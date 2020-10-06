同志不再是禁忌之愛 厭世姬畫出自由的新聲

聯合新聞網 / 臺北畫刊
新世代創作者厭世姬成長於多元包容的台北，塑造出她直來直往的個性，奠定她受歡迎的主因。(攝影／蔡耀徵)
新世代創作者厭世姬成長於多元包容的台北，塑造出她直來直往的個性，奠定她受歡迎的主因。(攝影／蔡耀徵)

文－陳怡如 攝影－蔡耀徵 圖－厭世姬、好好結婚事務所

簡單的黑色線條勾勒出動物形體，在雞、貓、豬、兔子的可愛外表下，臉上卻都掛著一雙死魚眼，配上一句嘲諷職場、生活的內心話，直言的厭世風格，精準地講進大家的心坎裡，療癒了一眾無奈的年輕世代，這些創作全出自圖文作家厭世姬。出生於網路世代的她，在多元開放的社會氛圍中，以創作跨越禁忌界線，追求自由發聲的出口。

直來直往的圖文創作風格

厭世姬以中性的動物作為插畫主角，跳脫男、女二分的角色刻板印象。 圖－厭世姬
厭世姬以中性的動物作為插畫主角，跳脫男、女二分的角色刻板印象。 圖－厭世姬

在公開場合總是戴著面具示人的厭世姬， 摘下面具，露出一雙大眼睛和白皙臉龐，看來就是一位時髦的都會女子。30 世代的她， 因網路媒介而成名，2016 年在臉書開設粉絲團「厭世動物園」，靠著獨特的黑色幽默吸粉超過20 萬人，成為新一代的厭世天后。

2019 年5 月24 日，台灣同婚專法施行的第一天，厭世姬與同志伴侶劇作家簡莉穎， 成為台灣第一批登記結婚的同志之一。她在過去還未公開出櫃時，就曾以自己的圖文創作聲援婚姻平權運動，其中，讓她一戰成名的作品，便是一群比著中指的厭世動物們站在彩虹旗前，配上一句嗆辣的「別人結婚， 干你屁事」，直白表述引發熱烈回響，吸引超過2 萬人次按讚。

今年同婚一週年時，厭世姬又以圖文回應一則同志常見的FAQ。總有人問她：「你是不是因為被男生傷害才變成女同志？」只見代表她的主角「阿雞」不疾不徐回答：「你是不是因為被男生傷害才變成異性戀？」又是一句坦率的直球對決。

圖－厭世姬
圖－厭世姬

「我畫的都是生活中想抱怨的事，同志議題只是其中之一。」厭世姬直率地說。網路起家的她觀察，網路插畫是新的創作方式， 所受的限制相對較少，現在許多創作者都很勇於表達，就像她可以大剌剌畫出中指，因此相較於過去的同志作品，「最大的差異還是在於那個禁忌感。」

表情厭世的「阿雞」公仔別上象徵平權的彩虹徽章，以創作力發揮倡議的目的。
表情厭世的「阿雞」公仔別上象徵平權的彩虹徽章，以創作力發揮倡議的目的。

同志愛情蛻變為浪漫文學

封閉年代的同志作品，總有一種挑戰權威、衝撞體制的意味，「以前看同志愛情作品，總會冠上一種『禁忌之愛』的感覺。」她還記得國中第一次看曹麗娟的《童女之舞》，這本書對許多女同志來說是啟蒙之作，裡頭的同性之愛，在社會壓力下面臨的掙扎、阻礙，也同樣衝擊了她。但隨著時代演進，社會觀念越趨開放，同志作品也越來越多元，「現在兩個男生或女生談戀愛，已經被視為一種浪漫的愛情文學形式，不會再被視為禁忌，或是不能被人家知道的事。」

厭世姬（左）於2019年與伴侶簡莉穎完婚，並在粉絲團上曬出唯美婚紗照，吸引許多網友按讚、表達支持。(圖／好好結婚事務所)
厭世姬（左）於2019年與伴侶簡莉穎完婚，並在粉絲團上曬出唯美婚紗照，吸引許多網友按讚、表達支持。(圖／好好結婚事務所)

但在大鳴大放的網路時代中，厭世姬反而對於性別呈現更加注意，「尤其現在網路上很多快速創作的東西，常常都會帶有性別偏見。」最常見的例子就是取笑女生開車技術很差，或是一些網路短影片，常以「女朋友的幾個反應」為題，「我就很不喜歡，為什麼只有女生生氣會這樣？這類創作會加強性別刻板印象。」這也是為什麼她選擇以中性的動物作為創作的主角，「假設有個角色很討厭，我在畫的時候就會想像這個人的模樣？是男的、女的？用動物創作就沒有這些困擾。」

在多元開放的氛圍中成長

厭世姬在台北出生、長大，這裡多元開放、友善同志的氛圍，讓她能毫不避諱用作品幫同志發聲，也成為滋養她的能量，讓她一直活得舒服自在。她觀察，台北友善同志的地點很多，咖啡廳紛紛掛上彩虹旗，西門紅樓也有一整排同志酒吧，相較於其他城市可能需要特別創造這樣的友善空間，在台北的同志很容易就能找到歸屬感，「從小就常在台北看到很多同志情侶，你可以感受到這個城市的人們，對同志是比較接受的。」

配合10 月的台灣同志遊行，厭世姬與台北市觀光傳播局合作打造彩虹地景公仔「雞本人權」，屆時在台北市政府前的市民廣場上，就能看到公仔「阿雞」拿著彩虹旗，出現在象徵幸福之路的彩虹地景上。在北市府前畫上彩虹，完全體現了台北繽紛多元的城市形象，「我很樂見北市府願意將一個同志的創作放在政府機關外的開放場域。」

前輩作品解答人生疑惑

另一方面，台北圖書資源豐富，同志創作觸手可及，因此學生時代的厭世姬常在圖書館翻看前輩作品，幫助她解答人生疑惑。

厭世姬的另一半簡莉穎是她交往的第一個同性伴侶，而她第一次察覺自己喜歡女生是在國中時，念女校的她，偷偷暗戀班上一位可愛的女同學。當時年紀還小，厭世姬並不了解愛是什麼，「以前的大眾作品都以異性戀為主，小時候看公主、王子的故事，就會覺得如果自己是公主，也會跟王子在一起， _你會有這樣既定的觀念。」

發現自己喜歡女生後，疑惑蜂擁而至：為什麼有些女生會像男生？我對女生的喜歡， _是朋友的喜歡，還是戀人的喜歡？相愛的男生和女生最後會結婚，那女生喜歡女生最後會走向哪裡？甚至她也曾自我懷疑，是不是喜歡男生才是對的？「我對多元的性取向認知不多，所以才想探索。」

她還記得以前看過張娟芬的《愛的自由式》，講述女同志的心路歷程，「說實話， _那時書裡寫了什麼，現在也不記得了，但看完後會覺得比較安心，體認到自己不是奇怪的人。」曾經，這些藝術作品指引了厭世姬人生方向；現在，她也用自己的畫筆，畫出屬於當代的聲音，給予這一輩同志朋友更多勇氣。

在台灣同志遊行隊伍中，常能看到厭世動物園與其他單位合作製作的旗子，或是粉絲自行印製的標語。
在台灣同志遊行隊伍中，常能看到厭世動物園與其他單位合作製作的旗子，或是粉絲自行印製的標語。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。

台北畫刊109年10月-不同世代 同樣的愛 聚焦多元印象˙承載性別平權˙畫出自由新聲
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