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動物療癒 以愛溫暖城市

聯合新聞網 / 臺北畫刊
透過與治療犬一起玩呼拉圈、鑽山洞等互動遊戲，訓練孩子肢體動作的穩定度。 攝影ー蔡嘉瑋
透過與治療犬一起玩呼拉圈、鑽山洞等互動遊戲，訓練孩子肢體動作的穩定度。 攝影ー蔡嘉瑋

文ー張煥鵬、黃映嘉．攝影ー蔡嘉瑋．圖ー浪浪別哭

攝影ー蔡嘉瑋
攝影ー蔡嘉瑋

貓犬純真可愛的舉動，具有撫慰人心的效果，事實上，動物經由篩選和專業訓練後，對於身障者、病人、特教和復健等治療都有幫助，目前已有許多國家採用「動物輔助治療」，台北也有不少動物輔助治療專業組織，針對長者、自閉症、特殊兒童等對象提供相關服務。相較於專業的動物醫療體系，台北也有部分動物中途咖啡廳讓民眾在日常生活裡拉近與動物的距離，從中感受動物的療癒力量。

以動物治療身心 成為人類親密朋友

「動物輔助治療的課程和目標，會依據對象的實際需求做調整。」台灣動物輔助治療專業發展協會理事長李美儀表示，協會會針對不同年齡的病患調整課程內容。

例如在動物輔助治療的課程中，可以透過餵食、套圈圈、過山洞等動物互動遊戲，培養孩子的專注力、說話與社交技巧和情緒調整。過程中，狗狗不僅是玩伴，同時也扮演動物醫生的角色，在撫摸和近距離接觸中，孩子的身體五感都受到刺激。

像是北投國小特教班的課程規畫，即融入動物輔助治療，當動輔員牽著治療犬娜娜走進教室，教室裡的小朋友情緒變得興奮，會主動開口道早安，活潑親人的娜娜搖著尾巴走到每一位小朋友面前嗅一嗅，彼此的互動變得更親密。「我好開心，看到娜娜好開心。」即將升上7 年級的瑄瑄，是一位智能障礙者，經過多年的動物輔助治療，口語表達能力明顯提升許多。

在撫摸接觸動物的時候，大腦會有所反應，讓人產生一種安心與幸福感，有助於緩和情緒。學生彥彥是自閉及妥瑞症患者，當周遭狀況不明時就會緊張，出現抽搐的症狀，但是經由和娜娜的互動練習，他已漸漸地能夠穩定自己的情緒，「彥彥一家在入學前才搬到北投區，家長得知北投國小有動輔治療課程後，便決定讓彥彥在此就學。」李美儀分享道。

李美儀提到，台北市已十分能接受動物輔助治療的觀念，很多學校、特教機構、護理之家、長照中心等單位，都會主動向協會洽詢動物輔助治療相關課程，「從我們開啟動輔特教列車之後，社子國小年年都來申請體驗課程，並自籌經費延續課程，台北市各區學校的輔導老師，也會來申請師資研習課程。此外，我們每年也會挑選不同學校做推廣體驗，讓各區都有機會認識動物輔助治療。」

看著動物治療能量在台北遍地開花，李美儀更希望台北各學校、機關都能擁有自己的治療師，「特別是醫院的思覺失調患者，或是長照、養護中心的長者，都能透過與動物的互動，穩定情緒、減低無助感，進而提升個人生活品質。」

透過與動物的接觸，幫助特教孩子穩定情緒。 攝影ー蔡嘉瑋
透過與動物的接觸，幫助特教孩子穩定情緒。 攝影ー蔡嘉瑋

走訪流浪中途咖啡廳 感受動物療癒的力量

動物輔助治療可以幫助需要專業醫療照護資源者，但其實一般人透過飼養貓狗，也能讓生活和心靈獲得正面改變。近年來，台北出現了許多流浪動物中途咖啡廳，不僅讓前來消費的民眾，能在悠閒舒適的空間與動物相處，實際體驗到牠們所給予人心的溫暖力量，同時這些咖啡廳也提供民眾領養動物的機會，以及一個不同於收容所的領養管道。

開店至今5 年的「浪浪別哭」咖啡廳，店內有來自各處的流浪貓狗，牠們在這裡等候一個家，同時與來到這個空間的民眾互動。民眾在此可以直接感受動物帶來的溫暖療癒，在咖啡廳消費，就可以將愛心轉換為贊助，促成浪浪助紮計畫，更可以進一步領養貓犬，讓這些浪浪們走進自己的生活。

「浪浪別哭」不只是間咖啡廳，顧客在此的消費也能幫助流浪動物。( 圖／浪浪別哭)
「浪浪別哭」不只是間咖啡廳，顧客在此的消費也能幫助流浪動物。( 圖／浪浪別哭)

店長洪士珉長期關注流浪動物議題，持續推廣「領養代替購買」和「米克斯代替品種貓犬」的理念，截至目前為止，共送養近650 隻流浪貓犬。

2018 年，「浪浪別哭」公布了一支影片，畫面中領養人分享說著動物進入自己生活後的改變，有人剛失戀、有人長期處於高壓工作環境，卻因為愛，讓毛孩不再流浪，也為自己的生命點燃了療癒火光，「看見浪浪的生活有了實質改善，也讓自己心裡充滿正能量。」「和動物玩耍的過程中得到許多溫暖，每天都有好心情。」「牠讓我們家變得更有溫度，家人之間的相聚時間也變多了。」領養貓犬之後，許多人的生活都變得不一樣，日常生活的相互陪伴，不僅讓流浪動物有個安心的家，寵物所帶來的溫暖與慰藉，對長期情緒緊繃的都市人來說，更是最佳的心靈處方。

「台灣動物輔助治療專業發展協會」和「浪浪別哭」長期推廣動物療癒並注重動物權益，希望讓人們和動物在互動中，都能為彼此的心靈找到一個安心的家。寵物與人類之間會產生一種特殊情感，牠們帶來的療癒效果往往令人驚奇，「不是我拯救牠，而是牠圓滿了我的人生。」一位收養流浪動物的民眾這麼說道。

【完整內容請見《台北畫刊》9月號632期】。

台北畫刊109年9月-記憶博物館 蒐集台北百年軌跡
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