不同世代 同樣的愛 熟齡、中年、青春

文－黃映嘉．攝影－黃政達、留榮鋒

攝影－黃政達、留榮鋒

愛情萌芽的那一刻，心情是雀躍？抑或是不安？如今嘗來甜美的性別平權果實，一開始可說是苦澀難嚥，甚至讓人不敢想望。但在時間的推進下，台北厚實的包容力，拓展了性別光譜的視野、橫越世代的距離與差異，讓生活在此的人，都有機會大聲說愛、勇敢去愛。

以不同世代為指引，走入同志族群歷經尋覓歸屬的徬徨、催生友善能量的奮力，到大膽揭露自我的驕傲時刻。作為熟齡世代的代表，知名導演王小棣與台灣同志諮詢熱線協會老年同志小組，從晦澀不明的社會枷鎖中，找到以戲劇、文字的方式，來傳達同志相愛的權利。中年世代的服裝設計師古又文，站在世界時裝的舞台上，用美感發聲，種下名為自由的平權種子。青春世代的圖文作家厭世姬，充分展現新世代對性別平權的觀點，將台北妝點為自由的彩虹之都。

讓我們從他／她們創作不輟的身影，看見一股名為愛的堅定力量。

【完整內容請見《台北畫刊》10月號633期】。