的他也是歌手，與Mitch 組成Ginger Rice 二人樂團。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。

台北畫刊109年10月-不同世代 同樣的愛 聚焦多元印象˙承載性別平權˙畫出自由新聲
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