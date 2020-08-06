再現自由浪漫的台北 「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展

文ー然靈．圖ー台北市觀光傳播局

1920 年10 月1 日台灣開始實施「市制」，台北正式「設市」成為你我熟知的「台北市」！今年為迎接台北設市百年，台北探索館結合台北百年設市史以及台灣知名圖像品牌「黃阿瑪的後宮生活」，策畫「黃阿瑪相遇1920 臺北市」特展，透過互動體驗與情境裝置，帶領民眾重返1920 年代，一同體驗台北人昔日的生活。

特展中，擁有百萬粉絲的「黃阿瑪」帶領其他6 位「後宮」成員，變身1920 年代的小學生、司機、醫生、貴婦、紳士、淑女、大叔等不同角色，從食衣住行育樂等面向，邀請民眾近距離認識1920 年代的台北生活，再現台北城的百年風華。

進入探索館1 樓展區，與復古可愛的後宮們在打卡牆拍照留念，往內走設有大型投影觸控互動螢幕，藉由遊戲搶修1920 年自來水系統，守護這座城市的安全與衛生。再跟著地上的貓腳印來到2 樓展區，順著腳步穿越時光，回到1920 年代的學校廊道，與化身小學生的黃阿瑪結伴去「公學校」上學。課桌上擺放著當時招收台灣人公學校所講授的課本，黑板上的文字敘述著台北的地理樣貌；接著來到「衛生室」排隊，黑貓醫生Socles來為城市做健康檢查，一路認識衛教推廣與醫療建設的發展；放學後去街上走走，展館廊道化身為台北市中心的通衢大道，牆上的照片展示當時台北人最喜歡去的日常休閒景點，如街道上林立著「辻利茶舖」與「新高堂書店」等風格商店招牌，更可以到小小珈琲館坐坐，身處過往文人漫談的地方，想像1920 年代台北西式沙龍風情。最後透過互動拼圖，從1920 年代回到2020 年的台北，在璀璨夜景中回味城市建設的前世今生。

歷經百年發展的台北市，故事想必豐富精彩，讓我們走入台北探索館，與黃阿瑪和後宮夥伴們一同遊逛百年台北！

「黃阿瑪相遇1920 臺北市」特展

日期：8/6（四）～ 12/31（四）

時間：09:00-17:00 ( 週一及國定假日休館）

地點：台北探索館1 至2 樓展廳

電話：1999 轉8630

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。