古地圖勾勒時代感 台北百年區域演變

文－ Stella Tsai 攝影－林冠良

「地區的發展史就像人的一生，有最輝煌的時期，也有沒落的時候。」大學主修地理的文史工作者高傳棋，大二時正逢校內各大系館出清老物，一疊疊沒人要的古地圖，在他眼中都是寶，年輕的他滿腔熱血地開始收藏、研究，一晃眼就是30 年。翻開他手中不同時期、不同取向的古地圖，我們得以一窺台北這座城市百年來走過的路。

透過古地圖追尋歷史脈絡

一直以來，文史學家透過古地圖蒐集資料，「有圖有真相。」高傳棋說，「我們不僅能透過古地圖得知各區域的發展緣起，更能藉由不同時期的比對、不同類型的地圖對照，拼湊出過往的樣貌，深入了解我們居住的台北。」他又接著說，「早期人們總說，有錢人擁有香料和地圖。」意味著這兩樣東西，在過去可比黃金還珍貴。以台灣的地圖而言，荷蘭殖民時期是畫在鹿皮上，清朝則是畫給皇帝的輿圖，這些現在都只存在博物館裡，是窺看城市過往的文化資產。

1895 年中日戰爭時期，日軍打到哪、測量部隊就畫到哪，我們可從當時的地圖來推測局勢變化；時間回溯到1899 年，當年日本政府為了開鐵路、蓋河港而做土地調查，留下大量的地圖資料，在百年後的今日看來，都是研究台北朝向現代化發展的重要基礎，「不管是軍事需要、山林資源開發、施政規畫，各式各樣用途不一的地圖，都是時代留下的珍貴史料。」

大學主修地理的高傳棋，因緣際會下栽入蒐集古地圖的世界。 攝影－林冠良

以圖統地、以地治人的日本時期

從古地圖上能發現，人類的生活多是沿著水域開始，依循民生所需逐漸拓展，從當年單純乾淨的台北地圖，到後來錯綜複雜的路網建設，就能一窺台北發展的端倪。

「以圖統地，以地治人」是日本人開發一個地區的方式。高傳棋解釋，日本政府畫完地圖後，下一步就是確立各區域的屬性，例如商業規畫在艋舺與大稻埕、政治設在台北城、娛樂屬於西門町，餘下的北、東、南區就是居住地帶，因此火車站設在西門町旁，鄰近由艋舺、大稻埕、台北城組成的「三市街」中心點，之後隨著民生需求又在鄰近增設自來水廠、醫院、電力公司。

學校的設置更是因地制宜，日本時代設於城內的台北商專（今台北商業大學）、台灣省立法商學院（今台灣大學法律學院）等，都是用來培養做生意、從政的人才；往東沿著鐵路設有台北工專（今台北科技大學）、松山工農、內湖工專（今內湖高工），搭配鐵路沿線的華山酒廠、建國啤酒廠、松山菸廠等，相輔相成。最後則是和平東、西路，過往是高官居住地帶，為文教區域，設有台北帝國大學（今台灣大學）、台灣總督府台北高等學校（今台灣師範大學）等校。因此，以環境區域做畫分的地圖，是用來「治人」的最佳工具，透過掌握各區域內的人口、職業組成特質，進而針對不同性質的人文聚落，設置相對應的統治措施。

而從日本時期不同時間點的地圖來看，淡水河沿岸地區隨著鐵路、廟宇的建設逐漸發展，而東區直到日本時期結束，都還是農田，高傳棋笑說，「以前在西區買一間房的價錢，在東區能買一甲地，但現在可能只能買到一間廁所。」1970 年代起，隨著忠孝東路主要幹道的開發，沿線開始有店家進駐，漸漸舒緩西區擁擠的人潮，而台北捷運的啟用，更是促使東區成為近代台北繁盛商圈的代表之一。

旅遊地圖是每個時代都有的地圖類型，也呈現不同時期的觀光重點。 攝影－林冠良

以古今地圖勾織時代樣貌

手邊琳琅滿目的地圖收藏中，高傳棋最喜歡日本時期的工商職業圖，同時結合電話簿、工商名片、地圖等功用，黑色的殯儀館、紅色的銀行，還有畫上各式動物LOGO 的商賈店家，彼時的文化認知與形色生意樣貌，都能透過地圖一目了然。

而自古以來最廣見於民間的地圖以旅遊性質居多，早期的台北旅遊地圖多只有西半部沿河區域，火車站、龍山寺、孔廟、圓山大飯店與兒童樂園，就是從古至今相當重要的觀光景點。高傳棋也分享，早期有些地圖的圖示會特別以場所的實際樣貌來繪製，比如說圓環、寺廟，讓不識字的長者都能輕易看懂。

研究地圖多年，高傳棋認為每個時期的地區發展，就如同人的生命，起起伏伏。他舉「建成圓環」為例，從早期的小吃夜市，到後來短暫的「建成圓環美食館」，現在則成為市民休憩的「圓環廣場」公園，這些發展脈絡，都可以隨著地圖上的名稱變遷得知，進而勾勒出地區的時代樣貌。

高傳棋又提到，如果比對不同年代、不同性質的地圖，可以看出城市的演進，為地區的發展帶來各式各樣豐富的討論。一如東區、信義計畫區的指標景點──台北101，建成圓環可說是南京西路、寧夏路、重慶北路與天水路等道路的匯集點，若有一座高塔型建築矗立於此，結合高空觀光、美食、歷史景點等多重因素，也許有機會再次成為西區亮點。

地理學家段義孚曾說：「任何人要對一個地方有感情和記憶、有空間的認知，才會有地方感。」儘管網路地圖已逐漸取代紙本地圖成為主流，人們也逐漸仰賴懶人包和維基百科認識歷史，但如高傳棋這般的歷史講述、對比古地圖的史料分析，讓每則故事聽下來，都多了份難能可貴的人情味。

（捕捉更多台北現代化的重要時刻！）

世紀旅程——台北設市百年紀念特展

日期：即日起 ～ 10/31（六）10:00-17:00（週一公休）

地點：西本願寺廣場樹心會館

【完整內容請見《台北畫刊》9月號632期】。