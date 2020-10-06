文－張宜 攝影－Karren kao、黃映嘉

談到台味生活，直覺想到的就是從小逛到大的夜市，以及始終鍾愛的那幾攤小吃。在台式風格火鍋「詹記火鍋」第二代接班人詹巽智與敦南店店長米奇的帶領下，重溫兩人學生時代愛去的夜市，追尋味蕾記憶中的青春夢。

今晚我們就去：南機場夜市

少有的連鎖攤商，與一眼望去整排緊密排列的老舊公寓，是南機場夜市顯著的特色。詹巽智與米奇回想學生時期，不論是與心儀的女孩，或是跟一群同學來吃吃喝喝，皆不會錯過「來來水餃」，「來南機場一定要先吃『來來』啊！每次點水餃都要用喊的，要10顆、20顆，餃子外皮口感軟硬適中，還要搭配調味醬料，以及大量的蒜頭。」詹巽智熟門熟路地聊著他對來來的喜愛，「對了，韭菜或高麗菜口味都好吃，若是行家，一定會來一盤綜合！」

詹巽智與米奇來到南機場夜市必吃「來來水餃」，飽滿的餡料，誘人一口接一口。

「美蘭阿姨果汁吧」則是一間很酷的果汁店，老闆一頭電棒燙小鬈髮，總是笑笑的，不管春夏秋冬總能和你聊上兩句，「果汁吧的陳設也很吸引客人目光，老闆將色彩繽紛的水果堆疊地井然有序，搭配眾多與名人合影的照片，不知不覺讓你也想掏錢買一杯。」

「美蘭阿姨果汁吧」堆滿色彩繽紛的蔬果，小攤上還貼有與名人的合照。

詹巽智與米奇點了冰酒釀湯圓、冷銀耳蓮子湯，作為南機場夜市巡禮的壓軸。米奇說， 以前台北很少賣酒釀湯圓，因此節慶的時候「八棟圓仔湯」總是大排長龍，「這碗冰酒釀蛋花湯，加入幾顆略帶餘溫的芝麻湯圓， 滋味輕盈甜嫩，替走逛南機場夜市的行程畫下完美的結尾。」

包了芝麻餡料的湯圓香滑綿密，搭配酒釀甜湯一同享用，齒頰留香，獲得豐沛滿足感。 (攝影／黃映嘉)

接著出發：寧夏夜市

寧夏夜市匯集各式小吃、老字號攤商，好味道台北人皆知，近2 年就連米其林必比登也愛上寧夏夜市的好味道。

「劉芋仔」的蛋黃芋餅精選高雄甲仙的芋頭做成芋泥，包覆著鹹蛋黃與肉脯，下油鍋酥炸，飄香40 年的幸福滋味，連2 年榮獲米其林必比登推介，「之後應該是滿滿人潮、一粒難求了」兩人笑著說道，米奇更表示， 「切記，付錢後請馬上完食，那麼，所有煩心事都會被香甜的芋泥帶走。」

鹹香馥郁的蛋黃芋餅，一口咬下幸福感油然而生。 (攝影／黃映嘉)

穿過人潮，詹巽智快腳走進「東石鮮蚵」， 熱騰騰的蚵仔煎、鍋燒意麵、海產粥、熱炒， 透過第三代老闆的快手，一下單即上桌，帶給客人偌大滿足感，更遵循所有夜市美食的好吃原則：簡單、快速、新鮮。

「夜市美食怎麼吃都吃不完！」米奇邊推薦邊讚嘆地說，回想學生時期，夜市就像百貨公司，不僅可以吃東西、買東西，還可以玩些小遊戲，在夜市裡度過青春正盛的時光； 長大出社會以後，反而是為了品嘗特定美食而專程跑一趟。不過每次走進夜市看到熟悉的攤商或老闆，還是很欣慰那些與青春記憶連結的味道依然存在，「地表上最值得N 刷的，就是夜市了！」詹巽智笑著說道。

「東石鮮蚵」蚵仔煎的蚵仔新鮮又飽滿，搭配店家特製醬料，成為寧夏夜市中永遠不敗的品項。

( 一起來逛2020台北夜市打牙祭 )

「夜市」能一窺在地生活樣貌，讓國內外旅客體驗台灣魅力。為推廣台北市夜市特色美食，今年台北夜市打牙祭以萬聖節為主題， 推出夜市美食票選、系列抽獎及優惠活動， 邀請愛好夜市的朋友一同暢遊台北8 大夜市， 吃遍道地風味小吃、拿遍各種好康優惠。

日期：10/15（四）～ 11/22（日）

地點：寧夏、延三、艋舺、華西街、廣州街、南機場、公館及士林夜市

資訊：相關夜市美食票選、系列抽獎及優惠活動請至粉絲專頁查詢。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。