城市青草採集者──林芝宇、賴瑋婷 「大自然藉身邊雜草親近人們」

文ー柯維玲．攝影ー林冠良

看似不起眼的雜草，除了能為城市妝點些許綠意，在林芝宇和賴瑋婷的眼中，更能做成青草茶或沐浴包，成為滋養身心的珍寶。她們藉由雜草採集認識這片土地，也享受和大自然相處時的美好，且讓我們跟著她們一起探訪台北的自然魅力。

走進「雜草稍慢」位於延平北路三段的工作室，架上擺放著標有「象山」、「康定路」、「台北城南」等不同地點的罐子，裡面裝著各式乾燥的草株。除了採集地點，林芝宇和賴瑋婷也會以出行的次數為這些草株組合命名，而這些罐子好似時光膠囊，盛裝的是她們於各地採集的氣味回憶。

「人們到深山野放是接觸大自然，但大自然早已藉由雜草接觸人們。」在林芝宇和賴瑋婷眼中，大自然無需遠求，鋼筋水泥看似隔絕了我們與自然連結的可能性，但自然的力量卻遠比我們想像得更強大，生長在各個角落的雜草，就是讓人們直接感受大自然的媒介。

「從自家附近的綠地和雜草開始觀察、撿拾，也是一種靜心的方式。」林芝宇和賴瑋婷希望有更多人一起來體驗城市撿拾之樂，感受自然就在身邊，甚至讓身心更加平衡。而兩人的終極理想便是讓城市中保有野放的公園，以此形成綠地廊道，維持生物多樣性的自然平衡，讓雜草與棲息物種蓬勃而生，平衡城市的居住生態。

然而，城市裡的雜草是否安全可食？「雜草或許比我們吃的蔬菜，更沒有農藥吧。」賴瑋婷指著公園綠地上的一株牛筋草，解釋頂端的部分即能為人所用，她轉身又拾起榕樹樹幹旁、一般會被清掉的氣根，單獨放進嘴裡嚼嚼，「是不是帶一點椰香？」對初接觸雜草的體驗者而言，不確定是否安全的草株，她們建議還是以觀察為主。

在雜草稍慢的工作室喝一口以茶道溫泡的青草茶，嘴裡飄著彷彿德國花草茶的清香，也保有傳統熬煮的青草茶氣味，真有清涼解火的平靜感，「傳統青草茶使用的青草大多含有木質部，因此需要熬煮。」曾拜師傳統青草茶師的林芝宇說：「其實只要是青草茶，都有清涼放鬆的效果。」台灣氣候溼熱，長出的雜草反而具有涼性，猶如大自然因應環境條件所賜與的禮物。而她們以雜草製作的每一款茶，有著每一塊土地孕育的配方，不透過人工控制的調配，而是自然天地孕育的氣味，透過每一口青草茶浸潤身心。

2018 年兩人與藝術家鄭淑麗合作一個專案，就用她們在台北街頭搜集的雜草泡了青草茶，報名的參與者當晚都睡得特別好，而這款茶也以活動的天數命名為「Sleep79」，銘記這段日子台北雜草們所給予的自然療癒力。

生活在台北的我們，也可以由住家附近的雜草開始，找回人和土地的連結，於台北這樣的大都會中創造與自然相親的生活。

林芝宇、賴瑋婷

林芝宇於2014 年創立品牌「雜草稍慢」，為推廣雜草保育與永續概念，她和後續加入的賴瑋婷陸續開設認識雜草與青草茶製作課程，希望以雜草的採集製作與藝術展演，讓更多人認識雜草對生態及生活的重要性。

【完整內容請見《台北畫刊》9月號632期】。