絲縷交織靈魂碎片 古又文用美感承載性別平權

文－邱璟綾 攝影－林冠良 圖－古又文、晶晶書庫

從保守隱晦的過去到多元開放的現今，流淌於時光中的創作者，用才華種下種子，以美感讓理念發芽，他們勇敢發聲，是將社會推往平權的重要力量。服裝設計師古又文，以同名服裝品牌巡迴於國際時裝週，他擅長用敏銳的觀察力，將理念轉譯成作品，更用設計與社會對話，近年亦有以同志議題為核心的作品，傳達對性別平權的看法。

古又文認為服裝設計界具有深厚的包容力，支撐著創意無限奔馳。(攝影／林冠良)

性平精神從台北出發

從早期的新公園、晶晶書庫，到近幾年的同志遊行，台北隨著時代更迭，不斷朝向更包容、開放的多元社會前進。「台北從1990 年代就有同志地景出現，在早期保守的社會氛圍裡，可說是台灣同志議題的發源地。」提起捍衛的精神，古又文明快地說。

他在台北出生、成長，漫漫人生路上，有過半歲月被台北的土地和空氣滋養。17 歲高職畢業後，開始接平面設計案籌措學費，也在工作期間慢慢看見台北日漸與世界接軌的新興思想。古又文很快發現，大量藝術電影在1990 年代後被引進台北，特別在台大公館一帶。當時負責台大城鄉所網頁設計案的他，在學區周遭觀察到，台北已逐漸出現性別平權的聲音，其中，最具指標性的同志地景之一——華人地區第一家同志主題書店「晶晶書庫」，便在1999 年1 月1 日出現了。「晶晶書庫為同志創造友善的空間，並與社會上的不同族群對話。」因此，當晶晶書庫提出平面設計案的合作邀請時，古又文欣然接下，初次用作品為社會種下一小顆性平的種子。

大學時，他進入流行設計系，並雙主修服裝設計與織品，「當時的社會氛圍仍然對學服裝設計的男生帶有異樣眼光，但一入學便可以明顯發現，身旁什麼人都有。」古又文提到，雖然早期的社會氛圍使同志族群只能躲入重重深櫃，但設計領域不受限於男、女二元框架的開放風氣，讓他得以解放靈感，更有彈性地挑戰各種可能。至此，他變得敢言、勇於理解，20 歲以後的人生，他積極涉入同志議題，從自我懷疑走向自我認同，也擁抱不一樣的自己。

古又文2019年春夏系列的服裝性別漸漸打破男、女二分法，擁有更多相互交融的穿搭空間。

用設計與社會對話

其後，古又文任憑靈感無限奔馳，將作品送往海外各大時裝競賽舞台，2009年以「情緒雕塑」系列的大型白色針織作品一舉奪下國際服裝競賽Gen Art「前衛服裝獎」，成為第一個從本土教育體制中培養出來，站上這處國際舞台的台灣之光。

「我的創作，最初不是為了向別人表達我對同志議題的關注，而是想證明我會做設計。」直到5年前，美國通過同性婚姻法案，促使他有不同的想法，「我很幸運，工作領域所接觸到的人，對於同志議題不排斥、也不妖魔化，對不同族群的接受度很高。」於是他開始嘗試在作品中加入性別議題，例如從1998年探討跨性別族群的電影《絲絨金礦》（Velvet Goldmine）中得到靈感，於2017年秋冬推出炫目華麗的搖滾風格作品，「做自己的品牌，讓我有機會從自己的根源出發，開始思考，是否要在作品中加入一些靈魂的碎片？」

近幾年他的創作題材更直指同志議題核心，例如2019年春夏系列，以同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）為靈感，大幅使用彩虹作為設計元素；秋冬系列則是由法國同志電影《120 BPM》（Beats Per Minute）出發，在作品中加入象徵LGBT+族群的三角形符號。同年5月，台灣獨步亞洲通過同性婚姻法案，這些改變看在古又文眼中，既興奮又驕傲。雖然各行各業都有同志存在，但走出時尚產業，他認為，整體社會對同志的包容力仍有改善空間，但是運用創作與其他族群對話，或許是理解彼此的一種方式。

台北讓同志運動變為城市文化

「從新公園到晶晶書庫，再到同志遊行，台北在這數十年間不斷把性別議題端上檯面。」今日恐怕很難想像，早期的同志只有夜行權，即使社會環境越來越開放，彼時同志的性傾向依然是「只能做不能說」的祕密。

2003 年台灣首度舉辦同志遊行，台北市政府補助100 萬元經費，「這是第一次有政府機關以經費補助同志運動！」古又文激動地說，在此之前，同志只能戴著面具在社會上生活，同性戀只是教科書上的一個段落，但同志遊行成為同志族群公開現身的平台，讓同志議題開始成為被討論的話題，他笑說：「那一刻起，同志不再是新聞偏差報導中的主角，而成為真實活在社會上的人物！」

「台北帶給台灣最大的貢獻，就是讓同志運動變成一種文化。」包括遊行時百花齊放的服裝，各種運用設計力來表達訴求的姿態，都讓至今已邁入18 屆的台灣同志遊行，成為亞洲規模最大、最繽紛的同志權益活動，也讓台北成為能夠裝載多元聲音與接納各種文化能量的創意城市。

台北的城市氛圍持續推動著時裝界蓬勃發展，各種不被性別二分法所禁錮的創意紛紛綻放，用設計凝聚愛的模樣，讓台北的城市文化更加多元璀璨。

古又文相當支持每年在台北舉辦的同志遊行。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。