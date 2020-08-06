共創夏日回憶 台北河岸童樂會、大稻埕情人節

文ー翁珮恒．圖ー台北市觀光傳播局

暑假正是闔家出遊、朋友聚會、情侶約會的好時節！台北河岸童樂會邀請大小朋友一同玩水消暑，擁抱夏天；而大稻埕情人節演唱會及煙火秀，更是情侶約會好去處，在台北的夏季夜晚，與煙火一同放閃。

消暑童趣瘋玩水

台北河岸童樂會今年移師交通便利的台北自來水園區舉辦，以「熊讚水樂園」為主題，設有5 大戲水設施，包括今夏台北最長滑水道「60 米山林滑水道」，用10 秒穿越園區山林步道，體驗水花所帶來的暢快刺激；以及由1,000 隻黃色小鴨妝點池面的「鴨鴨抱抱童樂池」，全家大小都可以浸泡在清涼的池水中與小鴨同樂，童趣十足；而3 秒急降7 公尺的「沖瘋滑水道」，更用速度激出極限滑水趣；另外還有「夏來搖滾歡樂池」的彩虹滾筒、海灘球、造型浮板、水上投籃等多樣設施，挑戰水上平衡感；「童心迎賓大道」有噴水大象、獨角獸、椰子樹、彩虹拱門佇立，以噴灑水柱歡迎你來到水樂園！

除了消暑的戲水活動，首度舉辦的「星光閃閃童樂晚會」，邀請YOYO 家族的哥哥姊姊陪小朋友一起唱唱跳跳，還有國際級魔術師與少女卡拉樂團的精彩演出，將晚會氣氛炒到最高點。活動期間舞台區每日均有歌舞演出、魔術互動表演、主題故事帶動跳、氣球互動遊戲等活動，消暑之際不忘互動同樂。

今年台北河岸童樂會也首度推出「熊讚拍貼機」，每日限量免費體驗，用快門凝結在熊讚水樂園的快樂回憶。此外，活動期間在台北旅遊網臉書上傳活動現場照片，標註指定關鍵字並tag 朋友，即可參加抽獎，有機會獲得禮券、熊讚運動毛巾等好禮。不僅如此，參加活動還有機會獲得人氣電動遊戲機等大獎！

浪漫煙火仲夏夜

夏日除了戲水消暑，不妨也安排一場浪漫約會！今年大稻埕情人節以「愛沒有距離」為主題推出系列活動，攜手在地商圈、產業推出浪漫約會地圖，邀請民眾手牽手暢遊大稻埕街區。8 月15 日將在永樂廣場舉辦「愛沒有距離」小情歌音樂會，夏日午後2 小時的情歌演唱及點歌互動，結合DIY 手作體驗，讓民眾提前感受七夕的浪漫氣氛。

活動重頭戲是8 月22 日晚間的煙火秀及舞台表演活動，今年活動邀請情歌天后萬芳及艾怡良、吳汶芳、小男孩樂團等接力演唱，用一首首情歌炒熱情人的愛意，並在濃情蜜意中迎接眾所期待的「愛你愛你煙火秀」，用煙火照亮仲夏夜空，陪所有情侶度過一個甜蜜的情人夜。

除了活動盛典，觀光傳播局也與雄獅旅遊合作推出專屬遊程，前50 名購買2020 大稻埕情人節「星空演唱會・絕美煙火秀兩日遊」的旅客，可於8 月22 日當天進入搖滾區觀賞舞台演出及煙火秀！

美好假期宅在家多浪費！來台北河岸童樂會玩水透心涼，開心放暑假；漫步大稻埕體驗人文風情，賞煙火、聽情歌，留下美好回憶！

大稻埕情人節璀璨煙火秀照亮台北夜空。 圖ー台北市觀光傳播局

2020 台北河岸童樂會

日期：8/14（五）～ 8/23（日），8/17（一）休園一天

時間：09:00-18:00

地點：台北自來水園區(需購票入場)

星光閃閃童樂晚會

日期：8/15（六）

時間：19:00-20:30

地點：台北自來水園區舞台區

【完整內容請見《台北畫刊》8月號631期】。